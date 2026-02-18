الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب

علوم وتكنولوجيا
2026-02-18 | 05:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أنتاركتيكا تخفي &quot;حفرة جاذبية&quot; غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب

تخفي القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) العديد من الأسرار، لكن أحد أغرب هذه الظواهر هو وجود "حفرة جاذبية" هائلة تقع عميقًا تحت الجليد، حيث تكون قوة الجاذبية أضعف من المعتاد، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى سطح البحر بشكل غير طبيعي في تلك المنطقة.

ورغم أن الجاذبية تبدو ثابتة على سطح الأرض، فإن قوتها تختلف في الواقع من مكان إلى آخر. وفي المناطق التي تضعف فيها الجاذبية، ينخفض مستوى سطح البحر، إذ تتجه المياه نحو المناطق ذات الجاذبية الأقوى، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقد عرف العلماء منذ سنوات أن منطقة بحر روس في أنتاركتيكا تُسجل واحدة من أضعف مناطق الجاذبية على الأرض، حيث ينخفض مستوى البحر هناك بنحو 130 مترًا مقارنة بالمناطق المحيطة.

لكن دراسة حديثة كشفت أخيرًا السبب المحتمل وراء هذه الظاهرة الغامضة، إذ تبيّن أن هذه "حفرة الجاذبية"، المعروفة باسم "الانخفاض الجيويدي في أنتاركتيكا"، تشكّلت نتيجة حركات بطيئة جدًا للصخور في أعماق الأرض.

وبحسب الباحثين، بدأت هذه العملية قبل نحو 70 مليون عام، عندما تراكمت صخور أقل كثافة تحت القارة المتجمدة، ما أدى إلى إضعاف قوة الجاذبية تدريجيًا. ومع مرور الزمن، وخاصة بين 50 و30 مليون عام مضت، ازدادت هذه الظاهرة قوة، ما أدى إلى الانخفاض الملحوظ في مستوى البحر الذي نراه اليوم.

وأوضح العلماء أن سطح الأرض ليس أملس كما يبدو من الفضاء، بل يشبه "بطاطا غير منتظمة الشكل"، بسبب التفاوت في توزيع الكتلة داخل الكوكب، ما يؤدي إلى اختلاف قوة الجاذبية بين المناطق.

ولفهم كيفية تشكّل هذه الظاهرة، استخدم الباحثون بيانات الزلازل من مختلف أنحاء العالم إلى جانب نماذج حاسوبية متطورة لرسم خريطة لباطن الأرض. وتساعد موجات الزلازل العلماء على فهم تركيب الطبقات الداخلية، تمامًا كما تكشف الأشعة السينية ما داخل جسم الإنسان.

وكشفت النتائج أن هذه الظاهرة بدأت ببطء، قبل أن تتسارع خلال فترة جيولوجية تُعرف باسم "العصر الإيوسيني"، وهي الفترة نفسها التي شهدت تغيّرات مناخية كبيرة في أنتاركتيكا، بما في ذلك تشكّل الصفائح الجليدية الضخمة.

ويرجّح الباحثون وجود علاقة محتملة بين تكوّن هذه "حفرة الجاذبية" وتشكّل الجليد في القارة، وهو ما قد يساعد في فهم كيفية تأثير باطن الأرض على المناخ ومستويات البحر.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على أنتاركتيكا، إذ توجد حفرة جاذبية مماثلة في المحيط الهندي، حيث ينخفض مستوى البحر بنحو 103 أمتار بسبب ضعف الجاذبية هناك، ويرجّح العلماء أنها نتجت عن صعود مواد منصهرة من أعماق الأرض.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الاكتشافات في فهم أعمق للعلاقة بين باطن الأرض والمناخ العالمي، وتأثير ذلك على استقرار الصفائح الجليدية ومستويات البحار في المستقبل.

علوم وتكنولوجيا

"حفرة

جاذبية"

غامضة

ينخفض

مستوى

البحر

مترًا...

والعلماء

يكشفون

السبب

LBCI التالي
عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!
"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-08

"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10

بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21

قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"

LBCI
صحف اليوم
2026-01-27

إسرائيل تنتقل إلى مستوى جديد من الاغتيالات للضغط على بيئة "حزب الله" (الشرق الأوسط)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:30

الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:00

عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-17

"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-13

نظام كوكبي غريب يضع العلماء في حيرة... هذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-12

"الوكالة الوطنية للإعلام": قصف معادي يتواصل على مدينة ميس الجبل

LBCI
أمن وقضاء
14:02

بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

LBCI
خبر عاجل
14:25

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا

LBCI
اقتصاد
2026-02-10

ارتفاع في أسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟

LBCI
أخبار لبنان
06:34

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب

LBCI
أخبار لبنان
04:26

الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني

LBCI
أخبار دولية
04:19

البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

LBCI
أخبار دولية
15:40

فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ممطر وثلوج جبلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
14:02

بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

LBCI
أمن وقضاء
12:16

الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا

LBCI
منوعات
09:00

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

LBCI
خبر عاجل
14:25

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا

LBCI
أخبار لبنان
14:22

الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More