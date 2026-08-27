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18 مليار دولار وقيود جديدة على إنستغرام وفيسبوك... تسوية ضخمة لحماية الأطفال

علوم وتكنولوجيا
2026-08-27 | 07:13
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18 مليار دولار وقيود جديدة على إنستغرام وفيسبوك... تسوية ضخمة لحماية الأطفال
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18 مليار دولار وقيود جديدة على إنستغرام وفيسبوك... تسوية ضخمة لحماية الأطفال

وافقت شركة "ميتا" على تسوية قد تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار مع ولايات وأقاليم أميركية، لإنهاء دعاوى قضائية تتهم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بالتسبب بأضرار للأطفال وعدم اتخاذ إجراءات كافية لحمايتهم. وأقرّت قاضية في كاليفورنيا التسوية، التي تشمل 48 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن وثلاثة أقاليم أميركية، لتشكّل واحدة من أضخم التسويات المرتبطة بسلامة الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي.

وبموجب الاتفاق، ستُدخل "ميتا" مجموعة من الإجراءات الجديدة لحماية المستخدمين المراهقين، أبرزها فرض حدّ زمني افتراضي للاستخدام يبلغ ساعتين يومياً عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"، لا يمكن للمراهق تجاوزه إلا بموافقة أحد الوالدين.

كما ستفعّل الشركة تلقائياً "الوضع الليلي" الذي يحدّ من الإشعارات بين منتصف الليل والسادسة صباحاً، إلى جانب "وضع المدرسة" لتعطيل الإشعارات خلال ساعات الدراسة، فضلاً عن إخفاء أعداد الإعجابات وإتاحة خيارات تقلّل الاعتماد على الخوارزميات في عرض المحتوى.

وتشمل الإجراءات أيضاً إرسال تنبيهات إلى المراهقين بعد فترات محددة من الاستخدام المتواصل، وإتاحة تعطيل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، إضافةً إلى تقييد الوصول إلى بعض فلاتر التجميل التي تُحدث تغييرات مبالغاً فيها على المظهر.

وفي حال تبنّت منصات منافسة، من بينها "تيك توك" و"سناب شات" و"يوتيوب"، قيوداً مماثلة لحماية المستخدمين الأصغر سناً، فقد ينخفض الحدّ اليومي الافتراضي لاستخدام منصات "ميتا" إلى ساعة واحدة.

وتعود القضية إلى دعاوى رفعتها عشرات الولايات الأميركية عام 2023، اتهمت فيها "ميتا" بتصميم ميزات على منصاتها بطريقة قد تؤدي إلى الاستخدام المفرط لدى الأطفال والمراهقين، إلى جانب اتهامات مرتبطة بخصوصية المستخدمين الأصغر سناً.

ونفت "ميتا" ارتكاب مخالفات، مؤكدةً أنها استثمرت على مدى سنوات في تطوير أدوات وميزات لحماية المراهقين، فيما وصف المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا التسوية بأنها محطة مهمة لدفع قطاع وسائل التواصل الاجتماعي نحو توفير حماية أكبر للأطفال والمراهقين.

المصدر

علوم وتكنولوجيا

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"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً
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