الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد رحلة مليار كيلومتر... الصين تصل إلى كويكب قد يكشف أسرار نشأة النظام الشمسي
علوم وتكنولوجيا
2026-07-06 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد رحلة مليار كيلومتر... الصين تصل إلى كويكب قد يكشف أسرار نشأة النظام الشمسي
أعلنت وكالة الفضاء الصينية الاثنين أن مسبارها "تيانوين 2" وصل إلى جوار كويكب على بعد مليار كيلومتر من الأرض، في مهمة ترمي لدراسته عن قرب وأخذ عيّنات منه للمختبرات الأرضيّة.
والكويكبات أجسام صخرية تدور حول الشمس. ويعتقد العلماء أن العيّنات المأخوذة منها قد تحمل مؤشرات مهمة على نشأة النظام الشمسي وتطوره.
وأُطلق المسبار "تيانوين 2" في التاسع والعشرين من أيار من العام 2025، في أول مهمة صينية لجمع عينات من كويكب. ويطلق العلماء على هذا الكويكب اسم "أتش أو 3- 2016".
ويحمل المسبار الصيني اسم "تيانوين 2" ومعناه "أسئلة إلى السماء 2".
وقالت الإدارة الوطنية الصينية للفضاء في بيان إن المسبار، وبعد 400 يوم من السفر في الفضاء، قطع مسافة تقارب مليار كيلومتر، وتمكن أخيرا من الاقتراب من الكويكب إلى مسافة 20 كيلومترا، وبدأ تنفيذ برنامجه الاستكشافي".
ونشرت الوكالة الصينية صورة التقطها المسبار للكويكب، يظهر فيها كتلة رمادية ذات سطح وعر.
وأضافت الوكالة أن المسبار سيجري، بشكل تدريجي، عمليات رصد ودراسة أكثر تفصيلا لجمع بيانات حول شكل الكويكب وتركيبته المادية وبنيته الداخلية، تمهيدا لتنفيذ مهمة جمع العيّنات في وقت لاحق.
وبعد إتمام عملية جمع العيّنات، سيعاود المسبار التحليق في جوار الكويكب، وسيطلق كبسولة خاصة تحمل العيّنات إلى الأرض.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُجمع فيها عيّنات من كويكبات وتُحمل إلى الأرض، إذ سبق أن فعلت ذلك مهمات أميركية ويابانية.
لكن خبراء يرون أن أهميّة هذه المهمة للصين تمكن في أنها تندرج ضمن سعيها للحاق بالولايات المتحدة وأوروبا في مجال استكشاف الفضاء العميق، أي أبعد من القمر.
وسبق للصين أن نفذت مهمة لجلب عيّنات من القمر في العام 2024.
وتنفق بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي الطموح، وتخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول العام 2030.
علوم وتكنولوجيا
مليار
كيلومتر...
الصين
كويكب
أسرار
النظام
الشمسي
اكتشاف يهزّ علم الفلك... رصد أقدم "النجوم الزائفة" في تاريخ الكون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-06-30
جلدك يكشف أسرار صحتك... علماء: الإكزيما والحكّة قد تكونان إنذاراً لأمراض أعمق
صحة وتغذية
2026-06-30
جلدك يكشف أسرار صحتك... علماء: الإكزيما والحكّة قد تكونان إنذاراً لأمراض أعمق
0
أخبار دولية
2026-04-10
بلومبرغ نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب
أخبار دولية
2026-04-10
بلومبرغ نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب
0
صحة وتغذية
2026-05-27
هل تضع كمية كافية من واقي الشمس؟ طبيبة جلدية تكشف أسرار الحماية من الحروق والشيخوخة المبكرة
صحة وتغذية
2026-05-27
هل تضع كمية كافية من واقي الشمس؟ طبيبة جلدية تكشف أسرار الحماية من الحروق والشيخوخة المبكرة
0
فنّ
2026-05-07
تسجيلات صادمة تكشف أسرار زواج آرثر ميلر ومارلين مونرو: "كانت تعيش على حافة الانهيار"
فنّ
2026-05-07
تسجيلات صادمة تكشف أسرار زواج آرثر ميلر ومارلين مونرو: "كانت تعيش على حافة الانهيار"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:56
اكتشاف يهزّ علم الفلك... رصد أقدم "النجوم الزائفة" في تاريخ الكون
علوم وتكنولوجيا
06:56
اكتشاف يهزّ علم الفلك... رصد أقدم "النجوم الزائفة" في تاريخ الكون
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-03
هل تنجو كواكبنا من موت الشمس؟ اكتشاف جديد يقدّم إجابة مفاجئة
علوم وتكنولوجيا
2026-07-03
هل تنجو كواكبنا من موت الشمس؟ اكتشاف جديد يقدّم إجابة مفاجئة
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-01
"واتساب" يودّع أرقام الهواتف: ميزة "الأسماء التعريفية" تصل إلى المستخدمين لتعزيز الخصوصية
علوم وتكنولوجيا
2026-07-01
"واتساب" يودّع أرقام الهواتف: ميزة "الأسماء التعريفية" تصل إلى المستخدمين لتعزيز الخصوصية
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-01
إنسكاب الماء على الحاسوب: إليكم خطوات حاسمة تفصل بين إنقاذه أو خسارته للأبد
علوم وتكنولوجيا
2026-07-01
إنسكاب الماء على الحاسوب: إليكم خطوات حاسمة تفصل بين إنقاذه أو خسارته للأبد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:24
فضل الله مقدرا موقف الأمين العام للجامعة العربية: القرى الحدودية جزء من النسيج الوطني
أخبار لبنان
06:24
فضل الله مقدرا موقف الأمين العام للجامعة العربية: القرى الحدودية جزء من النسيج الوطني
0
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
0
خبر عاجل
2026-05-19
فوز Sky Lounges Services بمزايدة تشغيل واستثمار مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات
خبر عاجل
2026-05-19
فوز Sky Lounges Services بمزايدة تشغيل واستثمار مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات
0
آخر الأخبار
2026-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-6-2026
آخر الأخبار
2026-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-6-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:31
بنكهة باريسية لذيذة: ستيك إنتركوت الفرنسي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:31
بنكهة باريسية لذيذة: ستيك إنتركوت الفرنسي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
في طهران... مراسم تشييع علي خامنئي مستمرّة لليوم الثالث
تقارير نشرة الاخبار
08:07
في طهران... مراسم تشييع علي خامنئي مستمرّة لليوم الثالث
0
أخبار لبنان
08:07
بلدية النبطية الفوقا تعمل على فتح الطرقات وتنظيف عدد من الأحياء
أخبار لبنان
08:07
بلدية النبطية الفوقا تعمل على فتح الطرقات وتنظيف عدد من الأحياء
0
أخبار دولية
08:00
سوريا تستعد لاستقبال ماكرون
أخبار دولية
08:00
سوريا تستعد لاستقبال ماكرون
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
الحياة تعود تدريجيا إلى قرى الجنوب... الـLBCI جالت في بلدات القليعة ودير ميماس ومرجعيون
تقارير نشرة الاخبار
07:49
الحياة تعود تدريجيا إلى قرى الجنوب... الـLBCI جالت في بلدات القليعة ودير ميماس ومرجعيون
0
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
0
أخبار لبنان
03:58
مخزومي من بعبدا: الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة
أخبار لبنان
03:58
مخزومي من بعبدا: الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
2
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
3
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
4
فنّ
03:27
بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)
فنّ
03:27
بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)
5
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
6
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
7
أخبار لبنان
07:47
عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي
أخبار لبنان
07:47
عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي
8
اسرار
23:49
أسرار الصحف 6-7-2026
اسرار
23:49
أسرار الصحف 6-7-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More