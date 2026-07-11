"أبل" ترفع دعوى ضد "أوبن إيه آي"... وهذه التهمة!

رفعت شركة "أبل" دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"، متهمةً إياها بالاستفادة من معلومات سرية تخصّها عبر توظيف عدد من موظفيها السابقين، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الشركتين اللتين سبق أن تعاونتا عام 2024 لدمج "تشات جي بي تي" في منتجات "أبل".

وجاء في الدعوى، المقدمة أمام محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، أن "أوبن إيه آي" انتهجت استراتيجية للحصول على معلومات داخلية تتعلق بمشاريع "أبل" المستقبلية، مستندةً إلى موظفين انتقلوا للعمل لديها.

ومن بين الأسماء الواردة في الدعوى تانغ تان، الذي شغل سابقاً منصباً تنفيذياً في "أبل" قبل أن ينضم إلى "أوبن إيه آي"، إلى جانب جوني آيف، مسؤول التصميم السابق في الشركة، وذلك في إطار التحقيقات المرتبطة باستحواذ "أوبن إيه آي" على شركة io Products الناشئة عام 2025.

كما تتهم "أبل" موظفاً سابقاً آخر بالاحتفاظ بأجهزة تابعة لها والاستمرار في الوصول إلى شبكتها الداخلية بعد مغادرته الشركة، معتبرةً أن هذه الممارسات قد مكّنت "أوبن إيه آي" من الاستفادة من معلومات محمية في تطوير أجهزتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، نفت "أوبن إيه آي" هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها لا تسعى إلى الحصول على أسرار الشركات المنافسة، وأنها تحقق في المزاعم الواردة في الدعوى.

وطلبت "أبل" من المحكمة منع "أوبن إيه آي" من استخدام أي معلومات سرية تعود إلى موظفيها الحاليين أو السابقين، إضافة إلى تعويضات لم تُحدَّد قيمتها، في وقت تستعد فيه "أوبن إيه آي" لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وسط منافسة متصاعدة في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكالة فرانس برس