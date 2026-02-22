مع التطور التكنولوجي... ميزة AirDrop قد تصل إلى هواتف أندرويد قريباً

في خطوة لافتة قد تنهي إحدى أبرز العقبات بين أنظمة الهواتف الذكية، بات بإمكان بعض هواتف أندرويد تبادل الملفات مباشرة مع أجهزة آبل عبر ميزة AirDrop، دون الحاجة إلى تطبيقات وسيطة.

وتُعد ميزةAirDrop من الأدوات الأكثر فائدة لمستخدمي آبل، إذ تتيح إرسال الصور والفيديوهات والملفات بسرعة عبر البلوتوث والواي فاي بين أجهزة آيفون وآيباد وماك. إلا أنّ هذه الخاصية كانت حصرية لأجهزة آبل، ما صعّب مشاركة الملفات بين مستخدمي أندرويد وآيفون.

لكن شركة غوغل أعلنت أنها طوّرت طريقة تمكّن هواتفها الحديثة من التوافق مع AirDrop، بحيث يمكن لميزةQuick Share المدمجة في أندرويد العمل بالتوازي مع النظام، من دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيق إضافي على أي من الجهازين.

الميزة متاحة حالياً على هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، كما تم توسيع التوافق ليشمل سلسلةPixel 9 .

ووفق التقارير، تمكّنت غوغل من تنفيذ هذا التكامل من دون تعاون مباشر من آبل، التي لم تصدر تعليقاً رسمياً حتى الآن.

وتُعد هذه الخطوة تطوراً مهماً لمستخدمي الأجهزة المختلطة داخل المنزل أو العمل، إذ تسهّل نقل الملفات بين أندرويد وأجهزة ماك أو آيفون من دون اللجوء إلى البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة.