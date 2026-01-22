الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتائج غير متوقعة: الميكروبلاستيك في الهواء أقل بكثير مما كان يعتقد العلماء… إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
علوم وتكنولوجيا
2026-01-22 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نتائج غير متوقعة: الميكروبلاستيك في الهواء أقل بكثير مما كان يعتقد العلماء… إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت دراسة علمية جديدة نتائج "مطمئنة نسبيًا" بشأن خطر الميكروبلاستيك المتزايد حول العالم، إذ توصل باحثون من جامعة فيينا إلى أن انبعاثات الميكروبلاستيك في الغلاف الجوي قد تكون أقل بكثير مما كانت تشير إليه تقديرات سابقة.
وبحسب الدراسة، فإن انبعاثات الميكروبلاستيك قد تكون أقل بما يصل إلى 10 آلاف مرة مقارنة بما قدّرته أبحاث سابقة، بعدما اعتمد العلماء هذه المرة على قاعدة بيانات عالمية واسعة بدلًا من الاعتماد على نماذج محدودة أو قياسات من منطقة واحدة فقط، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وجمع الباحثون 2,782 قياسًا لتركيزات الميكروبلاستيك من 283 موقعًا حول العالم خلال الفترة بين 2014 و2024، ثم قارنوا النتائج بالنماذج المتوفرة للوصول إلى تقدير جديد لبصمة الميكروبلاستيك عالميًا.
ورغم أن النتائج تقلل من حجم الانبعاثات المتوقعة، شدد القائمون على الدراسة على أن ذلك لا يعني زوال الخطر، إذ لا يزال الميكروبلاستيك منتشرًا على نطاق واسع، كما أن تأثيراته الصحية والبيئية لم تُحسم بشكل نهائي.
وأظهرت الدراسة أن المصادر البرية تساهم في تلوث الهواء بجسيمات الميكروبلاستيك أكثر بـ20 مرة من المصادر البحرية، مشيرة إلى أن الانبعاثات القادمة من اليابسة إلى الهواء لا تزال ضخمة وتصل إلى نحو 600 كوادريليون جسيم سنويًا.
ويُعرَّف الميكروبلاستيك بأنه شظايا بلاستيكية صغيرة يتراوح حجمها بين ميكرومتر واحد و5 مليمترات، وتنتقل إلى الهواء من اليابسة بسبب تآكل إطارات السيارات واحتكاك المكابح وتحلل البلاستيك في التربة، فيما تنتقل من البحار عبر رذاذ الأمواج.
كما لفت الباحثون إلى أن "الضباب البلاستيكي" بات موجودًا تقريبًا في مختلف مناطق العالم، حتى في أعماق المحيطات، إلا أن فهم دورة انتقاله في الغلاف الجوي ما زال محدودًا، خاصة أن قياسات تركيزاته تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى.
وأكدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature أن انخفاض الانبعاثات لا يلغي المخاوف، لأن الضرر المحتمل يعتمد على عوامل أخرى مثل حجم الجسيمات وشكلها والمواد الملوثة المرتبطة بها ومدة التعرض، إضافة إلى أن العلماء لا يعرفون بعد ما هو المستوى الآمن لصحة الإنسان والبيئة، مع توقعات بأن الانبعاثات قد ترتفع مستقبلًا.
علوم وتكنولوجيا
متوقعة:
الميكروبلاستيك
الهواء
بكثير
يعتقد
العلماء…
إليكم
كشفته
الدراسات
إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-11-14
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-11-14
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2026-01-08
بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2026-01-08
بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-12-10
امتلاك هواتف ذكية قبل سن المراهقة يرتبط بمخاطر صحية... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-12-10
امتلاك هواتف ذكية قبل سن المراهقة يرتبط بمخاطر صحية... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
موضة وجمال
2025-11-26
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
موضة وجمال
2025-11-26
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-15
إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة
علوم وتكنولوجيا
2026-01-15
إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
إشارة عمرها 13 مليار سنة تصل إلى الأرض… علماء يرصدون انفجارًا من "فجر الكون" ويحاولون فكّ لغزه
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
إشارة عمرها 13 مليار سنة تصل إلى الأرض… علماء يرصدون انفجارًا من "فجر الكون" ويحاولون فكّ لغزه
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تجعل الكشف المبكر عن الأمراض في متناول الجميع
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تجعل الكشف المبكر عن الأمراض في متناول الجميع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-21
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-01-21
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
04:46
باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين
أخبار لبنان
04:46
باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
0
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
0
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
0
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
0
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
0
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
0
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
2
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
3
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
4
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
5
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
6
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
7
أخبار دولية
10:45
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
أخبار دولية
10:45
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
8
أخبار لبنان
12:30
رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات
أخبار لبنان
12:30
رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More