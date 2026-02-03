لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس

- ماريا ضو -

في بلدٍ يتخبط في أزماتٍ متراكمة، قدّمت NASA Space Apps Beirut رواية مختلفة أوصلت إسم لبنان إلى عالم الفضاء.



فعلى مدى خمس سنوات، عملت NASA Space Apps Beirut على جمع العقول اللبنانية المبدعة من مهندسين ومبرمجين وباحثين وفنانين، لتحويل بيانات وكالة ناسا المفتوحة إلى حلول علمية وتطبيقية تخدم تحديات الأرض والفضاء على حدّ سواء، من العلوم الفضائية الى الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ، وصولًا إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة.



ورغم غياب أي دعم رسمي من الدولة، وبفترة زمنية قصيرة، أثبتت NASA Space Apps Beirut، بقيادة القائد المحلي لتحدي تطبيقات الفضاء التابع لوكالة ناسا أنطوان طنوس، أن لبنان حاضر في المحافل الدولية، ليس من باب الأزمات فحسب، بل من باب علوم الفضاء والابتكار.



وحقّق فريق NASA Space Apps Beirut إنجازات تاريخية غير مسبوقة، تمثّلت بوصول مشاريع لبنانية إلى قائمة أفضل 20 مشروعًا عالميًا من بين آلاف المشاركات من أكثر من 185 دولة، إضافةً إلى الدخول المتكرر ضمن أفضل 100 مشروع عالمي على مرّ السنوات. كما قدّم الفريق أكثر من 400 مشروع علمي وابتكاري خلال خمس سنوات، تمكّنت من خلالها الأدمغة اللبنانية من إحراز مراكز عالمية وتشريفية مرموقة.



ومن ضمن الإنجازات أيضا، إطلاق مبادرة "الأثر الصفري للتكلفة" (Zero Cost Impact)، التي حظيت بتكريم دولي لقدرتها على إحداث تأثير علمي كبير بموارد محدودة وجهود تطوعية، حتى اعتُبرت نموذجًا عالميًا يُحتذى به في دول متقدمة مثل اليابان. كما تمكنت NASA Space Apps Beirut من بناء أكبر شبكة تعاون أكاديمي محلية ضمّت أكثر من 22 مؤسسة، من بينها جامعات مثل Haigazian وNDU وAUST، وبدعم من المركز التربوي للبحوث والإنماء (CRDP).



وإلى جانب هذه الإنجازات، نظّمت NASA Space Apps Beirut تحدي تطبيقات ناسا الفضائية - بيروت 2025 (NASA Space Apps Challenge – Beirut 2025) بتاريخي 3 و4 تشرين الأول. ويُعد هذا الحدث جزءًا من أكبر هاكاثون عالمي تنظمه وكالة الفضاء الأميركية NASA في أكثر من 200 مدينة حول العالم وبشراكة مع 13 وكالة فضاء دولية وعربية. ويهدف الهاكاثون إلى تمكين المشاركين من تطوير حلول مبتكرة باستخدام بيانات ناسا المفتوحة لمعالجة قضايا واقعية تتعلق بالأرض والفضاء.



وشهدت النسخة البيروتية مشاركة 45 فريقًا من طلاب جامعيين وتلامذة ثانويين وغيرهم، عملوا على ابتكار نماذج حلول رقمية تناولت مواضيع متصلة بالمناخ، والاستدامة، والطاقة، والاستكشاف الفضائي.



وفي ختام المنافسة، تم اختيار خمس فرق لبنانية لتمثيل لبنان في المرحلة العالمية من المسابقة، حيث ستتنافس مع فرق من مختلف دول العالم على جوائز ناسا الدولية.

وفي ظل افتقار لبنان إلى وكالة فضاء وطنية، لم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا الجهود التي يقودها القائد المحلي لتحدي تطبيقات الفضاء التابع لناسا أنطوان طنوس الذي يشغل أدواراً قيادية في مراكز الفضاء العالمية، ولا سيما في Space Center Houston.



وحصد طنوس ألقاباً دولية رفيعة، منها: سفير كونراد في لبنان، وهي المؤسسة التي تحمل اسم رائد الفضاء بيت كونراد، ثالث إنسان يمشي على سطح القمر خلال مهمة Apollo 12.



كما شغل منصب حكم دولي رئيسي (Lead Judge) في القمة النهائية للابتكار للأدمغة العالمية في هيوستن وشنغهاي، وعضو طاولة "النجم الكوني" المستديرة (Cosmic Star Round Table)، إضافة إلى كونه معلّقًا علميًا حائزًا على الجائزة الذهبية (Gold Award-Winning Commentator).



ومؤخرًا، جرى اختيار طنوس ضمن أفضل أربعة مشرفين لتحكيم أذكى وأفضل المشاريع في علوم الطيران والفضاء في مركز الفضاء Space Center Houston لعام 2026.



وفي حديث للـLBCI، قال طنوس: "نحن في NASA Space Apps Beirut، ومن دون أي دعم داخلي أو خارجي، حققنا انجازات تاريخية وتمكّنا من إيصال لبنان إلى مراكزٍ تشريفية دوليًا وحصدنا لقب أفضل الفرق التنظيمية عالميا".



وأضاف: "على مدى سنوات، تمكّنا من إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن لبنان، بأدمغة أبنائه، قادر على منافسة أهم المشاريع الفضائية والأرضية العلمية في العالم، من دون أي كلفة (zero cost impact)".



ولمن يريد الانضمام إلى NASA Space Apps Beirut، أكّد طنوس أنه لا توجد اختصاصات محدّدة للمشاركة، ويمكن لأي شخص الانضمام حتى وإن لم يكن يحمل شهادة جامعية أو كان طالبًا في الجامعة، قائلًا: "نحن لا نميّز بين الأشخاص بناءً على سيرهم الذاتية، بل ترتكز معاييرنا على ذكاء الإنسان وقدرته على إيجاد الحلول".



وفي حديث للـLBCI، قال طنوس: "نحن في NASA Space Apps Beirut، ومن دون أي دعم داخلي أو خارجي، حققنا انجازات تاريخية وتمكّنا من إيصال لبنان إلى مراكزٍ تشريفية دوليًا وحصدنا لقب أفضل الفرق التنظيمية عالميا".

وأضاف: "على مدى سنوات، تمكّنا من إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن لبنان، بأدمغة أبنائه، قادر على منافسة أهم المشاريع الفضائية والأرضية العلمية في العالم، من دون أي كلفة (zero cost impact)".

ولمن يريد الانضمام إلى NASA Space Apps Beirut، أكّد طنوس أنه لا توجد اختصاصات محدّدة للمشاركة، ويمكن لأي شخص الانضمام حتى وإن لم يكن يحمل شهادة جامعية أو كان طالبًا في الجامعة، قائلًا: "نحن لا نميّز بين الأشخاص بناءً على سيرهم الذاتية، بل ترتكز معاييرنا على ذكاء الإنسان وقدرته على إيجاد الحلول".

وأضاف: "سنفتح قريبا باب المشاركة والتطوّع، وعلى الراغبين بالانضمام متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو متابعتي شخصيًا".