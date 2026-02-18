الأخبار
أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب
2026-02-18 | 05:05
أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب
تخفي القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) العديد من الأسرار، لكن أحد أغرب هذه الظواهر هو وجود "حفرة جاذبية" هائلة تقع عميقًا تحت الجليد، حيث تكون قوة الجاذبية أضعف من المعتاد، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى سطح البحر بشكل غير طبيعي في تلك المنطقة.
ورغم أن الجاذبية تبدو ثابتة على سطح الأرض، فإن قوتها تختلف في الواقع من مكان إلى آخر. وفي المناطق التي تضعف فيها الجاذبية، ينخفض مستوى سطح البحر، إذ تتجه المياه نحو المناطق ذات الجاذبية الأقوى، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقد عرف العلماء منذ سنوات أن منطقة بحر روس في أنتاركتيكا تُسجل واحدة من أضعف مناطق الجاذبية على الأرض، حيث ينخفض مستوى البحر هناك بنحو 130 مترًا مقارنة بالمناطق المحيطة.
لكن دراسة حديثة كشفت أخيرًا السبب المحتمل وراء هذه الظاهرة الغامضة، إذ تبيّن أن هذه "حفرة الجاذبية"، المعروفة باسم "الانخفاض الجيويدي في أنتاركتيكا"، تشكّلت نتيجة حركات بطيئة جدًا للصخور في أعماق الأرض.
وبحسب الباحثين، بدأت هذه العملية قبل نحو 70 مليون عام، عندما تراكمت صخور أقل كثافة تحت القارة المتجمدة، ما أدى إلى إضعاف قوة الجاذبية تدريجيًا. ومع مرور الزمن، وخاصة بين 50 و30 مليون عام مضت، ازدادت هذه الظاهرة قوة، ما أدى إلى الانخفاض الملحوظ في مستوى البحر الذي نراه اليوم.
وأوضح العلماء أن سطح الأرض ليس أملس كما يبدو من الفضاء، بل يشبه "بطاطا غير منتظمة الشكل"، بسبب التفاوت في توزيع الكتلة داخل الكوكب، ما يؤدي إلى اختلاف قوة الجاذبية بين المناطق.
ولفهم كيفية تشكّل هذه الظاهرة، استخدم الباحثون بيانات الزلازل من مختلف أنحاء العالم إلى جانب نماذج حاسوبية متطورة لرسم خريطة لباطن الأرض. وتساعد موجات الزلازل العلماء على فهم تركيب الطبقات الداخلية، تمامًا كما تكشف الأشعة السينية ما داخل جسم الإنسان.
وكشفت النتائج أن هذه الظاهرة بدأت ببطء، قبل أن تتسارع خلال فترة جيولوجية تُعرف باسم "العصر الإيوسيني"، وهي الفترة نفسها التي شهدت تغيّرات مناخية كبيرة في أنتاركتيكا، بما في ذلك تشكّل الصفائح الجليدية الضخمة.
ويرجّح الباحثون وجود علاقة محتملة بين تكوّن هذه "حفرة الجاذبية" وتشكّل الجليد في القارة، وهو ما قد يساعد في فهم كيفية تأثير باطن الأرض على المناخ ومستويات البحر.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على أنتاركتيكا، إذ توجد حفرة جاذبية مماثلة في المحيط الهندي، حيث ينخفض مستوى البحر بنحو 103 أمتار بسبب ضعف الجاذبية هناك، ويرجّح العلماء أنها نتجت عن صعود مواد منصهرة من أعماق الأرض.
ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الاكتشافات في فهم أعمق للعلاقة بين باطن الأرض والمناخ العالمي، وتأثير ذلك على استقرار الصفائح الجليدية ومستويات البحار في المستقبل.
