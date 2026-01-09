"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب

أعلنت وكالة ناسا الخميس أن أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية الأربعة سيعودون إلى الأرض في وقت أبكر من المخطط له بسبب إصابة أحد رواد الفضاء بمشكلة صحية، وهي أول عملية إجلاء من نوعها في تاريخ المحطة.



ولم يقدم المسؤولون في وكالة الفضاء الأميركية تفاصيل حول طبيعة المشكلة الصحية، لكنهم ذكروا أن رائد الفضاء الذي لم يكشفوا اسمه، كان في وضع جيد.



وأوضح جيمس بولك، المسؤول الطبي في وكالة ناسا، أن "خطرا مستمرا" و"حالة من عدم اليقين بشأن التشخيص" كانا الدافع وراء قرار إعادة الطاقم في وقت أبكر مما كان مخططا، مع التأكيد أن ذلك لم يكن إجلاء طارئا.



وقال مسؤولون إن طاقم مهمة Crew-11 المكون من أربعة أفراد سيعود في الأيام المقبلة.



وقال المسؤول في ناسا أميت كشاتريا "هذه المرة الأولى التي نقوم فيها بعملية إجلاء طبي منظم من المحطة".



وانضم رائدا الفضاء الأميركيان زينا كاردمان ومايك فينكي والياباني كيميا يوي والروسي أوليغ بلاتونوف إلى محطة الفضاء الدولية في آب، وكان يتوقع أن يبقوا هناك لمدة ستة أشهر تقريبا.