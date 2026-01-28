الأخبار
"الاكتشاف الأثري الأهم على الإطلاق"... مقبرة مفقودة تعود إلى الواجهة بعد 1400 سنة

علوم وتكنولوجيا
2026-01-28 | 11:10
مشاهدات عالية
2min
"الاكتشاف الأثري الأهم على الإطلاق"... مقبرة مفقودة تعود إلى الواجهة بعد 1400 سنة

كشف علماء الآثار في المكسيك عن مقبرة يعود تاريخها إلى 1400 سنة في الوديان الوسطى لولاية أواكساكا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، شيّد شعب الزابوتيك، المعروف باسم "بينا" أو "شعب السحاب" هذا البناء الحجري المُزيّن بمنحوتات وجداريات ورموز محفورة تُشير إلى دلالات طقوسية.

ولطالما اعتقد الزابوتيك أن أسلافهم هبطوا من السحاب، وأن أرواحهم تعود إلى السماء بعد موتهم.

وعند المدخل، يقف تمثال ضخم لبومة منحوتة، يكشف منقارها المفتوح عن وجه أحد أمراء الزابوتيك، وهو رمز، بحسب المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ، يُمثل الموت والسلطة.

ويُحيط بالمدخل عتبة حجرية وعتبة علوية، وألواح محفورة تحمل أسماء تقويمية قديمة.

وتتواجد منحوتات لرجل وامرأة يرتديان أغطية رأس ويحملان أدوات طقسية على جانبي المدخل، يُرجح أنهما كانا يحرسان المقبرة.

وصرحت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم باردو، قائلةً: "إنه الاكتشاف الأثري الأهم في المكسيك خلال العقد الماضي نظرًا لحالة حفظه الممتازة والمعلومات القيّمة التي يقدمها".

وتراجعت حضارة الزابوتيك بشكل غامض في المنطقة حوالي عام 900 ميلادي ومع ذلك، لم يختفِ شعب الزابوتيك تمامًا، إذ لا يزال يعيش منهم اليوم ما لا يقل عن 400 ألف نسمة.

ويعمل فريق متعدد التخصصات من مركز أواكساكا التابع للمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ حاليًا على ترميم المقبرة وحمايتها، مع التركيز على تثبيت اللوحة الجدارية الهشة. 

وفي الوقت نفسه، يُجري الباحثون دراسات على الخزف والأيقونات والنقوش، إلى جانب تحليلات الأنثروبولوجيا الفيزيائية، لفهم أفضل للطقوس والرموز والممارسات الجنائزية المرتبطة بالمقبرة.

