الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق... برنامج"غروك" الآلي يثير الجدل مجددًا!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق... برنامج"غروك" الآلي يثير الجدل مجددًا!
قام برنامج الدردشة الآلي "غروك" التابع للمستثمر إيلون ماسك، والمُزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، بتقييد أداة تعديل الصور من خلال تحويلها إلى خدمة "مدفوعة"، وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق على المنصة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن صرّحت هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" بأنها تواصلت بشكل عاجل مع منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عقب ورود تقارير تفيد بأن المستخدمين طلبوا من البرنامج إنشاء صور ذات طابع جنسي لأشخاص وأطفال.
ومع ذلك، انتقدت رئاسة الوزراء البريطانية بشدة هذه الخطوة التي تجعل إنشاء الصور المُزيّفة بتقنية الذكاء الاصطناعي "خدمة مدفوعة"، واصفةً إياها بأنها "إهانة" لضحايا كراهية النساء والعنف الجنسي.
وقالت وزيرة التكنولوجيا، ليز كيندال: "يجب اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن هذه القضية، وأيّدت هيئة تنظيم الاتصالات في اتخاذ أي إجراء إنقاذي تراه ضروريًا".
وقد صرحت شركة X بأنها تتخذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني، بما في ذلك مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، "عن طريق إزالته، وتعليق الحسابات بشكل دائم، والعمل مع الحكومات المحلية وجهات إنفاذ القانون حسب الضرورة".
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تزايد
المخاوف
تقنية
التزييف
العميق...
برنامج"غروك"
الآلي
الجدل
مجددًا!
أقدم سهم مسموم في العالم... اكتشاف استثنائي بانتظار العلماء في جنوب إفريقيا: يعود تاريخه إلى العصر الحجري!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-11-17
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
فنّ
2025-11-17
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
0
فنّ
2026-01-01
خلل تقني يثير الجدل… وائل جسار غاضب في حفل رأس السنة ببغداد (فيديو)
فنّ
2026-01-01
خلل تقني يثير الجدل… وائل جسار غاضب في حفل رأس السنة ببغداد (فيديو)
0
فنّ
2025-10-27
بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)
فنّ
2025-10-27
بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)
0
منوعات
2025-11-20
الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!
منوعات
2025-11-20
الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
03:30
أقدم سهم مسموم في العالم... اكتشاف استثنائي بانتظار العلماء في جنوب إفريقيا: يعود تاريخه إلى العصر الحجري!
علوم وتكنولوجيا
03:30
أقدم سهم مسموم في العالم... اكتشاف استثنائي بانتظار العلماء في جنوب إفريقيا: يعود تاريخه إلى العصر الحجري!
0
علوم وتكنولوجيا
03:00
في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء
علوم وتكنولوجيا
03:00
في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09
"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09
"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-01
ولي العهد السعودي إلتقى نائب رئيس الفلسطيني وأكد أهمية مواصلة العمل لحشد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين
أخبار دولية
2025-09-01
ولي العهد السعودي إلتقى نائب رئيس الفلسطيني وأكد أهمية مواصلة العمل لحشد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين
0
خبر عاجل
13:58
الرئيس عون: الحروب كلها تنتهي بالتفاوض السياسيّ
خبر عاجل
13:58
الرئيس عون: الحروب كلها تنتهي بالتفاوض السياسيّ
0
أخبار دولية
09:56
نتانياهو يأمل أن تتحرر إيران قريبا من "الاستبداد"
أخبار دولية
09:56
نتانياهو يأمل أن تتحرر إيران قريبا من "الاستبداد"
0
خبر عاجل
2025-09-26
صندوق النقد الدوليّ يحث لبنان على النظر في إجراء إصلاحات ضريبية للإنفاق على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية
خبر عاجل
2025-09-26
صندوق النقد الدوليّ يحث لبنان على النظر في إجراء إصلاحات ضريبية للإنفاق على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026
0
أخبار لبنان
08:37
وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
أخبار لبنان
08:37
وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:34
إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:34
إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
2
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
3
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
4
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
5
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
6
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
7
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
8
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More