نظام كوكبي غريب يضع العلماء في حيرة... هذه التفاصيل

أثار نظام كوكبي غريب حيرة العلماء، حيث ضمّ الأخير أربعة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر خافت وبارد، أطلق عليه العلماء اسم LHS 1903.



وعادةً ما تكون الكواكب الأقرب إلى النجم صخرية، بينما تكون الكواكب الأبعد غازية لكن خبراء من جامعة وارويك ذُهلوا عندما اكتشفوا أن هذا النظام الجديد يخالف هذه القاعدة.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور توماس ويلسون: "هذا الاضطراب الغريب يجعله نظامًا فريدًا من نوعه على الجانب الخارجي للكواكب الغازية".



وعادةً ما تكون الكواكب الأقرب إلى النجم صخرية، لأن الإشعاع الشمسي يزيل غلافها الجوي الغازي.



أما الكواكب الواقعة في أطراف النظام النجمي، فتستطيع الاحتفاظ بغلافها الجوي الغازي.



وفي دراستهم الجديدة، استخدم الفريق قمر "كيوبس" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لدراسة النظام، ورصدوا كوكبًا صخريًا على أطرافه.



وفي البداية، افترض الباحثون أن الكوكبين الصخري والغازي ربما تبادلا مواقعهما، أو أن الكوكب الصخري فقد غلافه الجوي نتيجة اصطدام لكنهم سرعان ما استبعدوا هذه الافتراضات.



وبدلًا من ذلك، وجد الخبراء أدلة على أن الكواكب لم تتشكل في الوقت نفسه، بل تشكلت تباعًا، من الكوكب الأقرب إلى النجم إلى الكوكب الأبعد.



وما زالت الصورة غير واضحة ما إذا كان هذا النظام الغريب وتكوينه المقلوب، حالةً فريدةً أم أن هناك أنظمةً أخرى مماثلة.