"جيل Z يعتقد أنه أكثر ذكاءً مما هو عليه بالواقع"... العلم يكشف: للمرة الأولى في التاريخ جيل كامل أقلّ ذكاءً من آبائه

كشفت دراسة وخبير في علم الأعصاب أن جيل "زد" (Gen Z) أصبح أول جيل في التاريخ الحديث يسجّل مستوى ذكاء أقل من الجيل الذي سبقه، في سابقة لم تُسجَّل منذ بدء تتبّع تطوّر القدرات المعرفية في أواخر القرن التاسع عشر.
وقال الدكتور جاريد كوني هورفاث، وهو معلم سابق تحوّل إلى عالم أعصاب، إن الجيل المولود بين عامي 1997 وبدايات العقد الثاني من الألفية الحالية تعرّض لتراجع معرفي واضح بسبب الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الرقمية داخل المدارس، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
.
وأوضح هورفاث أن بيانات التطور المعرفي تُظهر أن جيل Z هو أول جيل يسجّل تراجعًا في الانتباه والذاكرة والقراءة والرياضيات ومهارات حل المشكلات، إضافة إلى انخفاض في معدلات الذكاء العام مقارنة بالجيل السابق.
وخلال إفادته أمام لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأميركي، أشار إلى أن هذا التراجع حصل رغم أن المراهقين والشباب اليوم يمضون وقتًا أطول في التعليم مقارنة بأطفال القرن العشرين.
وأكد أن السبب الرئيسي يرتبط مباشرة بالاعتماد المتزايد على ما يُعرف بـ"تكنولوجيا التعليم" (EdTech)، مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية داخل الصفوف.
وقال هورفاث إن الدماغ البشري لم يُصمَّم ليتعلّم من مقاطع فيديو قصيرة أو من جمل مختصرة تلخّص كتبًا وأفكارًا معقّدة، مضيفًا أن هذا النمط من التعلّم يضعف الفهم العميق والتركيز والذاكرة.
وأوضح لصحيفة نيويورك بوست أن أكثر من نصف وقت يقظة المراهقين يُقضى أمام الشاشات، مشددًا على أن البشر مبرمجون بيولوجيًا على التعلّم من أشخاص آخرين ومن الدراسة المتعمقة، لا من التمرير السريع بين الشاشات والنقاط المختصرة.
وبيّن هورفاث وخبراء آخرون أمام الكونغرس أن التفاعل البشري المباشر، وجهاً لوجه مع المعلمين والزملاء، هو الطريقة الطبيعية التي تطوّر بها الإنسان على التعلّم، وليس من خلال الشاشات.
وأضاف أن الشاشات تعيق العمليات البيولوجية المسؤولة عن بناء الفهم العميق والذاكرة والتركيز.
وشدّد الخبراء على أن المشكلة لا تتعلق بسوء تطبيق التكنولوجيا أو ضعف تدريب المعلمين أو الحاجة إلى تطبيقات أفضل، بل إن التكنولوجيا نفسها لا تتوافق مع الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري ويتطوّر ويخزّن المعلومات.
وأشار هورفاث، وهو مدير مؤسسة LME Global المتخصصة في أبحاث الدماغ والسلوك، إلى أن البيانات تظهر بوضوح أن القدرات المعرفية بدأت بالاستقرار ثم التراجع منذ نحو عام 2010.
وقال للنواب إن المدارس لم تشهد تغييرات جوهرية في ذلك العام، كما أن التطور البيولوجي للبشر بطيء جدًا بحيث لا يمكن أن يكون هو السبب.
وأضاف: "الإجابة تبدو واضحة: الأدوات التي نستخدمها داخل المدارس لدفع عملية التعلّم"، وتابع: "عندما تعتمد الدول التكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع في المدارس، تنخفض النتائج بشكل ملحوظ".
وأكد أن هذا التراجع لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، مشيرًا إلى أن أبحاثه شملت 80 دولة، وأظهرت اتجاهًا ممتدًا على مدى ستة عقود نحو تراجع نتائج التعلّم كلما دخلت التكنولوجيا أكثر إلى الصفوف.
كما أظهرت البيانات أن الأطفال الذين يستخدمون الحواسيب نحو خمس ساعات يوميًا لأغراض الدراسة سجّلوا نتائج أدنى بوضوح مقارنة بأقرانهم الذين نادرًا ما يستخدمون التكنولوجيا في الصف.
وفي الولايات المتحدة، كشفت بيانات «التقييم الوطني للتقدم التعليمي» أن تطبيق برامج الأجهزة الفردية لكل طالب (جهاز واحد لكل تلميذ) أدى في كثير من الولايات إلى ثبات النتائج أو تراجعها بسرعة.
ورغم هذا التراجع، أشار هورفاث إلى أن كثيرًا من أبناء جيل Z لا يدركون حجم المشكلة، بل يعتقدون أنهم أكثر ذكاءً مما هم عليه في الواقع.
وقال: "معظم هؤلاء الشباب لديهم ثقة مفرطة بذكائهم. وكلما اعتقد الشخص أنه أذكى، كان في الحقيقة أقل إدراكًا لمستواه الحقيقي".
وأضاف أن جيل Z اعتاد استهلاك المعلومات عبر مقاطع قصيرة وجمل سريعة على منصات مثل تيك توك، ما دفع العديد من المدارس إلى اعتماد الأسلوب نفسه في التعليم.
وحذّر قائلاً: "الأطفال عندما يستخدمون الحواسيب يقومون بالمسح السريع للمحتوى. وبدلاً من أن نحدد ما نريده من تعليم أبنائنا ونبني التعليم على هذا الأساس، أصبحنا نعيد تعريف التعليم ليناسب الأداة… وهذا ليس تقدمًا، بل استسلام".
وخلال جلسة الاستماع في كانون الثاني الماضي، أوصى خبراء التعليم بتأخير منح الأطفال هواتف ذكية، والعودة إلى الهواتف التقليدية البسيطة عند الضرورة، واتخاذ إجراءات وطنية لتنظيم استخدام التكنولوجيا في المدارس.
ووصف الخبراء ما يحدث لجيل Z بأنه "حالة طوارئ مجتمعية"، داعين المشرّعين الفيدراليين إلى دراسة نماذج مثل دول اسكندنافيا التي فرضت قيودًا صارمة أو حظرًا على تكنولوجيا التعليم داخل الصفوف.