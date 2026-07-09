تعديل أجنة البشر يقترب... والعلم يفتح باباً جديداً يثير عاصفة أخلاقية

أظهرت دراستان علميتان حديثتان أن تقنية متطورة لتعديل الجينات باتت قادرة على تعديل الحمض النووي للأجنة البشرية بدقة غير مسبوقة، في خطوة يرى العلماء أنها قد تقرّب إمكانية منع انتقال الأمراض الوراثية إلى الأجيال المقبلة. ورغم هذا التقدم، شدد الباحثون على أن التطبيق السريري لا يزال بعيد المنال بسبب تحديات علمية وأخلاقية كبيرة.



وتعتمد الأبحاث على تقنية Base Editing، وهي نسخة أكثر دقة من تقنية CRISPR-Cas9، إذ تتيح تعديل "حرف" واحد فقط من الحمض النووي، ما يقلل من خطر حدوث طفرات أو أضرار غير مقصودة في الكروموسومات. واستخدم الباحثون هذه التقنية في أجنة بشرية مخصصة للأبحاث بهدف دراسة تطور الأجنة وتعزيز فهم الأمراض الوراثية.



ورغم النتائج الواعدة، رصد العلماء تحديين رئيسيين. الأول يتمثل في ظاهرة الفسيفسائية (Mosaicism)، حيث لا يحدث التعديل في جميع خلايا الجنين، والثاني يتمثل في حدوث تعديلات غير مقصودة في مواقع أخرى من الجينوم، ما قد يؤدي إلى آثار صحية غير معروفة على المدى الطويل.



وأكد خبراء أن هذه الأبحاث قد تساعد مستقبلاً في الوقاية من بعض الأمراض الوراثية الخطيرة التي لا يمكن تجنبها عبر الفحوصات الجينية التقليدية، كما قد تسهم في فهم أسباب فشل بعض عمليات الإخصاب المخبري (IVF). إلا أنهم شددوا على أن استخدام هذه التقنية لإنجاب أطفال معدّلين وراثياً لا يزال محظوراً في معظم دول العالم، إذ تمنع أكثر من 70 دولة تعديل الأجنة البشرية لأغراض الإنجاب.



في المقابل، حذر مختصون في أخلاقيات الطب الحيوي من أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام ما يُعرف بـ"الأطفال المصممين"، أي اختيار أو تعديل الصفات الوراثية لأسباب غير علاجية، وهو ما يثير مخاوف من اتساع الفجوة الاجتماعية وظهور أشكال جديدة من عدم المساواة.



ودعا الخبراء إلى وضع أطر تنظيمية وأخلاقية صارمة تواكب هذا التطور العلمي، بما يضمن الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا مع حماية المرضى والمجتمع.