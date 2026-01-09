الأخبار
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025

علوم وتكنولوجيا
2026-01-09 | 09:18
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025

أفاد فريق من العلماء من مختلف أنحاء العالم الجمعة بأن المحيطات امتصت كمية قياسية من الحرارة عام 2025، مما زاد من احتمال ارتفاع مستوى البحار وحدوث عواصف عنيفة وموت الشعاب المرجانية.

وقد ارتفعت الحرارة المتراكمة في المحيطات العام الفائت بنحو 23 زيتا جول، أي ما يعادل استهلاك الطاقة الأولية العالمية لأربعة عقود تقريبا.

وذكر الباحثون أن هذه النتيجة التي نُشرت في مجلة "أدفانسيس إن أتموسفيريك ساينسز" Advances in Atmospheric Sciences، تُعدّ أعلى قراءة سنوية منذ بدء تسجيل البيانات الحديثة في أوائل خمسينات القرن الفائت.

ولإجراء هذه الحسابات، استخدم أكثر من 50 عالما من 31 مؤسسة بحثية مصادر متعددة، من بينها مجموعة كبيرة من الروبوتات العائمة التي ترصد تغيرات المحيطات حتى عمق 2000 متر.

وقالت المشاركة في إعداد الدراسة كارينا فون شوكمان إنّ النظر إلى أعماق المحيطات بدلا من تقلبات سطحها، يقدّم مؤشرا أدق إلى كيفية استجابة المحيطات للضغط المستمر الناتج من انبعاثات البشر.

تُعدّ المحيطات عاملا أساسيا في تنظيم مناخ الأرض، إذ تمتص 90% من الحرارة الزائدة في الغلاف الجوي الناتجة عن انبعاثات غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون.

تحمل هذه الطاقة الإضافية تأثيرا كبيرا، فارتفاع درجة حرارة المحيطات يزيد من رطوبة الغلاف الجوي، مما يُوفّر عوامل للأعاصير المدارية والأمطار الغزيرة.

ويساهم احترار المحيطات بشكل مباشر في ارتفاع مستوى البحار، إذ تتمدد المياه عند ارتفاع درجة الحرارة، مما يجعل الظروف صعبة جدا للشعاب المرجانية الاستوائية التي تموت خلال موجات الحر البحرية الطويلة.

وقالت شوكمان "إذا تواصل تراكم الحرارة في الأرض، ستستمر حرارة المحيطات في الارتفاع، وسيرتفع مستوى البحار، وستُسجَّل أرقام قياسية جديدة".

وترتفع درجة حرارة المحيطات في بعض المناطق بوتيرة أسرع من غيرها.

وكانت المحيطات الاستوائية، وجنوب المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وشمال المحيط الهندي، والمحيط الجنوبي من بين المسطحات المائية التي امتصت كميات قياسية من الحرارة سنة 2025.

وقد سُجّل ذلك رغم انخفاض متوسط درجات حرارة سطح البحر بشكل طفيف سنة 2025، إلا أنه ظل ثالث أعلى رقم مسجّل على الإطلاق.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحوّل من ظاهرة ال نينيو القوية التي أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة في 2023-2024، إلى ظروف شبيهة بظاهرة لا نينا التي عادة ما ترتبط بتبريد موقت لسطح المحيطات.

وعلى المدى البعيد، يتسارع معدل ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة الزيادة المستمرة في تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تُعزى أساسا إلى حرق الوقود الأحفوري.

علوم وتكنولوجيا

امتصت

مستويات

قياسية

الحرارة

"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
LBCI السابق

