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عظمة منسية في درج منذ 40 عاماً تكشف سراً تاريخياً عن أول ديناصور في القارة القطبية الجنوبية

علوم وتكنولوجيا
2026-06-30 | 05:57
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عظمة منسية في درج منذ 40 عاماً تكشف سراً تاريخياً عن أول ديناصور في القارة القطبية الجنوبية
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عظمة منسية في درج منذ 40 عاماً تكشف سراً تاريخياً عن أول ديناصور في القارة القطبية الجنوبية

أعلن علماء حفريات أن عظمة ظلت محفوظة داخل أحد الأدراج لأكثر من 40 عاماً تبيّن أنها أول عظمة ديناصور يُعثر عليها في القارة القطبية الجنوبية.

وكانت العينة قد اكتُشفت عام 1985 خلال بعثة علمية، إلا أن الباحثين آنذاك لم يتمكنوا من تحديد هويتها بدقة، فتم حفظها ضمن مجموعة جيولوجية تابعة لـBritish Antarctic Survey في مدينة Cambridge.

وبعد إعادة فحصها باستخدام تقنيات حديثة، أكد العلماء أنها فقرة من ذيل ديناصور من فصيلة Titanosaur، وهي مجموعة تضم بعضاً من أكبر الديناصورات التي عاشت على كوكب الأرض.

وأوضح الباحثون أن الشكل المميز للفقرة، الذي يتضمن مفاصل كروية، ساعد في التعرف عليها بسرعة، ما منحها أهمية استثنائية باعتبارها أول دليل أحفوري معروف على وجود ديناصورات في القارة المتجمدة.

ويُقدّر العلماء أن هذا الديناصور كان يبلغ نحو سبعة أمتار طولاً، وعاش قبل حوالى 82 مليون عام خلال أواخر العصر الطباشيري، حين كانت القارة القطبية الجنوبية تتمتع بمناخ أكثر دفئاً وتغطيها غابات كثيفة وفرت بيئة مناسبة للحيوانات العاشبة العملاقة.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على التاريخ الطبيعي الغامض للقارة القطبية الجنوبية، التي لا تزال سجلاتها الأحفورية محدودة بسبب الغطاء الجليدي الهائل وصعوبة إجراء عمليات التنقيب فيها.

كما يساهم الاكتشاف في تعزيز فهم العلماء للأنظمة البيئية القديمة التي ازدهرت في أقصى جنوب الأرض قبل ملايين السنين، ويؤكد أن العديد من الأسرار العلمية قد تكون ما زالت مخبأة داخل المجموعات الأرشيفية بانتظار إعادة اكتشافها.
 

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