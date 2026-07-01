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إنسكاب الماء على الحاسوب: إليكم خطوات حاسمة تفصل بين إنقاذه أو خسارته للأبد

علوم وتكنولوجيا
2026-07-01 | 10:01
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إنسكاب الماء على الحاسوب: إليكم خطوات حاسمة تفصل بين إنقاذه أو خسارته للأبد
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إنسكاب الماء على الحاسوب: إليكم خطوات حاسمة تفصل بين إنقاذه أو خسارته للأبد

يُعدّ انسكاب السوائل على الحواسيب المحمولة أحد أبرز الحوادث الشائعة التي تهدّد سلامة الأجهزة الإلكترونية. ورغم خطورة الموقف، فإنّ التصرف السريع والمنظّم يشكّل الفارق الأساسي بين إنقاذ الجهاز أو تلفه بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، نشر موقع "How to Geek" التقني تقريرًا يوضح الخطوات الإسعافية العاجلة لحماية الأجهزة ومكوناتها الداخلية من التلف الناتج عن التماس الكهربائي، وجاءت الإرشادات على النحو التالي:

- قطع التيار الكهربائي: يمثّل امتزاج الماء بالكهرباء خطرًا مباشرًا على سلامة المستخدم والجهاز معًا. 
وقبل لمس الحاسوب، يجب التأكد تمامًا من جفاف اليدين والمنطقة المحيطة بزر التشغيل لتجنب الصعق الكهربائي، ويلتزم اتباع الخطوات الآتية:

- الإغلاق القسري: الضغط المستمرّ على زرّ التشغيل حتى تنطفئ الشاشة تمامًا، حيث يتناسب حجم الضرر طرديًا مع تأخّر وقت الإغلاق.

- فصل الإمدادات الخارجية: نزع كابل الطاقة فورًا من الجهاز.

- إزالة البطارية: سحب البطارية وتجفيفها فورًا إذا كان الطراز يسمح بذلك، ثم وضعها في مكان آمن.

وعند انسكاب السوائل فوق لوحة المفاتيح، يُنصح فوراً بفتح الشاشة بالكامل وقلب الحاسوب ليأخذ وضعية "حرف V المقلوب" فوق منشفة جافّة، للاستفادة من الجاذبية في سحب السوائل للخارج، ومنع تسربها عبر الفتحات الحسّاسة إلى اللوحة الأم والمكونات الحيوية.

وترتبط الخطوات التالية بحالة الجهاز والضمان، فبالنسبة للأجهزة المشمولة بالضمان، يُفضّل التواصل مع الشركة المصنّعة أوّلاً لأنّ فتح الهيكل منزلياً يلغيه حتماً، وقد توفّر الشركات فحصاً مجّانياً.
 كما يجب مراعاة صعوبة التفكيك التي تختلف بحسب التصميم، إذ يُصنّف موقع "iFixit" أجهزة "آبل" و"مايكروسوفت" كأكثر الأجهزة تعقيداً وأقلّها قابليّةً للإصلاح المنزلي بسبب الغراء واللحام المكثّف.

وفي حال تقرّر فتح الهيكل بعد التحقّق من سهولة العملية، يتمّ التعامل مع الجهاز حسب نوع السائل، فالماء النقيّ يتطلّب التجفيف فقط، بينما تستدعي السوائل السكرية واللزجة (كالقهوة والمشروبات الغازية) صيانة احترافية لمنع تآكل القطع.
 ولتسهيل التجفيف، تُفصل القطع البسيطة كلوحة التخزين (SSD) والذاكرة (RAM) مع تصويرها توثيقياً لضمان إعادة تركيبها بشكل صحيح.

وتعتمد آلية التجفيف السليمة على استخدام قماش خالي من الوبر أو مناشف ورقية بأسلوب التربيت اللطيف لا المسح. 
ويُحذَّر تماماً من استخدام مجففات الشعر أو الحرارة المباشرة لتجنّب تذويب البلاستيك، بل يُترك الجهاز ومكوّناته في مكان جافّ وجيّد التهوية لمدّة لا تقلّ عن 48 ساعة، قبل إعادة تجميعه وتشغيله بحذر.

علوم وتكنولوجيا

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