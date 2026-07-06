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بعد رحلة مليار كيلومتر... الصين تصل إلى كويكب قد يكشف أسرار نشأة النظام الشمسي

علوم وتكنولوجيا
2026-07-06 | 07:22
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بعد رحلة مليار كيلومتر... الصين تصل إلى كويكب قد يكشف أسرار نشأة النظام الشمسي
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بعد رحلة مليار كيلومتر... الصين تصل إلى كويكب قد يكشف أسرار نشأة النظام الشمسي

أعلنت وكالة الفضاء الصينية الاثنين أن مسبارها "تيانوين 2" وصل إلى جوار كويكب على بعد مليار كيلومتر من الأرض، في مهمة ترمي لدراسته عن قرب وأخذ عيّنات منه للمختبرات الأرضيّة.

والكويكبات أجسام صخرية تدور حول الشمس. ويعتقد العلماء أن العيّنات المأخوذة منها قد تحمل مؤشرات مهمة على نشأة النظام الشمسي وتطوره.

وأُطلق المسبار "تيانوين 2" في التاسع والعشرين من أيار من العام 2025، في أول مهمة صينية لجمع عينات من كويكب. ويطلق العلماء على هذا الكويكب اسم "أتش أو 3- 2016".

ويحمل المسبار الصيني اسم "تيانوين 2" ومعناه "أسئلة إلى السماء 2".

وقالت الإدارة الوطنية الصينية للفضاء في بيان إن المسبار، وبعد 400 يوم من السفر في الفضاء، قطع مسافة تقارب مليار كيلومتر، وتمكن أخيرا من الاقتراب من الكويكب إلى مسافة 20 كيلومترا، وبدأ تنفيذ برنامجه الاستكشافي".

ونشرت الوكالة الصينية صورة التقطها المسبار للكويكب، يظهر فيها كتلة رمادية ذات سطح وعر.

وأضافت الوكالة أن المسبار سيجري، بشكل تدريجي، عمليات رصد ودراسة أكثر تفصيلا لجمع بيانات حول شكل الكويكب وتركيبته المادية وبنيته الداخلية، تمهيدا لتنفيذ مهمة جمع العيّنات في وقت لاحق.

وبعد إتمام عملية جمع العيّنات، سيعاود المسبار التحليق في جوار الكويكب، وسيطلق كبسولة خاصة تحمل العيّنات إلى الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُجمع فيها عيّنات من كويكبات وتُحمل إلى الأرض، إذ سبق أن فعلت ذلك مهمات أميركية ويابانية.

لكن خبراء يرون أن أهميّة هذه المهمة للصين تمكن في أنها تندرج ضمن سعيها للحاق بالولايات المتحدة وأوروبا في مجال استكشاف الفضاء العميق، أي أبعد من القمر.

وسبق للصين أن نفذت مهمة لجلب عيّنات من القمر في العام 2024.

وتنفق بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي الطموح، وتخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول العام 2030.

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