إشارة عمرها 13 مليار سنة تصل إلى الأرض… علماء يرصدون انفجارًا من "فجر الكون" ويحاولون فكّ لغزه

وقد أطلق العلماء على هذا الحدث اسم GRB 250314A، ويُعتقد أنه يمثل أحد أقدم الانفجارات النجمية التي تم توثيقها حتى اليوم. وأشعة غاما هي أقوى أنواع الإشعاع المعروفة في الكون، وتنتج عادة عن انفجارات نجمية هائلة تظهر كوميض شديد السطوع في الفضاء.وبدأت القصة في 14 آذار 2025 عندما رصد القمر الصناعي SVOM ومضة مفاجئة من الضوء عالي الطاقة قادمة من أعماق الفضاء، وهو مشروع علمي مشترك بين فرنسا والصين مخصص لتتبع هذه الظواهر النادرة.ورغم أن أشعة غاما قادرة على إحداث أضرار بالغة إذا كانت قريبة، فإن العلماء أكدوا أن بُعد مصدر الإشارة جعلها غير خطرة تمامًا على الأرض.وفي صيف 2025، عزز تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا هذا الاكتشاف عبر التقاط صور وقياسات دقيقة للوهج المتلاشي للانفجار، ما دعم فرضية أنه ناتج بالفعل عن مستعر أعظم قديم جدًا.ورغم ذلك، لا تزال المفاجأة الأكبر تكمن في أن هذا الانفجار "البدائي" يبدو مشابهًا بشكل لافت لانفجارات النجوم الحديثة، وهو ما يخالف توقعات العلماء الذين رجّحوا أن نجوم الكون الأولى كانت أكبر وأكثر حرارة وتنتج انفجارات أعنف بكثير.ويأمل الباحثون أن تساهم هذه البيانات في إعادة رسم فهم العلماء لمراحل الكون الأولى، خاصة أن المعرفة حول أول مليار سنة من عمره لا تزال محدودة للغاية، وسط توقعات بأن تلسكوب “ويب” سيتمكن من رصد إشارات أقدم وأكثر ندرة في الفترة المقبلة.