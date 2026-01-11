الأخبار
أقدم سهم مسموم في العالم... اكتشاف استثنائي بانتظار العلماء في جنوب إفريقيا: يعود تاريخه إلى العصر الحجري!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11
أقدم سهم مسموم في العالم... اكتشاف استثنائي بانتظار العلماء في جنوب إفريقيا: يعود تاريخه إلى العصر الحجري!
عثر فريقٌ يُحلل رؤوس سهام كوارتزية عمرها 60 ألف سنة، وُجدت في ملجأ أومهلاتوزانا الصخري بجنوب إفريقيا، على بقايا كيميائية سامة لا تزال تحتوي على مكونات فعّالة.
ويُذكر أن هذه المادة السامة مُستخلصة من نبات يُسمى "Boophone disticha"، وهو نوع سام لا يزال يستخدمه الصيادون التقليديون في المنطقة حتى اليوم.
ويُؤرخ هذا الاكتشاف أقدم دليل مباشر على استخدام السهام المسمومة إلى عشرات آلاف السنوات.
ويُمكن أن يُسبب هذا السم أعراضًا لدى البشر، مثل الغثيان، ضعف البصر، شلل الجهاز التنفسي والغيبوبة ويُمكن أن يكون قاتلًا للقوارض، ما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأنه كان يُستخدم لإبطاء حركة الحيوانات المفترسة أثناء الصيد.
وقال البروفيسور سفين إيساكسون، من جامعة ستوكهولم، لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني: "المركبات التي اكتشفناها هي مكونات فعّالة وسامة ولكنها موجودة بكميات ضئيلة جدًا وبتركيزات منخفضة للغاية لا تُشكّل خطرًا على الحياة".
وأشار الباحثون إلى أنه تم العثور على مواد سامة مماثلة على رؤوس سهام عمرها 250 سنة في مجموعات سويدية، جمعها رحالة خلال القرن الثامن عشر.
وأظهرت الدراسة أن الصيادين الأوائل لم يمتلكوا مهارات تقنية فحسب، بل امتلكوا أيضًا قدرات تخطيط متقدمة لفهم كيفية عمل السموم عبر الزمن، وهي سمات تعكس الإدراك البشري الحديث.
