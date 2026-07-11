الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قنبلة موقوتة في سريرك… 6 مخاطر كارثية لشحن الهاتف في السرير
علوم وتكنولوجيا
2026-07-11 | 15:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قنبلة موقوتة في سريرك… 6 مخاطر كارثية لشحن الهاتف في السرير
كشف تقرير نشره موقع "Do It Yourselves" عن مخاطر صحية وأمنية تنتج عن شحن الهواتف الذكية داخل السرير أو أسفل الوسائد أثناء النوم.
ويأتي خطر الحرائق في مقدّمة هذه التهديدات، حيث يتسبّب الشحن فوق الأسطح الناعمة كالوسائد والأغطية في حبس الحرارة المنبعثة من الجهاز، ممّا يرفع احتمالية اشتعال الفراش.
لذا شدّدت الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق على ضرورة الشحن فوق أسطح صلبة تضمن التهوية المناسبة.
علاوةً على ذلك، تساهم هذه العادة في حدوث اضطرابات النوم كون وجود الهاتف قريباً يُحفّز على السهر، بالإضافة إلى تأثير الضوء الأزرق الذي يعيق إفراز هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم.
كما ينصح الخبراء بترك مسافة آمنة مع الهاتف لتجنّب تأثير المجالات الكهرومغناطيسية والإشعاعات التي ربطت بعض الدراسات بينها وبين مشكلات صحية على المدى الطويل.
ومن جانب آخر، يتسبّب ترك الهاتف متّصلاً بالشاحن طوال الليل في تدهور عمر البطارية الافتراضي نتيجة الشحن الزائد.
يضاف إلى ذلك التوتر الرقمي الذي يحرم العقل من الاسترخاء بسبب مراجعة العمل أو منصات التواصل قبل النوم مباشرة، فضلاً عن المخاطر الجسدية مثل احتمالية الاختناق أو التعثر بالأسلاك المتشابكة، أو التعرّض للكدمات وآلام الرقبة نتيجة النوم فوق الأجهزة.
لذا ينصح الخبراء بالاعتماد على ساعة منبّه تقليدية، مع الحرص على شحن الهواتف في غرفة أخرى أو على طاولة جانبية صلبة بعيداً عن الفراش لضمان سلامة الجميع.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
شحن هاتف
شحن الهاتف على السرير
حريق
بطارية هاتف
قلق
نوم
هاتف.
التالي
"أبل" ترفع دعوى ضد "أوبن إيه آي"... وهذه التهمة!
حظر كان يفترض أن يبعد من هم دون الـ16 عن منصات التواصل... لكن المراهقين وجدوا الطريق إلى حساباتهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ
0
أخبار لبنان
2026-05-05
الحجار أمام عوائل شهداء الدفاع المدني: كل نقطة دم سقطت هي شهادة بإسم لبنان بأسره
أخبار لبنان
2026-05-05
الحجار أمام عوائل شهداء الدفاع المدني: كل نقطة دم سقطت هي شهادة بإسم لبنان بأسره
0
أخبار لبنان
2026-05-02
اللجنة الاسقفية والمركز الكاثوليكي للإعلام: الإساءة للبطريرك تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء وتطال لبنان بأسره
أخبار لبنان
2026-05-02
اللجنة الاسقفية والمركز الكاثوليكي للإعلام: الإساءة للبطريرك تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء وتطال لبنان بأسره
0
أمن وقضاء
2026-04-21
عرض إعلانات وهميّة على مواقع التّواصل لبيع أسِرّة وفرشات ثم سلب أموال ضحاياه...
أمن وقضاء
2026-04-21
عرض إعلانات وهميّة على مواقع التّواصل لبيع أسِرّة وفرشات ثم سلب أموال ضحاياه...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
18:40
قطاع الموسيقى يتحرك لتنظيم أعمال الذكاء الاصطناعي... وتصنيفان جديدان للمحتوى
علوم وتكنولوجيا
18:40
قطاع الموسيقى يتحرك لتنظيم أعمال الذكاء الاصطناعي... وتصنيفان جديدان للمحتوى
0
علوم وتكنولوجيا
18:35
"أبل" ترفع دعوى ضد "أوبن إيه آي"... وهذه التهمة!
علوم وتكنولوجيا
18:35
"أبل" ترفع دعوى ضد "أوبن إيه آي"... وهذه التهمة!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-10
حظر كان يفترض أن يبعد من هم دون الـ16 عن منصات التواصل... لكن المراهقين وجدوا الطريق إلى حساباتهم
علوم وتكنولوجيا
2026-07-10
حظر كان يفترض أن يبعد من هم دون الـ16 عن منصات التواصل... لكن المراهقين وجدوا الطريق إلى حساباتهم
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-09
الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات الأطباء... هل يقترب زمن الوصفات الطبية الآلية؟
علوم وتكنولوجيا
2026-07-09
الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات الأطباء... هل يقترب زمن الوصفات الطبية الآلية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-05-30
"يا برجية"... هكذا يُنادي أهل دير الأحمر سيدة البرج عند طلب المعونة منها: إليكم القصة كاملة (فيديو)
منوعات
2026-05-30
"يا برجية"... هكذا يُنادي أهل دير الأحمر سيدة البرج عند طلب المعونة منها: إليكم القصة كاملة (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-02-02
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: فتح معبر رفح في الاتجاهين
آخر الأخبار
2026-02-02
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: فتح معبر رفح في الاتجاهين
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-17
قبيل عيد القديسة ريتا… كنيسة سنّ الفيل تستقبل ذخائر شفيعة القضايا المستحيلة
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-17
قبيل عيد القديسة ريتا… كنيسة سنّ الفيل تستقبل ذخائر شفيعة القضايا المستحيلة
0
أخبار لبنان
2026-05-15
التجدد للوطن يؤيد مبادرات ومواقف رئيسي الجمهورية والحكومة: المفاوضات هي السبيل الوحيد المتاح حالياً أمام لبنان لإنهاء الحرب
أخبار لبنان
2026-05-15
التجدد للوطن يؤيد مبادرات ومواقف رئيسي الجمهورية والحكومة: المفاوضات هي السبيل الوحيد المتاح حالياً أمام لبنان لإنهاء الحرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مؤسسة ميشال عيسى تدعم ملف النفايات في عمشيت
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مؤسسة ميشال عيسى تدعم ملف النفايات في عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطب يتطور... والكشف المبكر يغير قصة المرأة مع مرض السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطب يتطور... والكشف المبكر يغير قصة المرأة مع مرض السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
زيارة الرئيس سلام إلى أنقرة فتحت باب تنسيق جديد بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
زيارة الرئيس سلام إلى أنقرة فتحت باب تنسيق جديد بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تصعيد أميركيّ إيرانيّ متبادل ومساع لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تصعيد أميركيّ إيرانيّ متبادل ومساع لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:20
إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هذا هو الرابح الأكبر في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هذا هو الرابح الأكبر في كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا كشف المدرب الشخصيّ لنجم منتخب النرويج ايرلينغ هالاند للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا كشف المدرب الشخصيّ لنجم منتخب النرويج ايرلينغ هالاند للـLBCI؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:30
أسرار الصحف 11-7-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 11-7-2026
2
رياضة
14:35
بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!
رياضة
14:35
بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!
3
خبر عاجل
13:48
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية
خبر عاجل
13:48
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية
4
خبر عاجل
10:48
مصدر عسكري للـLBCI: الوفد العسكري الاميركي بدأ اجتماعته مع قيادة الجيش لوضع الية للبدء بتتفيذ اول منطقة تجريبية
خبر عاجل
10:48
مصدر عسكري للـLBCI: الوفد العسكري الاميركي بدأ اجتماعته مع قيادة الجيش لوضع الية للبدء بتتفيذ اول منطقة تجريبية
5
حال الطقس
01:54
طقس صيفي معتاد مع تشكل سحب خفيفة
حال الطقس
01:54
طقس صيفي معتاد مع تشكل سحب خفيفة
6
فنّ
06:04
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
فنّ
06:04
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
7
خبر عاجل
13:01
مصدر رسمي لبناني للجزيرة: الجيش أبلغ الوفد العسكري الأميركي جاهزيته للانتشار في أي منطقة تنسحب منها إسرائيل
خبر عاجل
13:01
مصدر رسمي لبناني للجزيرة: الجيش أبلغ الوفد العسكري الأميركي جاهزيته للانتشار في أي منطقة تنسحب منها إسرائيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More