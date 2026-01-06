إلى مستخدمي "Gmail"... ميزة سرية تتيح الوصول إلى جميع رسائلكم الخاصة: احذروا تفعيلها!

حذّر مهندس تصميم الإلكترونيات ديف جونز مستخدمي "غوغل" من تفعيل ميزة سرية في حساباتهم، تسمح لشركة التكنولوجيا العملاقة بالوصول إلى جميع رسائلهم الإلكترونية الخاصة.

وكشف جونز أنه تم اختيار حسابات جميع مستخدمي "Gmail" تلقائيًا للسماح لـ"غوغل" بفحص رسائلهم ومرفقاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مثل "جيميني".

وقال جونز: "هذا يعني أنه يمكن قراءة رسائلك الإلكترونية الشخصية أو رسائل العمل واستخدامها من دون موافقتك الصريحة مسبقًا، وذلك بعد تفعيل هذه الميزة سرًا في تشرين الأول 2025".

وأثارت هذه المشكلة دعوى قضائية جماعية ضد "غوغل"، بحجة أن الشركة فعّلت هذا الإعداد الخفي في "Gmail" لاستغلال سجل رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين سراً.

وكتب جونز في منشور عبر حسابه على موقع X: "يجب عليك تعطيل الميزات الذكية يدويًا من قائمة الإعدادات في مكانين"، مضيفاً: "بالنسبة لمستخدمي Gmail عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، سيتعين عليهم فتح علامة عرض جميع الإعدادات واختيار تعطيل خيار تشغيل الميزات الذكية، والدردشة، والاجتماعات في قسم الميزات الذكية".

وتابع: "بعد ذلك، سيتعين على مستخدمي Gmail فتح إدارة إعدادات الميزات الذكية في مساحة العمل الموجودة أسفل قسم الميزات الذكية مباشرةً، وإلغاء الأذونات هناك قبل حفظ اختياراتهم".

وتساءل أحد مستخدمي "Gmail" عبر حسابه على موقع X: "يا له من أمر رائع! إنه يعطل أيضًا تصنيفات البريد الوارد. ممتاز! لماذا يستمرون في جعل الأمور أكثر تعقيدًا؟".

المصدر