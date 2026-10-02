إنجيل عمره 1000 عام يكشف سراً طبياً غريباً… فيروس قديم بين صفحاته!

كشفت صفحات مخطوط ديني يعود إلى نحو ألف عام عن آثار غير متوقعة لفيروس قديم يصيب الأغنام، في اكتشاف أتاح للعلماء تتبّع تطور هذا المرض على مدى آلاف السنين.



وتركّز الاكتشاف على إنجيل يورك، الذي كُتب في كانتربري أواخر القرن العاشر على يد كتبة أنغلوساكسونيين، قبل نقله إلى كاتدرائية يورك، حيث حُفظ لقرون. وقد عثر باحثون من كلية دبلن الجامعية على الحمض النووي لفيروس جدري الأغنام في الجلود الحيوانية المستخدمة لصناعة الرق.



واللافت أنّ آثار الفيروس ظهرت على رق مصنوع من جلد العجول والماعز، ما قد يشير إلى انتقال العدوى بين أنواع مختلفة من الحيوانات أو إلى تلوث حدث أثناء صناعة الرق. وبمقارنة هذه النتائج مع حمض نووي استُخرج من أسنان أغنام تعود إلى العصر البرونزي، خلص الباحثون إلى أنّ جدري الأغنام كان يصيب قطعان الماشية منذ أكثر من 3700 عام.



ووصف الباحثون إنجيل يورك بأنّه "كبسولة زمنية بيولوجية" حفظت آثار الفيروس عبر القرون. وقال الباحث الرئيسي لويس لو هوت إنّ المخطوطات والكتب القديمة المحفوظة في المكتبات والأرشيفات حول العالم قد تحتوي بدورها على آثار جينية لأمراض أصابت الحيوانات في الماضي، ما قد يساعد العلماء على فهم تطور مسببات الأمراض وتأثيرها في المجتمعات القديمة.



ويُعد جدري الأغنام مرضاً شديد العدوى يمكن أن ينتشر بسرعة بين القطعان، وقد يتسبب في معدلات نفوق مرتفعة، خصوصاً بين الحيوانات الصغيرة، إضافة إلى تراجع إنتاج الصوف واللحوم والحليب. وأشار لو هوت إلى أنّ الفيروس لا يزال يشكل تهديداً حتى اليوم، لافتاً إلى تفشٍ للمرض في اليونان، وأنّ دراسة حمضه النووي القديم قد تساعد في فهم كيفية تطوره وسبل مكافحته مستقبلاً.



ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الدراسات التي تستخدم الحمض النووي القديم لكشف أمراض أصابت البشر والحيوانات قبل قرون. ففي وقت سابق من العام، عثر علماء على حمض نووي لفيروس الجدري في مومياوات تشيلية قديمة، بينما كشفت دراسة أخرى لحمض نووي يعود إلى حاكم إيطالي من القرن السادس عشر أدلة على وفاته بسبب الملاريا.