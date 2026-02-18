الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون يوم الثلاثاء الماضي، حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي "حتى إشعار آخر"، ملقية باللوم على المحتوى الذي تنشره الشبكات الاجتماعية في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.



وقال المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندوم، في بيان متلفز، إن السلطة قررت فرض "تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون".



وأضاف أن "المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه والمهين" يقوض "الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي".



كما أشار المتحدث إلى "انتشار المعلومات المضللة" و"التنمر الإلكتروني" و"الكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية" بكونها من الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار.



وتابع "من المرجح أن تؤدي هذه الأفعال، في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديمقراطي والمكتسبات للخطر الشديد".



ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن "حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد"، لا تزال "حقا أساسيا مكفولا في الغابون".



المصدر: فرانس برس