الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
0
o
الجنوب
12
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
0
o
الجنوب
12
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إشارة عمرها 13 مليار سنة تصل إلى الأرض… علماء يرصدون انفجارًا من "فجر الكون" ويحاولون فكّ لغزه
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إشارة عمرها 13 مليار سنة تصل إلى الأرض… علماء يرصدون انفجارًا من "فجر الكون" ويحاولون فكّ لغزه
رصد علماء الفلك إشارة غامضة استمرت نحو 10 ثوانٍ فقط قادمة من أحد أبعد المواقع المعروفة في الكون، في اكتشاف وُصف بأنه من الأكثر ندرة وإثارة في السنوات الأخيرة.
وبحسب العلماء، أكدت قمرات صناعية أن الإشارة جاءت من مسافة تُقدَّر بنحو 13 مليار سنة ضوئية، ويرجّح أنها نتجت عن انفجار أشعة غاما شديد الطاقة، ناتج عن مستعر أعظم (سوبرنوفا) وقع عندما كان عمر الكون حوالي 730 مليون سنة فقط، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وشرح الباحثون أن رؤية انفجار بعيد جدًا تعني في الواقع مشاهدة حدث وقع قبل مليارات السنين، لأن الضوء يحتاج وقتًا طويلًا للوصول إلى الأرض، ما يجعل هذه الإشارات بمثابة نافذة نادرة على "ماضي الكون".
وقد أطلق العلماء على هذا الحدث اسم GRB 250314A، ويُعتقد أنه يمثل أحد أقدم الانفجارات النجمية التي تم توثيقها حتى اليوم. وأشعة غاما هي أقوى أنواع الإشعاع المعروفة في الكون، وتنتج عادة عن انفجارات نجمية هائلة تظهر كوميض شديد السطوع في الفضاء.
وبدأت القصة في 14 آذار 2025 عندما رصد القمر الصناعي SVOM ومضة مفاجئة من الضوء عالي الطاقة قادمة من أعماق الفضاء، وهو مشروع علمي مشترك بين فرنسا والصين مخصص لتتبع هذه الظواهر النادرة.
ورغم أن أشعة غاما قادرة على إحداث أضرار بالغة إذا كانت قريبة، فإن العلماء أكدوا أن بُعد مصدر الإشارة جعلها غير خطرة تمامًا على الأرض.
وفي صيف 2025، عزز تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا هذا الاكتشاف عبر التقاط صور وقياسات دقيقة للوهج المتلاشي للانفجار، ما دعم فرضية أنه ناتج بالفعل عن مستعر أعظم قديم جدًا.
ورغم ذلك، لا تزال المفاجأة الأكبر تكمن في أن هذا الانفجار "البدائي" يبدو مشابهًا بشكل لافت لانفجارات النجوم الحديثة، وهو ما يخالف توقعات العلماء الذين رجّحوا أن نجوم الكون الأولى كانت أكبر وأكثر حرارة وتنتج انفجارات أعنف بكثير.
ويأمل الباحثون أن تساهم هذه البيانات في إعادة رسم فهم العلماء لمراحل الكون الأولى، خاصة أن المعرفة حول أول مليار سنة من عمره لا تزال محدودة للغاية، وسط توقعات بأن تلسكوب “ويب” سيتمكن من رصد إشارات أقدم وأكثر ندرة في الفترة المقبلة.
علوم وتكنولوجيا
عمرها
مليار
الأرض…
علماء
يرصدون
انفجارًا
"فجر
الكون"
ويحاولون
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-18
اكتشاف مذهل يعيد كتابة التاريخ: أقدم بصمة حياة على الأرض عمرها 3.3 مليار سنة
علوم وتكنولوجيا
2025-11-18
اكتشاف مذهل يعيد كتابة التاريخ: أقدم بصمة حياة على الأرض عمرها 3.3 مليار سنة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-23
عمرها 70 مليون سنة... علماء يعثرون على بيضة ديناصور نادرة في الأرجنتين (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-10-23
عمرها 70 مليون سنة... علماء يعثرون على بيضة ديناصور نادرة في الأرجنتين (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
08:51
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
علوم وتكنولوجيا
08:51
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21
نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21
نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
08:51
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
علوم وتكنولوجيا
08:51
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
0
علوم وتكنولوجيا
08:34
أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تجعل الكشف المبكر عن الأمراض في متناول الجميع
علوم وتكنولوجيا
08:34
أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تجعل الكشف المبكر عن الأمراض في متناول الجميع
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11
وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق... برنامج"غروك" الآلي يثير الجدل مجددًا!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11
وسط تزايد المخاوف بشأن تقنية التزييف العميق... برنامج"غروك" الآلي يثير الجدل مجددًا!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11
أقدم سهم مسموم في العالم... اكتشاف استثنائي بانتظار العلماء في جنوب إفريقيا: يعود تاريخه إلى العصر الحجري!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11
أقدم سهم مسموم في العالم... اكتشاف استثنائي بانتظار العلماء في جنوب إفريقيا: يعود تاريخه إلى العصر الحجري!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-09
السيسي: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة
آخر الأخبار
2025-10-09
السيسي: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة
0
أخبار لبنان
2025-12-26
مجلس الوزراء يستكمل مناقشة قانون الفجوة المالية… إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
2025-12-26
مجلس الوزراء يستكمل مناقشة قانون الفجوة المالية… إليكم آخر المستجدات
0
حال الطقس
2025-12-27
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
حال الطقس
2025-12-27
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:26
افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ8 للجنة العليا اللبنانية الأردنية... البساط : حرصاء على تفعيل التعاون
أخبار لبنان
08:26
افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ8 للجنة العليا اللبنانية الأردنية... البساط : حرصاء على تفعيل التعاون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
صعود حاد في سندات اليوروبوندز اللبنانية... هذه هي الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
صعود حاد في سندات اليوروبوندز اللبنانية... هذه هي الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٢٠٢٥: هذا ما اُدخل إلى خزينة الدولة في هذا العام
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٢٠٢٥: هذا ما اُدخل إلى خزينة الدولة في هذا العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مذكرة قضائية جديدة بحق رياض سلامة... متى التوقيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مذكرة قضائية جديدة بحق رياض سلامة... متى التوقيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الصومال تُسقِط اتفاقيات الإمارات… وأرض الصومال تتحدّى مقديشو
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الصومال تُسقِط اتفاقيات الإمارات… وأرض الصومال تتحدّى مقديشو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قلق تعيشه كوبا جراء تهديدات ترامب... ورئيسها مستعد لتقديم روحه
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قلق تعيشه كوبا جراء تهديدات ترامب... ورئيسها مستعد لتقديم روحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
2
آخر الأخبار
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
آخر الأخبار
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
3
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
5
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
6
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
7
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
8
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More