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قتلة الأقمار الصناعية: كيف قد تبدو حرب في الفضاء؟

علوم وتكنولوجيا
2026-07-31 | 10:36
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قتلة الأقمار الصناعية: كيف قد تبدو حرب في الفضاء؟
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قتلة الأقمار الصناعية: كيف قد تبدو حرب في الفضاء؟

لطالما بقيت الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض بمنأى إلى حد كبير عن الصراعات العسكرية الحديثة، لكن الفضاء قد لا يظل ملاذاً آمناً في القرن الحادي والعشرين.
 
ففي 24 شباط 2022، وقبل ساعات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تعطلت آلاف أجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية في أوكرانيا وأجزاء من أوروبا. وتبين لاحقاً أنّ هجوماً إلكترونياً استهدف نظاماً تجارياً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، في هجوم نُسب إلى روسيا، بهدف إضعاف قدرة الجيش والحكومة الأوكرانيين على التواصل.

ومع تصاعد التوترات في الفضاء، أصبحت الأقمار الصناعية هدفاً محتملاً في أي صراع مستقبلي. فقد رُصد قمران روسيان، "Luch-1" و"Luch-2"، وهما يجريان مناورات قريبة من أقمار صناعية أوروبية مهمة، ما أثار مخاوف من احتمال اعتراض الاتصالات أو حتى محاولة السيطرة على الأقمار المستهدفة.
 
ويرى خبراء أنّ هذه التحركات تشكل امتداداً للحرب الهجينة الروسية، التي تعتمد على وسائل غير عسكرية، مثل تعطيل أنظمة الاتصالات، لاستغلال اعتماد الدول الغربية المتزايد على البنية التحتية الفضائية.

وتطورت منذ الحرب الباردة مجموعة واسعة من أسلحة مكافحة الفضاء القادرة على تعطيل الأقمار الصناعية أو تدميرها، بدءاً من الهجمات الإلكترونية والتشويش وانتحال الإشارات، وصولاً إلى الليزر والنبضات الكهرومغناطيسية والصواريخ.
 
وقد اختبرت الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند قدرات على إسقاط أقمار صناعية بصواريخ، بينما أثارت تجارب مماثلة مخاوف من ظاهرة تُعرف باسم "متلازمة كيسلر"، حيث يؤدي تحطم الأقمار الصناعية إلى انتشار آلاف قطع الحطام في المدار، فتتصادم مع أجسام أخرى وتنتج مزيداً من الحطام، ما قد يجعل استخدام الفضاء أكثر صعوبة لسنوات.

وتزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة من احتمال تطوير أسلحة نووية في الفضاء. ففي عام 2022 أطلقت روسيا القمر الصناعي "كوزموس 2553"، الذي اعتبرته الولايات المتحدة لاحقاً جزءاً محتملاً من برنامج روسي لتطوير سلاح نووي فضائي، وهو ما نفته موسكو.
 
كما يجري العمل على تقنيات دفاعية جديدة، بينها أقمار صناعية صغيرة يمكن أن تعمل كـ"حراسلحماية الأقمار المهمة أو مراقبة أقمار أخرى. ويحذر الخبراء من أن تصاعد سباق التسلح الفضائي يزيد خطر سوء التقدير، إذ قد يؤدي أي حادث أو تحطم لقمر صناعي إلى مواجهة غير مقصودة بين القوى الفضائية الكبرى.
 

علوم وتكنولوجيا

الأقمار الصناعية

الأرض

الصراعات العسكرية

الفضاء.

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