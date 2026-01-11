وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق... برنامج"غروك" الآلي يثير الجدل مجددًا!

قام برنامج الدردشة الآلي "غروك" التابع للمستثمر إيلون ماسك، والمُزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، بتقييد أداة تعديل الصور من خلال تحويلها إلى خدمة "مدفوعة"، وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق على المنصة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن صرّحت هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" بأنها تواصلت بشكل عاجل مع منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عقب ورود تقارير تفيد بأن المستخدمين طلبوا من البرنامج إنشاء صور ذات طابع جنسي لأشخاص وأطفال.



ومع ذلك، انتقدت رئاسة الوزراء البريطانية بشدة هذه الخطوة التي تجعل إنشاء الصور المُزيّفة بتقنية الذكاء الاصطناعي "خدمة مدفوعة"، واصفةً إياها بأنها "إهانة" لضحايا كراهية النساء والعنف الجنسي.



وقالت وزيرة التكنولوجيا، ليز كيندال: "يجب اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن هذه القضية، وأيّدت هيئة تنظيم الاتصالات في اتخاذ أي إجراء إنقاذي تراه ضروريًا".



وقد صرحت شركة X بأنها تتخذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني، بما في ذلك مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، "عن طريق إزالته، وتعليق الحسابات بشكل دائم، والعمل مع الحكومات المحلية وجهات إنفاذ القانون حسب الضرورة".