الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العلم يفسّر اختيارك للألوان: ماذا تكشف جدران منزلك عنك؟

علوم وتكنولوجيا
2026-01-04 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العلم يفسّر اختيارك للألوان: ماذا تكشف جدران منزلك عنك؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
العلم يفسّر اختيارك للألوان: ماذا تكشف جدران منزلك عنك؟

كشف أستاذ علم النفس جيف بيتي من جامعة "إيدج هيل" البريطانية أن ألوان الجدران في المنزل لا تعكس الذوق الجمالي فحسب، بل تحمل دلالات نفسية عميقة تؤثر على المزاج، والتركيز، والإبداع، وحتى الصحة النفسية على المدى الطويل.

وأوضح بيتي، في مقال له، أن اختيار الألوان هو مسألة نفسية بقدر ما هو قرار جمالي، مشيرًا إلى أن الأبحاث في علم الأعصاب والسلوك تؤكد أن الألوان المحيطة بنا تؤثر في حالتنا العاطفية، وقدرتنا على التفكير، وجودة النوم، والتفاعل الاجتماعي.

وبحسب بيتي، تُعدّ الألوان الحيادية مثل الأبيض والرمادي والبيج خيارًا شائعًا لأنها تقلّل من التحفيز البصري وتخفف التوتر، كما تعزز الإحساس بالمساحة، ما ينعكس إيجابًا على الأطفال والبالغين. لكنه حذّر من أن الدرجات الباردة أو البيضاء القاسية، خصوصًا في الأماكن ضعيفة الإضاءة، قد تعطي شعورًا بالكآبة أو البرودة.

أما الأزرق والأخضر، فلهما ارتباط بالطبيعة، ما يساعد على الاسترخاء وتقليل الإرهاق الذهني. وأشار بيتي إلى أن الدرجات الهادئة وغير المشبعة من الأزرق والأخضر تعزز الإبداع وحل المشكلات، لافتًا إلى أن المكتب المنزلي المطلي بالأخضر الهادئ قد يزيد الابتكار من دون أن يشعر الشخص بذلك مباشرة.

وفي ما يتعلق باللون الأصفر، أوضح الخبير أنه مناسب للأماكن الاجتماعية والنشطة في المنزل، إذ يمنح إحساسًا بالبهجة والطاقة، لكن الدرجات القوية والمشبعة قد تسبب التوتر والانزعاج.

أما اللون الأحمر، فرغم تأثيره المحفّز، حذّر بيتي من استخدامه في أماكن العمل أو الدراسة داخل المنزل، لأنه يضعف التركيز ويزيد التشتت. في المقابل، قد يكون مناسبًا لغرفة النوم، إذ تشير دراسات إلى أنه يعزز الشعور بالرغبة.

وخلاصة رأي الخبراء أن درجة اللون وسياق استخدامه هما العاملان الحاسمان، فاختيار الألوان الهادئة والمتوازنة يمكن أن ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية وجودة الحياة اليومية داخل المنزل.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ألوان

الجدران

المنزل

العلم

ذوق جمالي

دلالات نفسية

المزاج

التركيز

الإبداع

الصحة النفسية.

LBCI التالي
ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"
شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب... وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-12-29

لماذا اعتُبرت بريجيت باردو أيقونة جمال ساحرة؟ العلم يكشف السّرّ

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-14

لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن

LBCI
منوعات
2025-11-13

تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-09

جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:00

ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-03

شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-03

بعد بلاغات عن توليدها محتويات غير أخلاقية... "غروك" تقر بـ"ثغرات" في نظامها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-29

عندما يقلّد الروبوت الإنسان حرفيًا… ركلة غير متوقعة تنتهي بموقف مؤلم ومضحك (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:22

الجيش: تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية وهذا ما أسفرت عنه

LBCI
آخر الأخبار
15:09

معلومات للـLBCI: بعد ورود معلومات عن تسلل عناصر اسرائيلية الى الأراضي اللبنانية في خراج بلدة ميس الجبل قام الجيش اللبناني بتحريك قوة للتأكد من الموضوع ومعالجته

LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:00

ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"

LBCI
آخر الأخبار
00:00

ترامب لنيويورك بوست: لا أعتقد أن ماريا ماتشادو تحظى بدعم الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم في فنزويلا وماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:50

قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح

LBCI
حال الطقس
02:27

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

LBCI
خبر عاجل
12:59

أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
12:34

حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب

LBCI
خبر عاجل
12:58

أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات

LBCI
آخر الأخبار
13:59

مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More