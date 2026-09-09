الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الذكاء الاصطناعي يقترب من نقطة الخطر… احتمال 10 بالمئة لانقراض البشر!

علوم وتكنولوجيا
2026-09-09 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الذكاء الاصطناعي يقترب من نقطة الخطر… احتمال 10 بالمئة لانقراض البشر!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الذكاء الاصطناعي يقترب من نقطة الخطر… احتمال 10 بالمئة لانقراض البشر!

حذّر إيفان هوبرينغر، أحد أبرز الباحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي لدى شركة أنثروبيك، من أنّ التطور السريع لهذه التكنولوجيا قد يرفع إلى أكثر من 10 بالمئة احتمال أن تؤدي أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى "القضاء على البشرية" خلال العقد المقبل.
 
وأوضح أن المخاطر التي تمثلها النماذج الموجودة حالياً لا تزال منخفضة، لكنه أعرب عن قلقه من أن تتمكن التكنولوجيا قريباً من تطوير قدراتها وتحسين نفسها إلى مستوى يشكل خطراً وجودياً على البشر.

وجاءت تصريحاته عقب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أفاد بأنّ أنثروبيك حجبت أحدث نماذجها عن معهد سلامة الذكاء الاصطناعي البريطاني، وهو من أبرز الجهات العالمية المعنية بتقييم مخاطر هذه التكنولوجيا.
 
ولم تعلّق الحكومة البريطانية بشكل مباشر على التقرير، لكنها أكدت استمرار تعاونها الوثيق مع شركات القطاع، بينها أنثروبيك، بهدف تعزيز سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال هوبرينغر إنّ أنثروبيك تبذل ما بوسعها لمعالجة المخاطر، لكن لا توجد حتى الآن خطة واضحة لضمان توافق الذكاء الاصطناعي فائق القدرات مع القيم والمصالح البشرية.
 
وتأتي هذه التحذيرات في وقت شهدت فيه الأشهر الأخيرة حوادث كشفت قدرة بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة على تنفيذ هجمات إلكترونية، بعدما أعلنت شركات كبرى بينها أنثروبيك وأوبن إيه آي وميتا عن عمليات اختراق نفذتها أدواتها.

وكانت أنثروبيك قد أشارت في تقرير للسلامة صدر في آب إلى أنّ احتمال خروج نماذجها عن الأهداف المحددة لها لا يزال منخفضاً، لكنها أقرت بأنها أقل ثقة بهذا التقييم مقارنة بالسابق، محذرة من "مؤشرات مبكرة على تسارع محتمل".
 
ومع تصاعد المخاوف، دعا عدد من أبرز المتخصصين في القطاع إلى توخي أقصى درجات الحذر، فيما وقّع نحو 1,300 موظف في شركات الذكاء الاصطناعي رسالة تطالب الحكومات بدعم جهود دولية لوضع آليات تقنية وتنظيمية تتيح إبطاء وتيرة تطوير الأنظمة المتقدمة وضمان بقاء البشر مسيطرين على مستقبل التكنولوجيا.
 

علوم وتكنولوجيا

إيفان هوبرينغر

أبرز الباحثين

سلامة الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

شركة أنثروبيك

تكنولوجيا

القضاء على البشرية.

LBCI التالي
تحذير من كبير علماء "أوبن إيه آي": عواقب ذكاء الآلات المرعب تهدد سيطرة البشر
الذكاء الاصطناعي يتحدى الرياضيات: أوبن إيه آي تحلّ لغزاً عمره 90 عاماً في 88 ساعة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-07

مفوض بالأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي ربما يشكل "خطرا وجوديا على البشرية"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-20

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون واعياً؟ خبراء يرون أنّ الاحتمال قائم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-09

الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات الأطباء... هل يقترب زمن الوصفات الطبية الآلية؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-22

الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد التوظيف... وهذه المهن الأكثر عرضة للخطر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:23

تحذير من كبير علماء "أوبن إيه آي": عواقب ذكاء الآلات المرعب تهدد سيطرة البشر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:15

الذكاء الاصطناعي يتحدى الرياضيات: أوبن إيه آي تحلّ لغزاً عمره 90 عاماً في 88 ساعة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-07

وزير الخارجية المصري في الدورة 166 لجامعة الدول العربية: الأمن القومي العربي يجب أن يتحول من مفهوم سياسي إلى قدرة حقيقية وأي دولة عربية غير قادرة بمفردها على مواجهة التحديات وحماية أمنها واستقرارها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-30

ناسا تطلق تلسكوب "رومان"... مهمة لرسم خريطة غير مسبوقة للكون (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-02

الشيخ سامي أبي المنى: ما جرى يشكّل اعتداءً على كرامة الوطن لما يمثّله البطريرك الراعي من مرجعية وطنية

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-01

الموسوي: السلطة خضعت للإملاءات الأميركية بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها ايران تصب في مصلحة لبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-04-09

الصين تدعو إلى احترام "سيادة" لبنان و"أمنه" عقب الضربات الإسرائيلية الواسعة

LBCI
فنّ
2026-06-29

الشامي يفتتح ألبوم "هوية" بـ"أنا بعدك".. أغنية كلاسيكيّة وفيلم قصير من بطولة جينيفر عازار! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العسكريون المتقاعدون يصعّدون تحركهم... إليكم المشهد من ساحة رياض الصلح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هدوء حذر وسط تكثيف دوريات للجيش اللبناني في النبطية... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
06:36

شامل روكز: إصلاح الرتب والرواتب يجب أن يكون البند الأساسي على طاولة الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
04:33

"لبنان القوي" طعن بقانون العفو العام... وباسيل: نطعن لهواجس ثلاثة تتمثل بالعدالة والضحايا وموقوفين إسلاميين لم تتم محاكمتهم

LBCI
أخبار لبنان
03:22

منذ الصباح الباكر... العسكريون المتقاعدون يبدأون تحركهم

LBCI
أخبار دولية
01:05

روبيو: الولايات المتحدة ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

النار لا تنتظر والمعركة تبدأ قبل اشتعالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

حكومة الترقيع تتخبط... وأزمة نفايات بين طرابلس والجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان عن مصير الودائع والذهب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:48

سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط

LBCI
أمن وقضاء
02:50

الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أمن وقضاء
06:29

في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات

LBCI
أمن وقضاء
02:08

عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
06:16

بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة

LBCI
حال الطقس
01:20

طقس معتاد وحار قليلاً... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:24

الجيش: الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي خصوصا منطقة النبطية

LBCI
اقتصاد
03:55

البراكس: أصبحنا على عتبة الـ٣٠ دولارًا لصفيحة البنزين في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More