الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إلى مستخدمي "Gmail"... ميزة سرية تتيح الوصول إلى جميع رسائلكم الخاصة: احذروا تفعيلها!

علوم وتكنولوجيا
2026-01-06 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إلى مستخدمي &quot;Gmail&quot;... ميزة سرية تتيح الوصول إلى جميع رسائلكم الخاصة: احذروا تفعيلها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إلى مستخدمي "Gmail"... ميزة سرية تتيح الوصول إلى جميع رسائلكم الخاصة: احذروا تفعيلها!

حذّر مهندس تصميم الإلكترونيات ديف جونز مستخدمي "غوغل" من تفعيل ميزة سرية في حساباتهم، تسمح لشركة التكنولوجيا العملاقة بالوصول إلى جميع رسائلهم الإلكترونية الخاصة.

وكشف جونز أنه تم اختيار حسابات جميع مستخدمي "Gmail" تلقائيًا للسماح لـ"غوغل" بفحص رسائلهم ومرفقاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مثل "جيميني".

وقال جونز: "هذا يعني أنه يمكن قراءة رسائلك الإلكترونية الشخصية أو رسائل العمل واستخدامها من دون موافقتك الصريحة مسبقًا، وذلك بعد تفعيل هذه الميزة سرًا في تشرين الأول 2025".

وأثارت هذه المشكلة دعوى قضائية جماعية ضد "غوغل"، بحجة أن الشركة فعّلت هذا الإعداد الخفي في "Gmail" لاستغلال سجل رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين سراً.

وكتب جونز في منشور عبر حسابه على موقع X: "يجب عليك تعطيل الميزات الذكية يدويًا من قائمة الإعدادات في مكانين"، مضيفاً: "بالنسبة لمستخدمي Gmail عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، سيتعين عليهم فتح علامة عرض جميع الإعدادات واختيار تعطيل خيار تشغيل الميزات الذكية، والدردشة، والاجتماعات في قسم الميزات الذكية".

وتابع: "بعد ذلك، سيتعين على مستخدمي Gmail فتح إدارة إعدادات الميزات الذكية في مساحة العمل الموجودة أسفل قسم الميزات الذكية مباشرةً، وإلغاء الأذونات هناك قبل حفظ اختياراتهم".

وتساءل أحد مستخدمي "Gmail" عبر حسابه على موقع X: "يا له من أمر رائع! إنه يعطل أيضًا تصنيفات البريد الوارد. ممتاز! لماذا يستمرون في جعل الأمور أكثر تعقيدًا؟".

المصدر

 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

مستخدمي

"Gmail"...

الوصول

رسائلكم

الخاصة:

احذروا

تفعيلها!

ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-12

سلام: أحيّي جميع العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة ورغم حجم الأزمات تبقى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية في لبنان أفضل بكثير من عدد من دول العالم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-24

مخزومي لـ"جدل": نحن لا نعزل أي أحد في الانتخابات وخاصّة "الشيعة"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

"نقابة عمال كهرباء لبنان ومستخدميها": نرفض قرار تمديد براءتي ذمة شركتي الخليويّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-04

ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-04

العلم يفسّر اختيارك للألوان: ماذا تكشف جدران منزلك عنك؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-03

شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-03

بعد بلاغات عن توليدها محتويات غير أخلاقية... "غروك" تقر بـ"ثغرات" في نظامها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:02

بعد 12 عامًا على الحادث... ابنة مايكل شوماخر توجّه رسالة مؤثرة لوالدها بعيد ميلاده (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
14:37

كيف نعيش حتى سنّ المئة؟ إليكم سرّ العمر الطويل

LBCI
أخبار دولية
05:31

إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء

LBCI
آخر الأخبار
14:38

الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : في عملية اعتقال مادورو أظهرت الولايات المتحدة قوتها الاستخباراتية والعسكرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:27

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

LBCI
أخبار لبنان
12:57

بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"

LBCI
أخبار لبنان
09:36

أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

LBCI
أخبار لبنان
08:14

جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا

LBCI
أخبار لبنان
12:01

البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”

LBCI
خبر عاجل
13:31

معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام

LBCI
آخر الأخبار
06:09

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن

LBCI
خبر عاجل
13:30

معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More