"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات

وذكر العلماء أن الكهف ربما كان وكرًا لحيوانات مفترسة، إذ حملت عظمة الفخذ آثار عضّ، ما يشير إلى احتمال أن الشخص تعرّض للصيد أو أكلته الضباع بعد وفاته.وقال عالم الأنثروبولوجيا القديمة جان-جاك هوبلان، المؤلف الرئيسي للدراسة، إنه يتعامل بحذر مع وصف هذه البقايا بأنها "السلف المشترك الأخير"، لكنه أكد أنها قريبة جدًا من الجماعات التي انحدرت منها لاحقًا سلالة الإنسان العاقل في إفريقيا، وسلالات نياندرتال ودينيسوفان في أوراسيا.وأضاف هوبلان أن الأحافير تُظهر "مزيجًا من الصفات البدائية والمتطورة"، بما يتوافق مع عملية تطور كانت قد بدأت بالفعل في تلك الحقبة، مع تأكيد الجذور الإفريقية العميقة لسلالة الإنسان العاقل.ويأتي هذا الاكتشاف في المغرب أيضًا، حيث عُثر سابقًا على أقدم أحافير معروفة للإنسان العاقل يعود عمرها إلى نحو 315 ألف سنة في موقع جبل إيغود.واعتمد الباحثون على البصمة المغناطيسية لرواسب الكهف لتحديد عمر الأحافير، ما ساعدهم في فهم موقع هذه المجموعة ضمن شجرة تطور الإنسان. وتشير الدراسات الجينية إلى أن السلف المشترك الأخير للإنسان الحديث ونياندرتال ودينيسوفان عاش قبل نحو 765 ألفًا إلى 550 ألف سنة، لكن مكانه وشكله ظلّا غير واضحين حتى اليوم.أما الأحافير الجديدة المكتشفة في موقع Thomas Quarry I فقد قدمت صورة أوضح، إذ تُشبه في عمرها نوعًا بشريًا منقرضًا يُعرف بـHomo antecessor، لكنها تختلف عنه من حيث الشكل، وتجمع بين صفات قديمة وملامح ظهرت لاحقًا لدى الإنسان العاقل والبشر الأوراسيين القدماء.وأشار الباحثون إلى أن أحد الفكّين المكتشفين كان شبه مكتمل، ويتميز بشكل طويل ومنخفض وضيق، مع مقدمة مائلة قليلًا تشبه Homo erectus، لكنه يحمل في الأسنان وخصائص داخلية أخرى تشابه الإنسان العاقل ونياندرتال معًا.كما لاحظ العلماء أن بعض الأسنان الأمامية كانت متآكلة أو مكسورة بشدة، فيما بقيت جذورها محفوظة إلى حد كبير، وأن الناب الأيمن كان صغيرًا ونحيفًا، أقرب إلى الإنسان الحديث وأصغر بكثير من نظيره لدى بعض الأنواع البشرية القديمة.وعُثر في الكهف أيضًا على مئات الأدوات الحجرية وآلاف عظام الحيوانات، بينما ساعدت الرمال والرواسب التي أغلقت مدخل الكهف على حفظ البقايا بشكل استثنائي.وختم هوبلان بالإشارة إلى أن التشابه بين أحافير المغرب وأحافير موقع Gran Dolina قرب أتابويركا في إسبانيا قد يعكس وجود "اتصالات متقطعة" عبر مضيق جبل طارق في ذلك الزمن، وهي فرضية تستحق المزيد من البحث.