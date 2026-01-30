"أرتميس 2"... روّاد فضاء يتوجهون إلى القمر لأول مرّة منذ أكثر من 50 عاماً وهذه التفاصيل!

يستعد أربعة رواد فضاء للمشاركة في مهمة جديدة تستغرق حوالي عشرة أيام، تحمل اسم "أرتميس 2" يوم الجمعة 6 شباط، وفقًا لوكالة "ناسا".وتمثّل هذه الرحلة أول اختبار طيران مأهول لنظام الإطلاق الفضائي، وهو صاروخ فضائي مخصص للرحلات البعيدة، ومركبة "أوريون" الفضائية حول القمر. وفي حال نجاحه، سيؤكد أن جميع أنظمة المركبة الفضائية تعمل كما هو مصمم لها مع وجود طاقم على متنها في بيئة الفضاء السحيق.وتهدف هذه المهمة، التي تسعى لنقل روادها إلى أعماق الفضاء أكثر من أي وقت مضى، إلى تمهيد الطريق لعودة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ مهمات أبولو الرائدة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.وخلال رحلة العودة إلى الأرض التي تستغرق قرابة أربعة أيام، سيواصل رواد الفضاء، وهم الطيار فيكتور غلوفر، والإختصاصية كريستينا كوتش، والقائد ريد وايزمان من وكالة "ناسا"، بالإضافة إلى جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية، تقييم أنظمة المركبة الفضائية من دون الحاجة إلى أي وسيلة دفع أثناء عودتهم، إذ ستسحب جاذبية الأرض المركبة إلى الخلف بشكل طبيعي خلال مرحلة العودة الحرة.وسيواجه الطاقم دخولًا سريعًا إلى الغلاف الجوي للأرض قبل هبوطهم قبالة سواحل سان دييغو.وتأتي مهمة "أرتميس 2" بعد مهمة "أرتميس 1" التي أُطلقت عام 2022، حين انطلقت مركبة "أوريون" الفضائية غير المأهولة على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي، وقطعت آلاف الأميال بعد القمر، وفقًا لوكالة "ناسا".