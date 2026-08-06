بصور غير مسبوقة... أقوى تلسكوب شمسي في العالم يكشف أسرارًا جديدة عن الشمس

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو دوامات هائلة نتجت عن التواء المجال المغناطيسي للشمس بفعل حركة الغازات الساخنة على سطحها. ويؤدي هذا النشاط المستمر إلى إطلاق كميات ضخمة من الطاقة، ما قد يتسبب في عواصف شمسية تؤثر في شبكات الكهرباء والأقمار الاصطناعية، وقد تشكل خطرًا على رواد الفضاء.وأوضح الباحثون أنّ هذه الدوامات، المعروفة علميًا باسم عدم استقرار كلفن–هيلمهولتز (Kelvin–Helmholtz Instability)، تنشأ عندما تنزلق طبقات من الغازات الساخنة بمحاذاة بعضها البعض، فتتحول الاضطرابات الصغيرة إلى دوامات حلزونية. ويساعد هذا الاكتشاف في تفسير كيفية انتقال الطاقة من سطح الشمس إلى طبقاتها العليا، حيث يمكن أن تتحرر لاحقًا على شكل توهجات شمسية أو انبعاثات إكليلية ضخمة.