إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة
علوم وتكنولوجيا
2026-01-15 | 08:58
إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة
أعلنت منصة إكس التابعة لإيلون ماسك الأربعاء أنها اتخذت إجراءات تهدف إلى "منع" أداة "غروك" القائمة على الذكاء الاصطناعي من إنشاء صور تُظهر "أشخاصا حقيقيين عراة"، لكن لا يزال يتعيّن عليها إقناع السلطات في دول عدة تُخضعها للتحقيق.
وقالت إكس في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الأربعاء في الولايات المتحدة "لقد اتخذنا إجراءات تقنية لمنع غروك من تعديل صور لأشخاص حقيقيين وجعلهم يرتدون ملابس فاضحة".
وأكّدت أنها فرضت هذه القيود على "جميع المستخدمين، بمن فيهم أولئك الذين يدفعون اشتراكات". ومع ذلك، يترك البيان مجالا للشكوك، إذ يشير إلى تطبيق "حظر جغرافي" على "إنشاء" هذه الصور "في المناطق التي يُعد فيها ذلك غير قانوني" حصرا.
وقبل ساعات قليلة، رحّب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بحذر بهذه الإجراءات الإضافية التي أُعلن عنها لكن لم تُنشر تفاصيلها بعد.
وقال المتحدث باسم قسم الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية توما رينييه "إذا لم تكن هذه التغييرات فعّالة، فلن تتردد المفوضية في استخدام كامل صلاحياتها التشريعية"، التي تخوّلها فرض غرامات مالية أو حتى تعليق عمل الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان "أُبلغتُ هذا الصباح بأنّ اكس تتخذ خطوات لضمان الامتثال الكامل للقانون البريطاني"، مضيفا "إذا كان الأمر كذلك، فهذا جيّد، لكننا لن نتراجع، وعليهم التحرّك".
وأكدت اكس أنّ ميزة إنشاء الصور باستخدام أداة "غروك" التي ابتكرتها شركة "اكس ايه آي"، لا تزال مقتصرة على المستخدمين الذين يدفعون اشتراكات.
وفي مطلع كانون الثاني، أكّدت "إكس" أنها "تتخذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني (...) من خلال حذفه، وتعليق الحسابات نهائيا، والتعاون مع السلطات المحلية".
إلا أنها التزمت الصمت بعد ذلك رغم تصاعد الاحتجاجات والتهديدات بفرض عقوبات رسمية عليها.
علوم وتكنولوجيا
إنشاء
تُظهر
الأشخاص
عُراة
