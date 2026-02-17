"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!

أصبحت "حلقة النار" قريبة الظهور في السماء، وهي عبارة عن كسوف نادر، لكن فرص رصدها ضئيلةٌ للغاية، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.

وفي التفاصيل، سيمر القمر أمام الشمس عند الساعة 9:56 بتوقيت غرينتش وحتى الساعة 14:28 اليوم، مُلقيًا بظله الكامل على الأرض لكنه لن يكون مرئيًا إلا من أقصى مناطق القارة القطبية الجنوبية.



وفي تمام الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش اليوم، سيتطابق ظل القمر مع ظل الشمس، مُخلّفًا حلقةً ضوئيةً متوهجةً في السماء المظلمة.



وقال الدكتور شيام بالاجي، من كلية كينجز كوليدج لندن: "يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر أمام الشمس مباشرةً، ولكنه يكون أبعد قليلاً عن الأرض في مداره الإهليلجي. عند ذروة الكسوف، يحجب القمر الجزء المركزي من الشمس، تاركًا حلقةً ساطعةً من ضوء الشمس مرئيةً حولها".



وعلى الرغم من أن الكسوف الكلي لن يُرى إلا من قِبل عدد قليل من الناس في القارة القطبية الجنوبية، إلا أن الكسوف الجزئي سيكون مرئيًا في منطقة أوسع بكثير.