الانترنت بطيء رغم الاشتراك السريع؟ 4 حيل لتسريع الإنترنت وتجنب بطء التغطية

يواجه العديد من مستخدمي الشبكات المنزلية بطء تصفح الإنترنت وتأخر الألعاب الإلكترونية رغم اشتراكهم في سرعات عالية، وهو ما أرجعه خبراء تقنيون، في تقرير لنشرة "BGR" التكنولوجية، إلى سوء إعداد الراوتر بدلاً من ضعف الخدمة من المزود.



ولتحسين الأداء وتفادي انقطاع البث، يوصي الخبراء باتباع الخطوات التالية:



- تغيير الموقع والنطاق: وضع الراوتر في مكان مركزي بالمنزل، والاتصال بنطاق 5GHz بدلاً من 2.4GHz التقليدي للحصول على سرعات تنزيل تتجاوز 100 ميغابت في الثانية.



- تفعيل ميزة SQM: تشغيل ميزة "الإدارة الذكية لقوائم الانتظار" (SQM) ضمن إعدادات جودة الخدمة (QoS) في الراوتر، للقضاء على مشكلة "تضخم التخزين المؤقت" (Bufferbloat) وتوزيع السرعة بعدالة بين الأجهزة.



- الصيانة وتحديث البرامج: إعادة تشغيل الجهاز دورياً لإعادة ضبط الذاكرة، وتحديث البرامج الثابتة (Firmware) لسد الثغرات وإصلاح أعطال الأداء.



- إعادة ضبط المصنع: اللجوء لإعادة ضبط الراوتر إلى إعدادات المصنع كحل أخير للتخلص من الإعدادات الخاطئة المستعصية قبل التفكير في شراء جهاز جديد.