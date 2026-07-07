الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل ChatGPT ذكي حقًا؟... عالم في الذكاء الاصطناعي يشكك بقدراته

علوم وتكنولوجيا
2026-07-07 | 10:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل ChatGPT ذكي حقًا؟... عالم في الذكاء الاصطناعي يشكك بقدراته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هل ChatGPT ذكي حقًا؟... عالم في الذكاء الاصطناعي يشكك بقدراته

في تصريحات لافتة على هامش مؤتمر "فيفاتِك" (VivaTech) في فرنسا، أكد عالم الذكاء الاصطناعي يان لوكون أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية لا تمتلك قدرة على فهم العالم المادي تقترب حتى من مستوى الفئران.

وجاءت تصريحاته لتسلط الضوء على التوجهات الجديدة لمختبرات "مختبرات الذكاء الآلي المتقدم" (AML) التي أسسها في باريس عام 2025، بعد مسيرة طويلة شغل خلالها منصب كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا.

ويرى لوكون أن النماذج الحالية، مثل ChatGPT وClaude وGemini، تعاني من محدودية بنيوية في التعامل مع تعقيدات العالم الحقيقي، لأنها تعتمد على تحليل الأنماط الإحصائية في البيانات لتوليد الإجابات، من دون امتلاك فهم حقيقي لقوانين الفيزياء أو لكيفية عمل العالم.

ولشرح فكرته، ضرب مثالاً بقلم متوازن على سنّه، موضحاً أن الطفل يدرك بشكل حدسي أنه سيسقط، بينما تحاول النماذج اللغوية التنبؤ بما سيحدث اعتماداً على الأنماط الإحصائية، لا على فهم فعلي لقوانين الفيزياء، ما قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.

ولتجاوز هذه القيود، تعمل مختبرات لوكون على تطوير نظام جديد يحمل اسم "بنية التنبؤ بالتضمين المشترك" (Joint Embedding Predictive Architecture - JEPA)، والذي يهدف إلى بناء نماذج تجريدية تساعد الذكاء الاصطناعي على التركيز في المعلومات المهمة واستبعاد التفاصيل غير الضرورية لفهم العالم بصورة أفضل.

وقد حظي المشروع بثقة استثمارية كبيرة، إذ جمعت المختبرات أخيراً أكثر من مليار دولار في جولة تمويل أولية، بدعم من شركات ومستثمرين بارزين.

ولا ينفرد لوكون بهذا التوجه، إذ يتفق معه عدد من الباحثين، بينهم البروفيسور إنغمار بوسنر من جامعة أكسفورد، ضمن ما يُعرف بمفهوم "نماذج العالم" (World Models)، الذي يهدف إلى تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من محاكاة الواقع ذهنياً واتخاذ القرارات بناءً على توقع السيناريوهات المستقبلية.

وتخطط مختبرات لوكون لبدء استخدام هذا النموذج تجارياً في البيئات الصناعية خلال العام المقبل.

وفي ختام حديثه، قلل لوكون من المخاوف المرتبطة باستبدال البشر، مؤكداً أن الإنسان سيبقى صاحب الدور الأساسي في طرح الأسئلة والابتكار، وأن العلاقة المستقبلية مع الذكاء الاصطناعي ستكون أشبه بعلاقة قائد بفريق من المساعدين الأذكياء الذين يعملون لخدمته، لا لاستبداله.

المصدر

علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا

ذكاء اصطناعي

تشات جي بي تي

ChatGPT

جيميني

كلود

Gemini

Claude

الذكاء الاصطناعي ليس ذكي.

بعد رحلة مليار كيلومتر... الصين تصل إلى كويكب قد يكشف أسرار نشأة النظام الشمسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-05-10

مخرج عالمي يؤكد: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الحيوانات في التمثيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-03

هيوماين السعودية: مبادرة جديدة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات على مستوى العالم وأول نظام تشغيل مؤسسي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي من نوعه سيعيد تعريف طريقة عمل المؤسسات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-05-31

الذكاء الاصطناعي يقتحم قمرة القيادة... ثورة جديدة في عالم الطيران

LBCI
منوعات
2026-05-19

ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب القطاع المصرفي… إلغاء أكثر من 7 آلاف وظيفة في بنك عالمي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-06

بعد رحلة مليار كيلومتر... الصين تصل إلى كويكب قد يكشف أسرار نشأة النظام الشمسي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-06

اكتشاف يهزّ علم الفلك... رصد أقدم "النجوم الزائفة" في تاريخ الكون

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-03

هل تنجو كواكبنا من موت الشمس؟ اكتشاف جديد يقدّم إجابة مفاجئة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-01

"واتساب" يودّع أرقام الهواتف: ميزة "الأسماء التعريفية" تصل إلى المستخدمين لتعزيز الخصوصية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-05-25

سانت ليفانت وياسمينا زيتون في "صبحية" بالجميزة... والجمهور يتوافد لتذوّق المنقوشة من يديهما (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-04-22

تطور إيجابي في حالة هاني شاكر الصحية... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-06

هدنةٌ بلا عودة: الجنوب بين المنطقة الصفراء والنزوح المفتوح

LBCI
فنّ
2026-04-28

بعد غياب أثار التساؤلات... مفاجآت كبرى بانتظار جمهور كاظم الساهر وهذا موعد إطلاق ألبومه الجديد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

المونديال يعيد رسم خريطة الاهتمام السياحيّ العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

النُفايات تغزو شوارع بيروت... والمحافظة تتشدد في محاسبة المخالفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الجيش جاهز لتنفيذ المرحلة الاولى من المناطق النموذجية وينتظر القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الداخل الإسرائيليّ اجتماع تقييميّ للوضع على الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أنقرة تجمع قادة حلف شمال الأطلسيّ في قِمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الأهمية السياسية والإقتصادية للقاء ماكرون - الشرع

LBCI
آخر الأخبار
13:23

ماكرون في دمشق: اتفاقيات مشتركة وإعادة أموال مصادرة من أصول عائلة الاسد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

انخفاض جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
11:22

فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
أخبار لبنان
04:12

رفع العلم الاسرائيلي فوق تلة علي الطاهر (فيديو)

LBCI
رياضة
04:35

برقصة ترامب… بلجيكا تحتفل برباعية في شباك أميركا وتثير الجدل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

الصدي: ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم

LBCI
رياضة
09:53

قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين

LBCI
فنّ
08:14

نجوم كرة القدم برفقة ستيفاني عطالله في جولة لبنانيّة: "لم يصدّقوا إمكانيّة السباحة والتزلّج في اليوم نفسه!"

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 7-7-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More