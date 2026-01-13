الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تجعل الكشف المبكر عن الأمراض في متناول الجميع

علوم وتكنولوجيا
2026-01-13 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تجعل الكشف المبكر عن الأمراض في متناول الجميع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تجعل الكشف المبكر عن الأمراض في متناول الجميع

يسعى الذكاء الاصطناعي إلى جعل الفحص الذاتي للأمراض متاحا للجميع، من خلال أدوات تتخطى الساعات الذكية والخواتم، لتشمل سمّاعات ترصد العلامات المبكرة لمرض الزهايمر وتطبيقا يكشف علامات السرطان عبر قزحية العين.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "نيوربل" الناشئة رامسيس ألكايد "لا يُجدي الطب الوقائي نفعا اليوم لأن الناس لا يرغبون في زيارة الطبيب بصورة دورية لإجراء فحوص. لكن ماذا لو عرفتم بالضبط متى تحتاجون إلى ذلك؟".

تستطيع الخواتم والأساور والساعات الذكية التي ظهرت بشكل كبير في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأخير في لاس فيغاس، مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات السكر في الدم، بمعدّلات متفاوتة من الدقة.

تلبّي هذه الأدوات طلبا كبيرا من العامّة، على ما يظهر من خلال دراسة نشرتها "أوبن ايه آي" قبل أيام، تُظهر أن أكثر من 200 مليون مستخدم للإنترنت يستشيرون "تشات جي بي تي" أسبوعيا بشأن مسائل صحية.

وأطلقت الشركة التي يرأسها سام ألتمان الأربعاء تطبيق "تشات جي بي تي هيلث" الذي يستند إلى السجلات الطبية للمستخدم، بعدم موافقته، وبيانات يتم جمعها بواسطة عدد من تطبيقات الأجهزة المتصلة.

وبالاستناد إلى التخطيط الكهربائي للدماغ (EEG)، ابتكرت شركة "نيورابل" سماعة رأس تسجل نشاط الدماغ وتحلله.

يستطيع النموذج المتوافر حاليا في الأسواق تحديد تباطؤ نشاط الدماغ واقتراح فترات راحة. كما تعمل "نيورابل" على ابتكار سماعة أخرى تهدف إلى تحسين أداء لاعبي الألعاب الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة الناشئة على تطوير ميزة تقارن البيانات بسجل المستخدم، ما قد يكشف أي انحراف يُحتمل أن يكون مؤشرا إلى وجود مشكلة صحية، على ما يوضح رامسيس ألكايد الذي تركز شركته على تطوير البرمجيات بالتعاون مع مصنعي الأجهزة.

ويقول ألكايد "يمكن لساعة آبل تشخيص مرض باركنسون، لكن فقط عندما يبدأ المستخدم بالشعور بالرعشة". إلا أنّ التخطيط الكهربائي للدماغ يتيح "رؤية علامات المرض قبل ظهور الأعراض الجسدية".

لا يشكل ذلك تشخيصا بل إنذارا مبكرا، يمكنه أيضا تنبيه المستخدم إلى الاكتئاب أو بداية مرض الزهايمر أو أمراض أخرى.

الكشف قبل العوارض

يبدي بعض الخبراء تحفّظات بشأن قدرات أجهزة تخطيط الدماغ الكهربائي الشخصية.

تقول الأستاذة في جامعة بنسلفانيا والمتخصصة في دراسة منتجات الكشف الاستهلاكية أنّا ويكسلر "لا أعتقد أن ثمة ثقة كافية بها لرصد علامات" هذه الأمراض، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن "الذكاء الاصطناعي قد وسّع من قدرات هذه الأجهزة".

تتعاون شركة "نيورابل" مع الجيش الأوكراني لتقييم الصحة النفسية للجنود العائدين من الجبهة، وكذلك لأسرى الحرب، بالإضافة إلى الكشف عن احتمال إصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة.

ابتكرت شركة "ناوكس" الفرنسية الناشئة سماعات تستند إلى التخطيط الكهربائي للدماغ متصلة بجهاز صغير مصمم خصيصا لمرض الصرع.

يقول الطبيب المتخصص ورئيس قسم الابتكار في "ناوكس" مارك فايلو، إن الجهاز يرصد النبضات الكهربائية القصيرة وغير الطبيعية في الدماغ المعروفة بـ"سبايكس"، والتي تعتبر أكثر صعوبة في الكشف من النوبات نفسها التي غالبا ما تكون "نادرة جدا". وتُعدّ هذه النبضات مؤشرا لحالة الصرع.

على عكس سماعات "نيورابل"، توضَع سماعات "ناوكس" التي حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بشكل أساسي خلال الليل، فتجمع البيانات لساعات عدة في كل مرة.

تتعاون الشركة الناشئة مع مستشفيي روتشيلد ولاريبوازيير في باريس لفهم الصلة بين هذه النبضات الكهربائية القصيرة ومرض الزهايمر، وهي علاقة سبق أن تناولتها منشورات علمية.

تتتبع سماعات "ناوكس" جودة النوم أيضا، مع العلم أنّ أساور ذكية كثيرة تؤدي هذا الدور، "لكن ليس المعصم هو الذي ينام بل الدماغ"، بحسب فايو الذي يقول إن البيانات التي توفرها هذه الساعات "غير مباشرة".

لقد مهدت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطريق لتصغير أجهزة الكشف، بعيدا عن المعدات الثقيلة الموجودة في العيادات الطبية أو المستشفيات، وبأسعار جذابة بشكل متزايد.

تستعد شركة "إيريهيلث" لطرح ملحق صغير للهواتف الذكية بسعر يقارب خمسين دولارا، مصمم لتصوير قزحية العين.

يعتمد هذا الملحق على علم القزحية، وهي تقنية يُنظر إليها عادة على أنها غير موثوقة علميا. مع ذلك، يبدي مؤسسو "إيريهيلث" قناعاتهم بفاعليتها في الكشف عن أي خلل في القولون، وقريبا في الرئتين أو الكبد.

يشير المتحدث باسم الشركة تومي فان إلى أن هذه التقنية أظهرت معدل دقة يصل إلى 81% لدى المرضى الذين تم تشخيصهم مسبقا بسرطان القولون خلال اختبارات أجرتها الشركة.

علوم وتكنولوجيا

اصطناعي

جديدة

الكشف

المبكر

الأمراض

متناول

الجميع

LBCI التالي
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق... برنامج"غروك" الآلي يثير الجدل مجددًا!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24

كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

ناصر الدين أطلق الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-17

سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:32

إشارة عمرها 13 مليار سنة تصل إلى الأرض… علماء يرصدون انفجارًا من "فجر الكون" ويحاولون فكّ لغزه

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:51

"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11

وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق... برنامج"غروك" الآلي يثير الجدل مجددًا!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11

أقدم سهم مسموم في العالم... اكتشاف استثنائي بانتظار العلماء في جنوب إفريقيا: يعود تاريخه إلى العصر الحجري!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-07

مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا

LBCI
أخبار لبنان
03:39

فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:25

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
04:56

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More