الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بصور غير مسبوقة... أقوى تلسكوب شمسي في العالم يكشف أسرارًا جديدة عن الشمس

علوم وتكنولوجيا
2026-08-06 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بصور غير مسبوقة... أقوى تلسكوب شمسي في العالم يكشف أسرارًا جديدة عن الشمس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بصور غير مسبوقة... أقوى تلسكوب شمسي في العالم يكشف أسرارًا جديدة عن الشمس

كشف علماء، باستخدام أقوى تلسكوب شمسي في العالم، عن أكثر الصور تفصيلًا لسطح الشمس حتى اليوم، في إنجاز علمي يتيح رصد ظواهر لم يكن من الممكن مشاهدتها سابقًا، ويمنح الباحثين فهمًا أعمق للآليات التي تقف وراء ما يُعرف بـ"طقس الفضاء"، وفق ما نقل موقع BBC.
 


وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو دوامات هائلة نتجت عن التواء المجال المغناطيسي للشمس بفعل حركة الغازات الساخنة على سطحها. ويؤدي هذا النشاط المستمر إلى إطلاق كميات ضخمة من الطاقة، ما قد يتسبب في عواصف شمسية تؤثر في شبكات الكهرباء والأقمار الاصطناعية، وقد تشكل خطرًا على رواد الفضاء.

وأوضح الباحثون أنّ هذه الدوامات، المعروفة علميًا باسم عدم استقرار كلفن–هيلمهولتز (Kelvin–Helmholtz Instability)، تنشأ عندما تنزلق طبقات من الغازات الساخنة بمحاذاة بعضها البعض، فتتحول الاضطرابات الصغيرة إلى دوامات حلزونية. ويساعد هذا الاكتشاف في تفسير كيفية انتقال الطاقة من سطح الشمس إلى طبقاتها العليا، حيث يمكن أن تتحرر لاحقًا على شكل توهجات شمسية أو انبعاثات إكليلية ضخمة.
 


واعتمدت الدراسة على بيانات جمعها تلسكوب دانيال ك. إينوي الشمسي في هاواي، الذي يتمتع بظروف رصد مثالية بفضل موقعه ومرآته العملاقة. ويأمل العلماء أن تسهم هذه المشاهدات في تحسين القدرة على التنبؤ بالعواصف الشمسية والحد من تأثيراتها على الأرض، إلى جانب تعميق فهم القوانين الأساسية للفيزياء من خلال دراسة أقرب نجم إلى كوكبنا.
 

علوم وتكنولوجيا

مسبوقة...

تلسكوب

العالم

أسرارًا

جديدة

الشمس

LBCI التالي
الحيوانات تتطور أسرع من أي وقت مضى... والإنسان هو السبب: إليكم التفاصيل
بعد اصطدام جزء من صاروخ "سبيس إكس" بالقمر... "ناسا" تدرس التداعيات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-05-27

هل تضع كمية كافية من واقي الشمس؟ طبيبة جلدية تكشف أسرار الحماية من الحروق والشيخوخة المبكرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-03

هل تنجو كواكبنا من موت الشمس؟ اكتشاف جديد يقدّم إجابة مفاجئة

LBCI
منوعات
2026-06-07

في مشهد يحوّل النهار إلى ليل... كسوف شمسي كلي نادر يعبر سماء العالم في هذا التاريخ

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-17

"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:47

ظاهرة "إل نينيو" قد تكون الأقوى في التاريخ الحديث... ماذا تعني للعالم؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:42

الحيوانات تتطور أسرع من أي وقت مضى... والإنسان هو السبب: إليكم التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-05

بعد اصطدام جزء من صاروخ "سبيس إكس" بالقمر... "ناسا" تدرس التداعيات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-02

الإفراط في استخدام الإنترنت قد يزيد التوتر والتعاسة… دراسة تكشف الأسباب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:15

اجتماع في السرايا بحث مشروع تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات... البستاني: طرحنا تأمين إيرادات من مصادر أخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن

LBCI
خبر عاجل
2026-04-17

بري: كل رصاصة إساءة لكرامة الشهداء... والوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-27

رويترز عن مسؤول إيراني كبير: قيام واشنطن بشن هجمات على إيران بالتزامن مع دعوتها إلى إجراء محادثات أمر غير مقبول

LBCI
آخر الأخبار
06:20

الوكالة الوطنية: توغل الجيش الاسرائيلي في اطراف عيتا الجبل مع تمشيط كثيف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:24

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري

LBCI
أخبار لبنان
07:20

بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة

LBCI
أخبار دولية
07:12

السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

LBCI
أخبار لبنان
05:17

الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها

LBCI
أخبار دولية
02:58

ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"

LBCI
أمن وقضاء
14:32

عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب

LBCI
أمن وقضاء
13:34

بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:30

تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود

LBCI
أخبار لبنان
11:36

"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027

LBCI
أمن وقضاء
05:06

أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

LBCI
حال الطقس
04:45

الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
05:28

قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 7-8-2026

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:02

وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More