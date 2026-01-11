الأخبار
في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء

علوم وتكنولوجيا
2026-01-11 | 03:00
في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء

رُصدت هزات أرضية عدة في كاليفورنيا يوم الجمعة، بفارق دقائق معدودة بين كل هزة وأخرى.
 
وفي التفاصيل، بدأ النشاط الزلزالي بهزة بلغت قوتها 3.0 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 8:14 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ بالقرب من سان رامون، وهي منطقة تشهد هزات أرضية متكررة منذ تشرين الثاني 2025.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هزتين أرضيتين إضافيتين، بلغت قوتهما 2.8 و2.6 درجات، بعد أربع دقائق فقط.

وأبلغ مئات السكان في منطقة خليج سان فرانسيسكو هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بشعورهم بالهزات.

ومنذ تشرين الثاني الفائت، ضربت المنطقة أكثر من 300 هزة أرضية، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه الهزات المتكررة مؤشرًا على زلزال أكبر.

ومع ذلك، صرحت آن ماري بالتاي، الباحثة الجيوفيزيائية في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأنها لا ترى في الهزات الأخيرة مؤشرًا على وقوع زلزال كبير وشيك في سان رامون.

ومع ذلك، أوضحت السيدة بالتاي لموقع "ديلي ميل" البريطاني: "نعيش في منطقة معرضة للزلازل، لذا يجب أن نكون على أهبة الاستعداد دائمًا لأي زلزال كبير".

وأضافت بالتاي: "أي مكان في منطقة خليج سان فرانسيسكو يواجه احتمال وقوع زلزال بقوة 6.7 درجات أو أكثر بنسبة 72% بين الآن وعام 2043، يجب أن نكون جميعًا على دراية واستعداد".

