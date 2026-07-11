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قنبلة موقوتة في سريرك… 6 مخاطر كارثية لشحن الهاتف في السرير

علوم وتكنولوجيا
2026-07-11 | 15:01
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قنبلة موقوتة في سريرك… 6 مخاطر كارثية لشحن الهاتف في السرير
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قنبلة موقوتة في سريرك… 6 مخاطر كارثية لشحن الهاتف في السرير

كشف تقرير نشره موقع "Do It Yourselves" عن مخاطر صحية وأمنية تنتج عن شحن الهواتف الذكية داخل السرير أو أسفل الوسائد أثناء النوم.

ويأتي خطر الحرائق في مقدّمة هذه التهديدات، حيث يتسبّب الشحن فوق الأسطح الناعمة كالوسائد والأغطية في حبس الحرارة المنبعثة من الجهاز، ممّا يرفع احتمالية اشتعال الفراش. 

لذا شدّدت الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق على ضرورة الشحن فوق أسطح صلبة تضمن التهوية المناسبة.

علاوةً على ذلك، تساهم هذه العادة في حدوث اضطرابات النوم كون وجود الهاتف قريباً يُحفّز على السهر، بالإضافة إلى تأثير الضوء الأزرق الذي يعيق إفراز هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم. 

كما ينصح الخبراء بترك مسافة آمنة مع الهاتف لتجنّب تأثير المجالات الكهرومغناطيسية والإشعاعات التي ربطت بعض الدراسات بينها وبين مشكلات صحية على المدى الطويل.

ومن جانب آخر، يتسبّب ترك الهاتف متّصلاً بالشاحن طوال الليل في تدهور عمر البطارية الافتراضي نتيجة الشحن الزائد. 

يضاف إلى ذلك التوتر الرقمي الذي يحرم العقل من الاسترخاء بسبب مراجعة العمل أو منصات التواصل قبل النوم مباشرة، فضلاً عن المخاطر الجسدية مثل احتمالية الاختناق أو التعثر بالأسلاك المتشابكة، أو التعرّض للكدمات وآلام الرقبة نتيجة النوم فوق الأجهزة.

لذا ينصح الخبراء بالاعتماد على ساعة منبّه تقليدية، مع الحرص على شحن الهواتف في غرفة أخرى أو على طاولة جانبية صلبة بعيداً عن الفراش لضمان سلامة الجميع.
 

علوم وتكنولوجيا

شحن هاتف

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