عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18 | 08:00
عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!
أعلنت منصة الفيديو "يوتيوب" مساء يوم الثلاثاء الماضي أنها عالجت العطل الذي أثّر على مئات الآلاف من مستخدميها في مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت الشركة على صفحة مساعدة المستخدمين "حُلَّت المشكلة التي طرأت على نظام التوصيات، وعادت كل منصاتنا إلى وضعها الطبيعي".
وكان الموقع قد أفاد قبل ذلك بوجود "مشكلة" في نظام "التوصيات"، ما كان "يحول دون ظهور مقاطع الفيديو" على "يوتيوب" بما في ذلك على التطبيق وعلى "يوتيوب كيدز".
وأشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص إلى أن أكثر من 300 ألف بلاغ عن مشاكل في الدخول إلى "يوتيوب" قُدِّمَت، ووصلت إلى ذروتها قرابة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.
وتمكّن صحافيون من وكالة "فرانس برس" من دخول المنصة التي كانت تعمل بشكل صحيح في الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
يوتيوب
المستخدمين
العالم...
والمنصة
المشكلة!
التالي
الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!
أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2026-02-05
تعطل إنستغرام لدى أكثر من 10 آلاف مستخدم في الولايات المتحدة
2026-02-05
أخبار دولية
2026-02-05
تعطل إنستغرام لدى أكثر من 10 آلاف مستخدم في الولايات المتحدة
0
منوعات
2025-12-03
يوتيوب تنتقد قرار أستراليا حظر منصات التواصل الاجتماعي على القصّر
2025-12-03
منوعات
2025-12-03
يوتيوب تنتقد قرار أستراليا حظر منصات التواصل الاجتماعي على القصّر
0
آخر الأخبار
2026-02-16
عطل تقني يضرب منصة "إكس"
2026-02-16
آخر الأخبار
2026-02-16
عطل تقني يضرب منصة "إكس"
0
أخبار دولية
2026-01-27
ترامب لشبكة فوكس نيوز: نجحنا في حل مشكلة "هائلة" بالتعاون مع سوريا
2026-01-27
أخبار دولية
2026-01-27
ترامب لشبكة فوكس نيوز: نجحنا في حل مشكلة "هائلة" بالتعاون مع سوريا
0
علوم وتكنولوجيا
09:30
الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!
09:30
علوم وتكنولوجيا
09:30
الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!
0
علوم وتكنولوجيا
05:05
أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب
05:05
علوم وتكنولوجيا
05:05
أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-17
"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!
2026-02-17
علوم وتكنولوجيا
2026-02-17
"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-13
نظام كوكبي غريب يضع العلماء في حيرة... هذه التفاصيل
2026-02-13
علوم وتكنولوجيا
2026-02-13
نظام كوكبي غريب يضع العلماء في حيرة... هذه التفاصيل
زوارنا يقرأون الآن
0
آخر الأخبار
2025-11-12
"الوكالة الوطنية للإعلام": قصف معادي يتواصل على مدينة ميس الجبل
آخر الأخبار
2025-11-12
"الوكالة الوطنية للإعلام": قصف معادي يتواصل على مدينة ميس الجبل
0
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
0
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
0
اقتصاد
2026-02-10
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-02-10
ارتفاع في أسعار المحروقات...
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
0
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
0
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
0
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
4
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
5
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
6
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
7
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
8
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
