قبل أن ترفع بياناتك الطبية إلى الذكاء الاصطناعي… إليك ما يجب أن تعرفه

مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح صحية، بات كثيرون يلجأون إلى أدوات مثل ChatGPT بدلاً من الطبيب عند ظهور أعراض غير واضحة.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة KFF في آذار أنّ واحداً من كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة استشار الذكاء الاصطناعي بشأن صحته.

كما أتاحت شركات تقنية للمستخدمين تحميل سجلاتهم الطبية وبيانات الأجهزة القابلة للارتداء، مثل نتائج الفحوصات، وملاحظات الأطباء، وعدد الخطوات، والنظام الغذائي وساعات النوم، للحصول على معلومات صحية مخصصة.



لكن مشاركة هذه البيانات تثير مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية. فالمستشفيات والأطباء يخضعون لقواعد صارمة لحماية المعلومات الصحية، بينما لا تخضع أدوات الذكاء الاصطناعي للقواعد الفدرالية نفسها بشكل شامل.

وتقول شركات مثل OpenAI وAnthropic وMicrosoft وPerplexity إنها توفر تشفيراً وحماية للبيانات، وتتعهد بعدم استخدامها لتدريب نماذجها أو لاستهداف المستخدمين بالإعلانات، لكن خبراء في أخلاقيات الطب يحذرون من أنّ الوعود وحدها لا تكفي.

ويشير الخبراء إلى أنّ غياب قوانين شاملة لتنظيم بيانات الصحة والذكاء الاصطناعي قد يترك المعلومات الحساسة عرضة للتسريب أو الاستخدام بطرق لم يقصدها أصحابها.



أما من ناحية الدقة، فيؤكد الخبراء أنّ الذكاء الاصطناعي لا يزال عرضة للأخطاء، وقد يقدم إجابات تبدو مقنعة حتى عندما تكون خاطئة. وأظهرت دراسات أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي قدمت توصيات غير مناسبة في حالات مرضية، بل قللت أحياناً من خطورة حالات طارئة مثل نوبات الربو والحماض الكيتوني السكري، ولم توصِ بعض المرضى بالذهاب إلى قسم الطوارئ رغم أن الأطباء كانوا سيعتبرون ذلك ضرورياً. كما يمكن للنظام أن يتأثر بطريقة صياغة المستخدم لأعراضه، فيميل إلى تقديم نصيحة أقل إلحاحاً إذا قلل المستخدم من خطورة ما يشعر به.



وينصح الأطباء والخبراء باستخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد وليس بديلاً عن الطبيب. ويُفضّل عند مشاركة البيانات تحديد المدة التي يُسمح خلالها للأداة بالاحتفاظ بها، وطرح الأسئلة بطريقة واضحة وموضوعية، وطلب الأدلة والمصادر وعدم التعامل مع الإجابة على أنّها تشخيص نهائي.

كما ينصح الخبراء ببدء محادثة جديدة عند مناقشة مشكلة صحية، ومراجعة الإجابات بشكل نقدي. والأهم، إذا كانت الأعراض تستدعي الذهاب إلى الطوارئ أو كان هناك شعور بأنّ الحالة خطيرة، فلا ينبغي انتظار رأي الذكاء الاصطناعي، بل طلب الرعاية الطبية فوراً.