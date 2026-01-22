الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتائج غير متوقعة: الميكروبلاستيك في الهواء أقل بكثير مما كان يعتقد العلماء… إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

علوم وتكنولوجيا
2026-01-22 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتائج غير متوقعة: الميكروبلاستيك في الهواء أقل بكثير مما كان يعتقد العلماء… إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نتائج غير متوقعة: الميكروبلاستيك في الهواء أقل بكثير مما كان يعتقد العلماء… إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة علمية جديدة نتائج "مطمئنة نسبيًا" بشأن خطر الميكروبلاستيك المتزايد حول العالم، إذ توصل باحثون من جامعة فيينا إلى أن انبعاثات الميكروبلاستيك في الغلاف الجوي قد تكون أقل بكثير مما كانت تشير إليه تقديرات سابقة.

وبحسب الدراسة، فإن انبعاثات الميكروبلاستيك قد تكون أقل بما يصل إلى 10 آلاف مرة مقارنة بما قدّرته أبحاث سابقة، بعدما اعتمد العلماء هذه المرة على قاعدة بيانات عالمية واسعة بدلًا من الاعتماد على نماذج محدودة أو قياسات من منطقة واحدة فقط، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وجمع الباحثون 2,782 قياسًا لتركيزات الميكروبلاستيك من 283 موقعًا حول العالم خلال الفترة بين 2014 و2024، ثم قارنوا النتائج بالنماذج المتوفرة للوصول إلى تقدير جديد لبصمة الميكروبلاستيك عالميًا.

ورغم أن النتائج تقلل من حجم الانبعاثات المتوقعة، شدد القائمون على الدراسة على أن ذلك لا يعني زوال الخطر، إذ لا يزال الميكروبلاستيك منتشرًا على نطاق واسع، كما أن تأثيراته الصحية والبيئية لم تُحسم بشكل نهائي.

وأظهرت الدراسة أن المصادر البرية تساهم في تلوث الهواء بجسيمات الميكروبلاستيك أكثر بـ20 مرة من المصادر البحرية، مشيرة إلى أن الانبعاثات القادمة من اليابسة إلى الهواء لا تزال ضخمة وتصل إلى نحو 600 كوادريليون جسيم سنويًا.

ويُعرَّف الميكروبلاستيك بأنه شظايا بلاستيكية صغيرة يتراوح حجمها بين ميكرومتر واحد و5 مليمترات، وتنتقل إلى الهواء من اليابسة بسبب تآكل إطارات السيارات واحتكاك المكابح وتحلل البلاستيك في التربة، فيما تنتقل من البحار عبر رذاذ الأمواج.

كما لفت الباحثون إلى أن "الضباب البلاستيكي" بات موجودًا تقريبًا في مختلف مناطق العالم، حتى في أعماق المحيطات، إلا أن فهم دورة انتقاله في الغلاف الجوي ما زال محدودًا، خاصة أن قياسات تركيزاته تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى.

وأكدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature أن انخفاض الانبعاثات لا يلغي المخاوف، لأن الضرر المحتمل يعتمد على عوامل أخرى مثل حجم الجسيمات وشكلها والمواد الملوثة المرتبطة بها ومدة التعرض، إضافة إلى أن العلماء لا يعرفون بعد ما هو المستوى الآمن لصحة الإنسان والبيئة، مع توقعات بأن الانبعاثات قد ترتفع مستقبلًا.

علوم وتكنولوجيا

متوقعة:

الميكروبلاستيك

الهواء

بكثير

يعتقد

العلماء…

إليكم

كشفته

الدراسات

إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-08

بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-10

امتلاك هواتف ذكية قبل سن المراهقة يرتبط بمخاطر صحية... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
موضة وجمال
2025-11-26

"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-15

إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13

إشارة عمرها 13 مليار سنة تصل إلى الأرض… علماء يرصدون انفجارًا من "فجر الكون" ويحاولون فكّ لغزه

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13

"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13

أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تجعل الكشف المبكر عن الأمراض في متناول الجميع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:46

باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27

النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر

LBCI
منوعات
2026-01-16

"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

LBCI
أخبار دولية
07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

LBCI
أخبار دولية
05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:44

الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

LBCI
أخبار دولية
02:55

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:20

طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

LBCI
أخبار دولية
10:45

الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
أخبار لبنان
12:30

رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More