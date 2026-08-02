كوكب "فائق الأرض" قد يمتلك غلافًا جويًا يعزز احتمالات صلاحيته للحياة

كشف فريق من العلماء عن مؤشرات واعدة تفيد بأن الكوكب LHS 1140b، الذي يقع على بعد 49 سنة ضوئية من الأرض، قد يمتلك غلافًا جويًا، ما يجعله أحد أبرز المرشحين للبحث عن حياة خارج المجموعة الشمسية.





وأوضح الباحثون، في دراسة نُشرت في ويُصنَّف الكوكب ضمن فئة "فائق الأرض"، إذ تبلغ كتلته نحو خمسة أضعاف كتلة الأرض، كما يدور داخل "المنطقة الصالحة للسكن" حول نجمه، حيث تسمح درجات الحرارة بوجود المياه السائلة.وأوضح الباحثون، في دراسة نُشرت في سي أن أن ، أنّ الكوكب يبدو صخريًا في معظمه، ويحتمل أن يمتلك نواة حديدية ووشاحًا صخريًا، إلى جانب مكوّنات منخفضة الكثافة تشمل الماء وغلافًا جويًا.

وتمكن الفريق من رصد غاز الهيليوم المتسرب من الكوكب باستخدام تلسكوب "ماجيلان كلاي" في تشيلي، وهو ما يُعد دليلًا قويًا على وجود غلاف جوي، رغم أنّ عمليات رصد لاحقة لم ترصد الغاز مجددًا، ما يشير إلى احتمال تغيّر معدل تسربه.



ويؤكد العلماء أنّه لا توجد حتى الآن أي أدلة على وجود حياة أو غلاف جوي صالح للحياة على الكوكب، إلا أنّ توفر ثلاثة عناصر أساسية، وهي الطبيعة الصخرية، ودرجات الحرارة المناسبة، ووجود غلاف جوي محتمل، يجعله من أفضل الأهداف الحالية للبحث عن مؤشرات بيولوجية خارج النظام الشمسي.

كما يأمل الباحثون في رصد غازات أخرى، مثل الأكسجين أو بخار الماء، خلال المراقبات المقبلة.



ويستعد عدد من المراصد العالمية، بينها James Webb Space Telescope وHubble Space Telescope لإجراء عمليات رصد إضافية للكوكب خلال الأشهر المقبلة.

ويرى خبراء أن تأكيد وجود غلاف جوي مستقر حول كوكب صخري يدور حول نجم قزم أحمر سيمثل إنجازًا علميًا بارزًا، وسيعزز فرص العثور على عوالم أخرى قد تكون قابلة للحياة في المستقبل.