"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!

علوم وتكنولوجيا
2026-02-17 | 08:30
0min
"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!

أصبحت "حلقة النار" قريبة الظهور في السماء، وهي عبارة عن كسوف نادر، لكن فرص رصدها ضئيلةٌ للغاية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 
وفي التفاصيل، سيمر القمر أمام الشمس عند الساعة 9:56 بتوقيت غرينتش وحتى الساعة 14:28 اليوم، مُلقيًا بظله الكامل على الأرض لكنه لن يكون مرئيًا إلا من أقصى مناطق القارة القطبية الجنوبية.

وفي تمام الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش اليوم، سيتطابق ظل القمر مع ظل الشمس، مُخلّفًا حلقةً ضوئيةً متوهجةً في السماء المظلمة.

وقال الدكتور شيام بالاجي، من كلية كينجز كوليدج لندن: "يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر أمام الشمس مباشرةً، ولكنه يكون أبعد قليلاً عن الأرض في مداره الإهليلجي. عند ذروة الكسوف، يحجب القمر الجزء المركزي من الشمس، تاركًا حلقةً ساطعةً من ضوء الشمس مرئيةً حولها".

وعلى الرغم من أن الكسوف الكلي لن يُرى إلا من قِبل عدد قليل من الناس في القارة القطبية الجنوبية، إلا أن الكسوف الجزئي سيكون مرئيًا في منطقة أوسع بكثير.

نظام كوكبي غريب يضع العلماء في حيرة... هذه التفاصيل
LBCI السابق

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-12

كسوف شمسي يوم تحرّي هلال رمضان… هل تتأثر الرؤية؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-06

عوده: الظهور الإلهيّ يذكرنا بأنّ السماء ما زالت مفتوحة

LBCI
فنّ
2026-02-02

في لحظة رائعة على السجادة الحمراء... ظهور نادر لكريس براون وابنه في حفل غرامي 2026 (صور)

LBCI
فنّ
2026-01-22

رغم انفصالهما... ويل سميث وزوجته في ظهور نادر بباريس: إطلالة غريبة باللون الأسود (صور)

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-13

نظام كوكبي غريب يضع العلماء في حيرة... هذه التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-13

انهار وتحوّل إلى ثقب أسود... نجم عملاق يصدم العلماء: لحظة مذهلة تتحدى النظريات العلمية! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-12

كسوف شمسي يوم تحرّي هلال رمضان… هل تتأثر الرؤية؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-12

قارة على وشك الانقسام... أبحاث تكشف تشكّل محيط جديد في أفريقيا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

استطلاع رأي لمعاريف: 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

LBCI
صحف اليوم
2025-12-01

البساط لـ"الأنباء" الكويتية: أموال المودعين لن تمس وهناك قرار والتزام من الحكومة بالحفاظ على أموالهم التي سترد تدريجيا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-19

غرينلاند ليست للبيع… وأوروبا تلوّح بالرد

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": علينا جر اسرائيل الى الملعب السياسي لأنه تبين انها اقوى في الملعب العسكري والدولة يجب أن يكون لديها حصرية السلاح وعلى حزب الله التعاون وتسليم السلاح

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:15

احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة

d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
حال الطقس
03:16

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

