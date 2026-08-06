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الحيوانات تتطور أسرع من أي وقت مضى... والإنسان هو السبب: إليكم التفاصيل

علوم وتكنولوجيا
2026-08-06 | 09:42
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الحيوانات تتطور أسرع من أي وقت مضى... والإنسان هو السبب: إليكم التفاصيل
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الحيوانات تتطور أسرع من أي وقت مضى... والإنسان هو السبب: إليكم التفاصيل

كشفت أبحاث حديثة أنّ العديد من الحيوانات باتت تتطور بوتيرة غير مسبوقة للتكيف مع البيئات التي صنعها الإنسان، مثل المدن، في ظاهرة يُطلق عليها العلماء اسم "التطور المعاصر". ويؤكد الباحثون أنّ النشاط البشري، من التوسع العمراني إلى التلوث وتغير المناخ، أصبح أحد أبرز العوامل التي تدفع الكائنات الحية إلى اكتساب سلوكيات وخصائص جديدة خلال فترات زمنية قصيرة.

ورصد العلماء تغيرات لافتة لدى أنواع مختلفة من الحيوانات. ففي بورتوريكو، طورت سحالي الأنول أطرافًا أطول وحراشف أكثر على أصابعها لتتمكن من تسلق الزجاج والمعادن في المدن. كما أصبحت بعض الطيور تغيّر نغمات تغريدها لتتغلب على ضجيج حركة المرور، في حين أظهرت حيوانات مثل الثعالب، والراكون، والأرانب البرية قدرة أكبر على التعايش مع البشر والاستفادة من وفرة الغذاء في البيئات الحضرية.

ولم تقتصر هذه التغيرات على السلوك، بل شملت أيضًا صفات جسدية ووظيفية. فقد لاحظ الباحثون أنّ بعض الأسماك أصبحت أصغر حجمًا نتيجة الصيد المكثف الذي يستهدف الأفراد الأكبر، بينما بدأت بعض الأفيال في مناطق معينة تولد من دون أنياب، بعدما أصبح غيابها يمنحها فرصة أكبر للنجاة من الصيد غير المشروع. كما طورت بعض الأسماك جلودًا أكثر سماكة لمقاومة الملوثات والمواد الكيميائية.

ويرى العلماء أنّ القدرة على تغيير السلوك بسرعة تمنح بعض الحيوانات فرصة للبقاء، قبل أن تتحول هذه التغيرات تدريجيًا إلى صفات وراثية مع مرور الوقت. وفي المقابل، تحذر الدراسات من أنّ كثيرًا من الأنواع لا تملك الوقت الكافي للتكيف مع التغيرات المتسارعة التي يفرضها الإنسان، ما يجعلها أكثر عرضة للانقراض، في وقت يواصل فيه العالم الطبيعي سباقًا محمومًا لمواكبة بيئة تتغير بوتيرة غير مسبوقة.

المصدر

علوم وتكنولوجيا

تتطور

مضى...

والإنسان

السبب:

إليكم

التفاصيل

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