من الأرزّ إلى الشاحن... ممارسات شائعة قد تقضي على هاتفك المبلّل بدل إنقاذه

غالباً ما يلجأ المستخدمون إلى حلول عشوائية ومتداولة لإنقاذ هواتفهم بعد تعرّضها للماء، رغم أنّ بعض هذه الممارسات قد يفاقم المشكلة ويتسبّب بتلف الجهاز نهائياً. وفي تقرير نشره موقع AndroidAyuda، استعرض الخبراء أبرز الأخطاء الشائعة التي يجب تجنّبها عند التعامل مع هاتف مبلّل:



1- تشغيل الهاتف فوراً

يُعدّ تشغيل الهاتف مباشرة بعد سقوطه في الماء من أكثر الأخطاء خطورة، إذ قد يؤدّي إلى حدوث تماسّ كهربائي داخل المكوّنات الإلكترونية نتيجة تفاعل التيار الكهربائي مع الرطوبة.



2- توصيل الهاتف بالشاحن

محاولة شحن الهاتف قبل التأكد من جفافه بالكامل قد تضرّ بالبطارية وتعرّض المكوّنات الداخلية لخطر التلف أو الاحتراق.



3- استخدام مجفّف الشعر أو مصادر الحرارة المرتفعة

يلجأ البعض إلى استخدام مجفف الشعر أو تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة ظنّاً أنّ الحرارة تسرّع عملية التجفيف. إلا أنّ الحرارة المرتفعة قد تتسبّب بتلف الشاشة والبطارية واللوحة الأم، كما أنّ دفع الهواء الساخن قد يدفع الرطوبة إلى أجزاء أكثر عمقاً داخل الجهاز.



4- هزّ الهاتف بعنف

قد تبدو محاولة إخراج الماء عبر رجّ الهاتف فكرة مفيدة، لكنها غالباً ما تؤدي إلى انتشار السوائل داخل الجهاز ووصولها إلى مكوّنات لم تكن متضرّرة في الأساس.



5- الاعتماد على خدعة الأرزّ

رغم انتشارها الواسع، يحذّر الخبراء من وضع الهاتف داخل كيس من الأرز. فهذه الطريقة لا تزيل الرطوبة الداخلية بفاعلية، كما أنّ غبار الأرز وجزيئات النشا قد تتسرّب إلى المنافذ والفتحات، ما يزيد المشكلة تعقيداً.



6- إبقاء الهاتف قيد التشغيل

يستمرّ بعض المستخدمين في استخدام الهاتف للاطمئنان إلى أنّه ما زال يعمل، إلا أنّ استمرار مرور التيار الكهربائي داخل الدوائر المبلّلة يزيد خطر حدوث ماسّ كهربائي ويُسرّع تلف المكوّنات الداخلية.



7- التباطؤ في التصرّف

كل دقيقة تمرّ والهاتف مبلّل تمنح الماء فرصة أكبر للتسرّب إلى الأجزاء الحسّاسة. كما أنّ الرطوبة قد تستمرّ في إحداث أضرار داخلية حتى بعد جفاف الجهاز من الخارج.



ويؤكّد الخبراء أنّ سوء التعامل مع الهاتف بعد تعرّضه للماء قد يحوّل حادثاً بسيطاً إلى عطل دائم. لذلك يُنصح بإطفاء الجهاز فوراً، وإزالة أي ملحقات أو بطاقات قابلة للفك، وتجفيفه بعناية، مع تجنّب الأخطاء الشائعة مثل تشغيله أو شحنه أو تعريضه للحرارة. فالوعي بهذه الممارسات قد يكون الفارق بين إنقاذ الهاتف وخسارته نهائياً.