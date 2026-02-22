"تؤثر على المزاج والإدراك"... ارتفاعات غامضة في "نبض" الأرض تثير تساؤلات عبر وسائل التواصل

شهدت ذبذبات الأرض الطبيعية، المعروفة باسم "رنين شومان"، ارتفاعات غير معتادة في الأسابيع الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول إمكانية تأثير هذه الظاهرة على المزاج والإدراك.



ويُوصف غالبًا هذا الرنين بأنه "نبض" الأرض، وهو إيقاع كهرومغناطيسي منتظم يتولد عن البرق ويُحصر بين سطح الكوكب والغلاف الأيوني.



وأفاد تطبيق "ميتيو إيجنت" لمراقبة الطقس الفضائي بارتفاع قراءات رنين شومان طوال شهر شباط، واصفًا إياها بأنها "عالية" وربما مُقلقة، مع تحذير الخبراء من أن هذه القياسات قابلة للتقلب بشكل طبيعي.



ويبلغ التردد الرئيسي عادةً حوالي 7.83 دورة في الثانية، ويُقاس بالهرتز (Hz)، مع رصد نطاقات تردد أعلى أيضًا.



واعتقد بعض الباحثين والمهتمين بالصحة أن هذه الترددات تتداخل مع أنماط موجات الدماغ البشري المرتبطة بالنوم والاسترخاء والتركيز.



ومع ذلك، يرى علماء التيار السائد أن الأبحاث حول آثارها البيولوجية غير حاسمة.



ويمكن للظواهر الفوضوية، كالتوهجات الشمسية والعواصف المغناطيسية الأرضية وغيرها من الظواهر الجوية الفضائية، أن تُخلّ بالتوازن المغناطيسي للأرض وتُغيّر رنينها، مع أن مدى تأثير ذلك على صحة الإنسان لا يزال محل نقاش.



وربطت تقارير متفرقة على الإنترنت ارتفاعات مفاجئة في الرنين المغناطيسي بأعراض مثل طنين الأذن، توتر العضلات، الإرهاق، التشوش الذهني، لكن الخبراء حذروا من أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة سريرية قوية.