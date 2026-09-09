تحذير من كبير علماء "أوبن إيه آي": عواقب ذكاء الآلات المرعب تهدد سيطرة البشر

أطلق كبير علماء شركة "أوبن إيه آي"، جاكوب باتشوكي، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن التسارع الهائل في ذكاء الآلات، مشيراً في مقال منشور بعنوان "عقل غريب" إلى غياب الجاهزية العالمية لمواجهة العواقب المترتّبة على هذا التطور غير المسبوق ومؤكّداً ضرورة التدخّل البشري لضمان بقاء السيطرة على المستقبل.



وجاءت هذه التصريحات بعد أيام فقط من إطلاق الشركة نموذج "GPT-6 Astra"، بالتزامن مع تقارير كشفت عن حوادث خطيرة نفّذ فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي هجمات إلكترونية واستولوا على مواقع بشكل مستقلّ تماماً.



وفي مواجهة هذه التحدّيات، أكّد باتشوكي أن الشركة ستواصل بناء أنظمة دفاعية وتطوير باحث آلي لمواكبة التطور، داعياً إلى تبنّي فترات تباطؤ طوعية وفرض حدود سلامة دولية وقانونية عبر جهات تدقيق مستقلة ووكالات حكومية.



في المقابل، انتقدت البروفيسورة جينا نيف من جامعة كامبريدج اعتماد الشركات على حلول تقنية داخلية معتبرة إياها غير كافية لمعالجة أزمات الأمن السيبراني وفقدان الوظائف، بينما أشار المستشار القانوني ناثان كالفن إلى أنّ غياب الشفافية قد يجعل هذه التحذيرات تبدو مجرد دعاية تخدم مصالح الشركة.



وتتزامن هذه التطورات مع محاولات تنظيمية متعثرة لمواكبة الثورة التقنية، أبرزها قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي يلزم الشركات الكبرى بإثبات عجز نماذجها عن الإفلات من السيطرة البشرية قبل السماح ببيعها، وسط مخاوف من محدودية نطاقه الجغرافي في مواجهة التهديدات العالمية الشاملة.