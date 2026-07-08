"أوبن إيه آي" تطرح نموذجها الجديد GPT-5.6

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنّها ستطرح نموذجها الجديد GPT-5.6 اعتباراً من الخميس، بعدما أفادت تقارير بحصولها على موافقة الحكومة الأميركية لإتاحته على نطاق أوسع.

وكانت الشركة قد أتاحت في أواخر حزيران الماضي الوصول التجريبي إلى النموذج لمجموعة محدودة من الشركاء داخل الولايات المتحدة، استجابةً لطلب من واشنطن.

ويتضمن الإصدار الجديد ثلاثة نماذج هي: "سول"، النموذج الرئيسي للشركة، و"تيرا" المخصص للاستخدامات اليومية، و"لونا" الذي يركز على السرعة وانخفاض التكلفة. وأكدت "أوبن إيه آي" أن المستخدمين حول العالم سيبدأون بالحصول على وصول مبكر إلى هذه النماذج اعتباراً من اليوم.

ويأتي إطلاق GPT-5.6 في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بقدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على اكتشاف الثغرات البرمجية التي قد يستغلها القراصنة لتنفيذ هجمات إلكترونية، وهي مخاوف طالت أيضاً نماذج منافسة طورتها شركة "أنثروبيك".

وبحسب موقع "أكسيوس"، منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإطلاق النموذج بعد سلسلة من الاختبارات والاجتماعات مع مسؤولين حكوميين.

في المقابل، أعادت "أنثروبيك" الأسبوع الماضي إتاحة أقوى نماذجها عالمياً عقب تخفيف القيود الأميركية، فيما تعمل واشنطن حالياً على وضع معايير جديدة لتنظيم النماذج التي ستخضع لقيود أمنية في المستقبل.

وأكدت "أوبن إيه آي" أن تكلفة تشغيل نموذج "تيرا" ستكون أقل بنسبة 50 في المئة مقارنةً بـGPT-5.5، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة "أنثروبيك" و"غوغل" واستقطاب مزيد من المستخدمين.

وكالة فرانس برس