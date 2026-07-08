الفضاء يعيد تشكيل الدماغ البشري… علماء يحذرون من تحدٍ جديد في رحلات المريخ والقمر





وأوضح الباحثون أنّ الدماغ يعيد تنظيم نفسه ليتأقلم مع بيئة الجاذبية الصغرى، حيث تطرأ تغيرات على المناطق المسؤولة عن الحركة والتوازن والإدراك الحسي. كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة بي بي سي BBC أنّ انعدام الجاذبية لا يؤثر في عضلات وعظام رواد الفضاء فحسب، بل يغيّر أيضاً بنية الدماغ وطريقة عمله، في عملية تكيّف عصبي قد تشكل تحدياً كبيراً للرحلات الفضائية الطويلة، خصوصاً إلى القمر والمريخ.وأوضح الباحثون أنّ الدماغ يعيد تنظيم نفسه ليتأقلم مع بيئة الجاذبية الصغرى، حيث تطرأ تغيرات على المناطق المسؤولة عن الحركة والتوازن والإدراك الحسي.

ويؤكد العلماء أنّ هذه التغيرات تساعد رواد الفضاء على التأقلم مع الحياة في الفضاء، لكنها قد تجعل العودة إلى بيئات ذات جاذبية مختلفة أكثر صعوبة، ما قد يؤثر في القدرة على الحركة واتخاذ القرارات خلال المراحل الحرجة من المهمات.



واعتمدت الدراسة، التي جمعت نتائج 15 بحثاً شملت نحو 377 مشاركاً من رواد الفضاء ومتطوعين في محاكاة ظروف انعدام الجاذبية، على صور متقدمة للدماغ، وأظهرت أنّ التكيف العصبي يحدث على المستويين البنيوي والوظيفي، ما يعكس مرونة الدماغ في الاستجابة للبيئات الجديدة.



ويرى خبراء أنّ فهم هذه التغيرات سيكون أساسياً لنجاح المهمات المستقبلية إلى القمر والمريخ، إذ يجري العمل على تطوير وسائل تساعد الدماغ على التكيف بسرعة أكبر مع تغيرات الجاذبية، بما يضمن سلامة رواد الفضاء وقدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة خلال الرحلات الطويلة.