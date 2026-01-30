الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أرتميس 2"... روّاد فضاء يتوجهون إلى القمر لأول مرّة منذ أكثر من 50 عاماً وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2026-01-30 | 12:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أرتميس 2&quot;... روّاد فضاء يتوجهون إلى القمر لأول مرّة منذ أكثر من 50 عاماً وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"أرتميس 2"... روّاد فضاء يتوجهون إلى القمر لأول مرّة منذ أكثر من 50 عاماً وهذه التفاصيل!

يستعد أربعة رواد فضاء للمشاركة في مهمة جديدة تستغرق حوالي عشرة أيام، تحمل اسم "أرتميس 2" يوم الجمعة 6 شباط، وفقًا لوكالة "ناسا".

وتمثّل هذه الرحلة أول اختبار طيران مأهول لنظام الإطلاق الفضائي، وهو صاروخ فضائي مخصص للرحلات البعيدة، ومركبة "أوريون" الفضائية حول القمر. وفي حال نجاحه، سيؤكد أن جميع أنظمة المركبة الفضائية تعمل كما هو مصمم لها مع وجود طاقم على متنها في بيئة الفضاء السحيق.

وتهدف هذه المهمة، التي تسعى لنقل روادها إلى أعماق الفضاء أكثر من أي وقت مضى، إلى تمهيد الطريق لعودة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ مهمات أبولو الرائدة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وخلال رحلة العودة إلى الأرض التي تستغرق قرابة أربعة أيام، سيواصل رواد الفضاء، وهم الطيار فيكتور غلوفر، والإختصاصية كريستينا كوتش، والقائد ريد وايزمان من وكالة "ناسا"، بالإضافة إلى جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية، تقييم أنظمة المركبة الفضائية من دون الحاجة إلى أي وسيلة دفع أثناء عودتهم، إذ ستسحب جاذبية الأرض المركبة إلى الخلف بشكل طبيعي خلال مرحلة العودة الحرة.

وسيواجه الطاقم دخولًا سريعًا إلى الغلاف الجوي للأرض قبل هبوطهم قبالة سواحل سان دييغو.

وتأتي مهمة "أرتميس 2" بعد مهمة "أرتميس 1" التي أُطلقت عام 2022، حين انطلقت مركبة "أوريون" الفضائية غير المأهولة على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي، وقطعت آلاف الأميال بعد القمر، وفقًا لوكالة "ناسا".

المصدر

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

2"...

روّاد

يتوجهون

القمر

عاماً

التفاصيل!

دراسة تربك العلماء: دببة قطبية تزداد بدانة رغم تسارع ذوبان الجليد وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-11-20

دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2025-12-10

فوز الديموقراطيين ببلدية ميامي لأول مرة منذ 28 عاما في الولايات المتحدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04

أصبح أكثر سطوعاً... رصد مذنب "أطلس" لأول مرّة منذ اختفائه خلف الشمس (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:56

دراسة تربك العلماء: دببة قطبية تزداد بدانة رغم تسارع ذوبان الجليد وهذه التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:00

إيرادات قياسية لآبل مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:07

"هل عمرك مكتوب في جيناتك؟"... دراسة جديدة تكشف الدور الحقيقي للوراثة في طول العمر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-29

ساعة القيامة تقترب من منتصف الليل أكثر من أي وقت مضى… 85 ثانية تفصل العالم عن الكارثة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-26

اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا

LBCI
رياضة
2026-01-22

ريال مدريد يواجه احتمال المحاكمة... والسبب: "التلوث الضوضائي" في ملعبه: إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

قراران لوزير المالية بتمديد مهل...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-23

مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:30

جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها

LBCI
أخبار دولية
13:17

إسرائيل تطلب دعما أميركيا لضرب مخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
13:15

هاتف المسؤولين الايرانيين لا يهدأ.. ووزير الخارجية الايرانية في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل محكومين سوريين ويبحث إعادة الإعمار في جلسة حافلة ببعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

الى كل العسكريين وموظفي القطاع العام: لهذه الأسباب الدولة عاجزة حالياً عن تلبية مطالبكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

الرتب والرواتب… من الرشوة الانتخابية إلى الانهيار المالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:06

"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:21

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
موضة وجمال
10:48

"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:10

الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...

LBCI
أمن وقضاء
12:45

الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة

LBCI
اقتصاد
05:16

الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة

LBCI
خبر عاجل
08:47

الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More