الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09 | 09:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025
أفاد فريق من العلماء من مختلف أنحاء العالم الجمعة بأن المحيطات امتصت كمية قياسية من الحرارة عام 2025، مما زاد من احتمال ارتفاع مستوى البحار وحدوث عواصف عنيفة وموت الشعاب المرجانية.
وقد ارتفعت الحرارة المتراكمة في المحيطات العام الفائت بنحو 23 زيتا جول، أي ما يعادل استهلاك الطاقة الأولية العالمية لأربعة عقود تقريبا.
وذكر الباحثون أن هذه النتيجة التي نُشرت في مجلة "أدفانسيس إن أتموسفيريك ساينسز" Advances in Atmospheric Sciences، تُعدّ أعلى قراءة سنوية منذ بدء تسجيل البيانات الحديثة في أوائل خمسينات القرن الفائت.
ولإجراء هذه الحسابات، استخدم أكثر من 50 عالما من 31 مؤسسة بحثية مصادر متعددة، من بينها مجموعة كبيرة من الروبوتات العائمة التي ترصد تغيرات المحيطات حتى عمق 2000 متر.
وقالت المشاركة في إعداد الدراسة كارينا فون شوكمان إنّ النظر إلى أعماق المحيطات بدلا من تقلبات سطحها، يقدّم مؤشرا أدق إلى كيفية استجابة المحيطات للضغط المستمر الناتج من انبعاثات البشر.
تُعدّ المحيطات عاملا أساسيا في تنظيم مناخ الأرض، إذ تمتص 90% من الحرارة الزائدة في الغلاف الجوي الناتجة عن انبعاثات غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون.
تحمل هذه الطاقة الإضافية تأثيرا كبيرا، فارتفاع درجة حرارة المحيطات يزيد من رطوبة الغلاف الجوي، مما يُوفّر عوامل للأعاصير المدارية والأمطار الغزيرة.
ويساهم احترار المحيطات بشكل مباشر في ارتفاع مستوى البحار، إذ تتمدد المياه عند ارتفاع درجة الحرارة، مما يجعل الظروف صعبة جدا للشعاب المرجانية الاستوائية التي تموت خلال موجات الحر البحرية الطويلة.
وقالت شوكمان "إذا تواصل تراكم الحرارة في الأرض، ستستمر حرارة المحيطات في الارتفاع، وسيرتفع مستوى البحار، وستُسجَّل أرقام قياسية جديدة".
وترتفع درجة حرارة المحيطات في بعض المناطق بوتيرة أسرع من غيرها.
وكانت المحيطات الاستوائية، وجنوب المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وشمال المحيط الهندي، والمحيط الجنوبي من بين المسطحات المائية التي امتصت كميات قياسية من الحرارة سنة 2025.
وقد سُجّل ذلك رغم انخفاض متوسط درجات حرارة سطح البحر بشكل طفيف سنة 2025، إلا أنه ظل ثالث أعلى رقم مسجّل على الإطلاق.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحوّل من ظاهرة ال نينيو القوية التي أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة في 2023-2024، إلى ظروف شبيهة بظاهرة لا نينا التي عادة ما ترتبط بتبريد موقت لسطح المحيطات.
وعلى المدى البعيد، يتسارع معدل ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة الزيادة المستمرة في تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تُعزى أساسا إلى حرق الوقود الأحفوري.
علوم وتكنولوجيا
امتصت
مستويات
قياسية
الحرارة
"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-12-11
الاتجار بالحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية عام 2025... وهذا ما أوضحه الانتربول
منوعات
2025-12-11
الاتجار بالحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية عام 2025... وهذا ما أوضحه الانتربول
0
أخبار دولية
2025-12-12
الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع والفضة تقترب من ذروة قياسية
أخبار دولية
2025-12-12
الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع والفضة تقترب من ذروة قياسية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-09
علماء: عام 2025 سيكون ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق
علوم وتكنولوجيا
2025-12-09
علماء: عام 2025 سيكون ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق
0
آخر الأخبار
2025-10-16
الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
2025-10-16
الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09
"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09
"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09
دراسة جديدة تكشف: بعض الكلاب تستطيع تعلّم الكلمات... وهذه هي الطريقة
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09
دراسة جديدة تكشف: بعض الكلاب تستطيع تعلّم الكلمات... وهذه هي الطريقة
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-08
غوغل و"كاركتر.إيه آي" توافقان على تسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بانتحار مراهقين
علوم وتكنولوجيا
2026-01-08
غوغل و"كاركتر.إيه آي" توافقان على تسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بانتحار مراهقين
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-06
ناسا: اكتشاف فلكي غير مسبوق… "Cloud-9" نافذة نادرة على الكون المظلم
علوم وتكنولوجيا
2026-01-06
ناسا: اكتشاف فلكي غير مسبوق… "Cloud-9" نافذة نادرة على الكون المظلم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
0
أخبار دولية
01:27
الجيش السوري يعلن استكمال عملية أمنية داخل حيّ كردي في حلب بعد اشتباكات عنيفة
أخبار دولية
01:27
الجيش السوري يعلن استكمال عملية أمنية داخل حيّ كردي في حلب بعد اشتباكات عنيفة
0
آخر الأخبار
02:08
القوات الكردية تنفي سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ مقصود بحلب
آخر الأخبار
02:08
القوات الكردية تنفي سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ مقصود بحلب
0
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
2
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
3
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
4
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
5
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
7
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More