"الاكتشاف الأثري الأهم على الإطلاق"... مقبرة مفقودة تعود إلى الواجهة بعد 1400 سنة
2026-01-28 | 11:10
"الاكتشاف الأثري الأهم على الإطلاق"... مقبرة مفقودة تعود إلى الواجهة بعد 1400 سنة
كشف علماء الآثار في المكسيك عن مقبرة يعود تاريخها إلى 1400 سنة في الوديان الوسطى لولاية أواكساكا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، شيّد شعب الزابوتيك، المعروف باسم "بينا" أو "شعب السحاب" هذا البناء الحجري المُزيّن بمنحوتات وجداريات ورموز محفورة تُشير إلى دلالات طقوسية.
ولطالما اعتقد الزابوتيك أن أسلافهم هبطوا من السحاب، وأن أرواحهم تعود إلى السماء بعد موتهم.
وعند المدخل، يقف تمثال ضخم لبومة منحوتة، يكشف منقارها المفتوح عن وجه أحد أمراء الزابوتيك، وهو رمز، بحسب المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ، يُمثل الموت والسلطة.
ويُحيط بالمدخل عتبة حجرية وعتبة علوية، وألواح محفورة تحمل أسماء تقويمية قديمة.
وتتواجد منحوتات لرجل وامرأة يرتديان أغطية رأس ويحملان أدوات طقسية على جانبي المدخل، يُرجح أنهما كانا يحرسان المقبرة.
وصرحت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم باردو، قائلةً: "إنه الاكتشاف الأثري الأهم في المكسيك خلال العقد الماضي نظرًا لحالة حفظه الممتازة والمعلومات القيّمة التي يقدمها".
وتراجعت حضارة الزابوتيك بشكل غامض في المنطقة حوالي عام 900 ميلادي ومع ذلك، لم يختفِ شعب الزابوتيك تمامًا، إذ لا يزال يعيش منهم اليوم ما لا يقل عن 400 ألف نسمة.
ويعمل فريق متعدد التخصصات من مركز أواكساكا التابع للمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ حاليًا على ترميم المقبرة وحمايتها، مع التركيز على تثبيت اللوحة الجدارية الهشة.
وفي الوقت نفسه، يُجري الباحثون دراسات على الخزف والأيقونات والنقوش، إلى جانب تحليلات الأنثروبولوجيا الفيزيائية، لفهم أفضل للطقوس والرموز والممارسات الجنائزية المرتبطة بالمقبرة.
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
0
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
0
أخبار لبنان
2025-12-29
بعد ست سنوات من الغياب القسريّ: الـLDE تعود تحت عنوان "مهما تفرّقنا لبنان بيجمعنا"
أخبار لبنان
2025-12-29
بعد ست سنوات من الغياب القسريّ: الـLDE تعود تحت عنوان "مهما تفرّقنا لبنان بيجمعنا"
0
اخبار البرامج
2025-12-16
"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!
اخبار البرامج
2025-12-16
"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!
0
علوم وتكنولوجيا
06:09
تيك توك تتوصل إلى تسوية في قضية "إدمان وسائل التواصل الإجتماعي"... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
06:09
تيك توك تتوصل إلى تسوية في قضية "إدمان وسائل التواصل الإجتماعي"... وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26
مقابل هذا المبلغ الضخم... غوغل توافق على تسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26
مقابل هذا المبلغ الضخم... غوغل توافق على تسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26
بعد إنتاج "غروك" صوراً غير أخلاقية... الإتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع منصة "إكس"
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26
بعد إنتاج "غروك" صوراً غير أخلاقية... الإتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع منصة "إكس"
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-24
تحذير هام... ثغرة أمنية قد تعرض حساباتكم لخطر الإختراق: هكذا يمكنكم حماية أنفسكم!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-24
تحذير هام... ثغرة أمنية قد تعرض حساباتكم لخطر الإختراق: هكذا يمكنكم حماية أنفسكم!
0
أمن وقضاء
2025-10-07
فاطمة كنجو في عهدة قوى الأمن بعد العثور عليها في وسط بيروت.. هل من يعرفها؟
أمن وقضاء
2025-10-07
فاطمة كنجو في عهدة قوى الأمن بعد العثور عليها في وسط بيروت.. هل من يعرفها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-12
الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-12
الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة
0
آخر الأخبار
2025-12-19
وكالات أنباء إيرانية: طهران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل وعلى صلة بجماعات معارضة
آخر الأخبار
2025-12-19
وكالات أنباء إيرانية: طهران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل وعلى صلة بجماعات معارضة
0
أخبار لبنان
2025-11-19
البستاني اعلن بدء ورود تحويلات معاكسة للأموال المحوَّلة خلال الأزمة المصرفية
أخبار لبنان
2025-11-19
البستاني اعلن بدء ورود تحويلات معاكسة للأموال المحوَّلة خلال الأزمة المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
1
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
2
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
3
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
4
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
5
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
6
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
7
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
8
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
