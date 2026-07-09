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الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات الأطباء... هل يقترب زمن الوصفات الطبية الآلية؟

علوم وتكنولوجيا
2026-07-09 | 09:38
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الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات الأطباء... هل يقترب زمن الوصفات الطبية الآلية؟
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الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات الأطباء... هل يقترب زمن الوصفات الطبية الآلية؟

 
أطلقت ولاية يوتا الأميركية برنامجاً تجريبياً يتيح للسكان تجديد وصفاتهم الطبية عبر الإنترنت باستخدام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يُدعى Doctronic، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول مدى إمكانية تولّي الذكاء الاصطناعي مهام كانت حكراً على الأطباء.

ويتيح البرنامج للمرضى تجديد بعض الوصفات الطبية إلكترونياً من دون الحاجة إلى زيارة العيادة، إذ يتحقق النظام من الوصفة والسجل الطبي للمريض، وفي حال عدم رصد أي مشكلات، يرسل طلب التجديد مباشرة إلى الصيدلية. أما إذا استدعت الحالة مراجعة إضافية، فتُحال إلى طبيب ضمن خدمة الرعاية الصحية عن بُعد التابعة للشركة.

وأثارت هذه الخطوة قلق أطباء وخبراء في مجالي الصحة والقانون، حذروا من منح أنظمة الذكاء الاصطناعي دوراً في اتخاذ قرارات طبية، خصوصاً أن القوانين الأميركية الحالية تحصر وصف الأدوية بالمهنيين الصحيين المرخصين. ويرى معارضون أن هذه الأنظمة يجب أن تخضع لمعايير رقابية صارمة مماثلة لتلك المفروضة على الأطباء قبل منحها صلاحيات أوسع.

ويخضع البرنامج حالياً لإشراف مجلس يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي، من دون مشاركة أطباء، مع استمرار المراجعة البشرية لطلبات تجديد الوصفات خلال المرحلة الأولى. إلا أن الشركة تعتزم الانتقال قريباً إلى نظام تجديد آلي بالكامل، ما دفع مجلس الترخيص الطبي في يوتا إلى المطالبة بوقف البرنامج، محذراً من مخاطر تجديد أدوية قد تسبب آثاراً جانبية أو تداخلات دوائية خطيرة.

وتشمل هذه المخاوف أدوية حساسة، مثل مميعات الدم، التي قد تشكل خطراً على بعض المرضى في حال وجود حالات صحية معينة أو تفاعلات دوائية غير مكتشفة.

في المقابل، يرى مؤيدو استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب أن هذه التقنيات قد تساعد الأطباء على متابعة عدد أكبر من المرضى، وتسهّل الوصول إلى الرعاية الصحية، في وقت بدأت فيه ولايات أميركية أخرى، مثل تكساس ووايومنغ، اتخاذ خطوات لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

وأكد خبراء أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وضمان سلامة المرضى، محذرين من أن التوسع السريع في استخدام هذه التقنيات، قبل وضع أطر تنظيمية واضحة، قد يؤثر في ثقة الجمهور بالمنظومة الصحية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صحة وتغذية

علوم وتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي

طب

وصفة طبية

ذكاء اصطناعي معالج.

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