عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!

علوم وتكنولوجيا
2026-02-18 | 08:00
مشاهدات عالية
0min
عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!

أعلنت منصة الفيديو "يوتيوب" مساء يوم الثلاثاء الماضي أنها عالجت العطل الذي أثّر على مئات الآلاف من مستخدميها في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الشركة على صفحة مساعدة المستخدمين "حُلَّت المشكلة التي طرأت على نظام التوصيات، وعادت كل منصاتنا إلى وضعها الطبيعي".

وكان الموقع قد أفاد قبل ذلك بوجود "مشكلة" في نظام "التوصيات"، ما كان "يحول دون ظهور مقاطع الفيديو" على "يوتيوب" بما في ذلك على التطبيق وعلى "يوتيوب كيدز".

وأشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص إلى أن أكثر من 300 ألف بلاغ عن مشاكل في الدخول إلى "يوتيوب" قُدِّمَت، ووصلت إلى ذروتها قرابة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وتمكّن صحافيون من وكالة "فرانس برس" من دخول المنصة التي كانت تعمل بشكل صحيح في الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

يوتيوب

المستخدمين

العالم...

والمنصة

المشكلة!

