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بطء الإنترنت في المساء: عائق أمام المتعة والعمل... وهكذا تستعيدون سرعته

علوم وتكنولوجيا
2026-10-20 | 09:12
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بطء الإنترنت في المساء: عائق أمام المتعة والعمل... وهكذا تستعيدون سرعته
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بطء الإنترنت في المساء: عائق أمام المتعة والعمل... وهكذا تستعيدون سرعته

يضعف أداء الانترنت عند استخدامه من عدد كبير من الأشخاص، ويزيد الأمر تعقيداً في حال عدم ثبات ظروف الاتّصال، مما يعيق تشخيص بطء الشبكة.

ومن أسوأ أشكال بطء الواي فاي، انخفاض سرعته في المساء، حيث يصبح من الصعب التمتّع بتصفّح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الأفلام. ويشكّل هذا عائقاً أكبر لمَن يعملون في دوام ليلي من منازلهم. 

وقد يكون حلّ هذه المشكلة معقّداً ويحتاج إلى إعادة تشغيل أجهزة الشبكة أو تغيير إعدادات التطبيقات وطريقة الاتصال، أو قد يكون الانترنت متأثّراً بكثافة استخدام الجيران للواي فاي، ما يشكّل ازدحاماً على الشبكة، خاصّةً إذا كان الإنترنت مؤمّناً عبر الكابلات.

وتقلّ حدّيّة هذه المشكلة مع الإنترنت الذي يعتمد على الألياف الضوئية التي تؤمّن نطاقاً تردّدياً أوسع، إلّا أنّ استهلاك عدد كبير من الأشخاص للإنترنت في الوقت نفسه يزيد الضغط على نطاقات التردّد.

ويمكن استعادة نشاط الواي فاي عبر فصل جهازَي المودم والراوتر عن الكهرباء لمدة لا تقلّ عن 30 ثانية، ثم إعادة تشغيلهما توصيلهما. ومن المهم انتظار استعادة المودم اتصاله بالإنترنت قبل إعادة تشغيل الراوتر لضمان الحصول على نتيجة فعّالة.

ورغم أنّ هذه الخطوة لا تضمن تحسّن السرعة، إلّا أنّها تمسح ذاكرة التخزين الموقت وتنشئ اتصالات قد تكون أفضل وترفع احتمال تقدّم أداء الانترنت.

كذلك، يساعد فصل نطاقات الواي فاي في إعدادات الراوتر وتخصيص نطاقَي 5 أو 6 غيغاهرتز للأجهزة الأكثر استهلاكاً للبيانات على تطوير سرعة الإنترنت، مع ترك نطاق 2.4 غيغاهرتز الأبطأ والأكثر عرضةً للتداخل للأجهزة الذكية التي لا تتطلّب سرعة عالية.

ويفضَّل تكييف عادات الاستخدام لتخفيف الضغط على الشبكة، وذلك بجدولة تنزيل الملفّات الضخمة والتحديثات والمزامنة السحابية خلال ساعات الليل أو أوقات الهدوء، وتجنّب اللعب أو مشاهدة العروض الشهيرة في أوقات الذروة الجماعية.

وأخيراً، يُعَدّ توصيل الأجهزة الثابتة عبر كابل الإيثرنت بديلاً ممتازاً يتجاوز مشكلات التداخل اللاسلكي ويوفّر اتّصالاً أكثر استقراراً وسرعة، رغم أنّ ذلك قد يتطلب عناء تمديد الكابلات إلى الراوتر.
 

علوم وتكنولوجيا

بطء الإنترنت في المساء

عائق أمام المتعة والعمل

واي فاي بطيء.

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