لا داعي لنهوضك إلى الحمام… مرحاض ذكي يتنقّل إليك أينما كنت (فيديو)





وأكد مطوّرو الابتكار أن الجهاز قادر أيضاً على تنظيف نفسه وتصريف الفضلات تلقائياً بعد الاستخدام، ما يجعله واحداً من أكثر المنتجات المنزلية غرابةً وتطوراً في الوقت نفسه، وفق ما نقل موقع



وأطلقت الشركة على الروبوت اسم "شياوبان" (Xiaoban)، أي "الرفيق الصغير"، وهو متوافر حالياً في الصين بسعر يبلغ 28,999 يواناً، أي ما يعادل نحو 4,284 دولاراً أميركياً.



وأوضحت الشركة أن الروبوت صُمّم أساساً لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أنه قد يلقى رواجاً أيضاً بين الأشخاص الذين يفضّلون الراحة إلى أقصى حد. كشفت شركة Yueban الصينية عن أول مرحاض ذاتي القيادة في العالم، صُمّم للتوجّه إلى المستخدم أينما كان بمجرد ضغطة زر أو أمر صوتي بسيط.وأكد مطوّرو الابتكار أن الجهاز قادر أيضاً على تنظيف نفسه وتصريف الفضلات تلقائياً بعد الاستخدام، ما يجعله واحداً من أكثر المنتجات المنزلية غرابةً وتطوراً في الوقت نفسه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وأطلقت الشركة على الروبوت اسم "شياوبان" (Xiaoban)، أي "الرفيق الصغير"، وهو متوافر حالياً في الصين بسعر يبلغ 28,999 يواناً، أي ما يعادل نحو 4,284 دولاراً أميركياً.وأوضحت الشركة أن الروبوت صُمّم أساساً لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أنه قد يلقى رواجاً أيضاً بين الأشخاص الذين يفضّلون الراحة إلى أقصى حد.







وبمجرد تلقي الأمر، يستخدم "شياوبان" نظاماً ثلاثي الأبعاد لتجنّب العقبات مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح له الوصول إلى المستخدم بشكل مستقل.



وتؤكد الشركة أن الروبوت لا يعتمد على الكاميرات أثناء التنقّل، حفاظاً على خصوصية المستخدمين.



وبعد انتهاء الاستخدام، يقوم الجهاز بعملية تنظيف ذاتي تشمل الغسل بالماء الدافئ والتجفيف بالهواء، قبل تعقيم السطح بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.



كما زُوّد بنظام متطور لإزالة الروائح يعتمد على فلاتر من الكربون النشط للحد من أي روائح غير مرغوب فيها.



ويمكن ربط محطة الشحن الخاصة به مباشرة بشبكة الصرف الصحي المنزلية، حيث تمر الفضلات عبر نظام طحن مخصص لمنع الانسدادات.



أما في حال عدم وصله بالشبكة، فيستطيع الروبوت تفريغ محتوياته داخل مرحاض تقليدي عبر ذراع قابلة للطي وفوهة قابلة للتمديد، ما يسمح له بإتمام العملية تلقائياً.