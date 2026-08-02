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اكتشاف "سمكة الكهف الشيطانية"… قد تكون من أندر الأسماك في العالم!
علوم وتكنولوجيا
2026-08-02 | 04:57
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اكتشاف "سمكة الكهف الشيطانية"… قد تكون من أندر الأسماك في العالم!
اكتشف علماء نوعًا جديدًا وغريبًا من أسماك الكهوف في ولاية ألاباما الأميركية، يعتقدون أنّه قد يكون من أندر الأسماك على مستوى العالم.
وجاء الاكتشاف خلال مسح علمي لكهف "بوبكات"، حيث كان الباحثون يتوقعون العثور على أنواع معروفة من الكائنات التي تعيش في الكهوف، قبل أن يصادفوا سمكة لم تكن معروفة للعلم من قبل.
وتتميز السمكة الجديدة بعدم امتلاكها عينين أو أي صبغات لونية، كما أنّ جلدها الشفاف يسمح برؤية دماغها، إضافة إلى امتلاكها حدبة في الظهر وأشعة شوكية وشكل أنف يختلف عن جميع أنواع أسماك الكهوف المعروفة.
وأطلق عليها الباحثون اسم "Demogorgonichthys arcanus" أو "سمكة الكهف الشيطانية"، في إشارة إلى الوحش الشهير "ديموغورغون" في مسلسل Stranger Things، نظراً لمظهرها غير المألوف.
وأكد الباحثون، بعد إجراء فحوصات جينية وتصوير مقطعي وتحليلات هيكلية، أنّ السمكة تمثل جنسًا ونوعًا جديدين لم يُسجلا سابقًا.
وتشير التقديرات إلى أنّ هذا النوع يعيش في موقع واحد فقط داخل كهف بوبكات، ما يجعله مرشحًا لأن يكون من أكثر الأسماك ندرة في العالم، مع احتمال أن يكون مهددًا بالانقراض بشكل حرج بسبب محدودية موطنه الطبيعي.
ويرى العلماء أنّ هذا الاكتشاف يبرز وجود أنواع أخرى قد تكون ما زالت مجهولة حتى في المناطق التي خضعت لدراسات مكثفة، كما يؤكد أهمية حماية المياه الجوفية، إذ تُعد الكائنات التي تعيش في الكهوف مؤشراً حساساً على جودة البيئة.
ويأمل الباحثون أن يسهم اكتشاف هذا النوع الجديد في تعزيز فهم التنوع البيولوجي على الأرض ودعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالاندثار.
مصدر
علوم وتكنولوجيا
علماء
اكتشاف
نوع جديد
أسماك الكهوف
ولاية ألاباما
أميركا
سمكة نادرة
سمكة الكهف الشيطانية.
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