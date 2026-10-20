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هل تحرّكت الأرض من مكانها؟ دراسة ترصد 4 تحولات خلال 320 مليون سنة!
علوم وتكنولوجيا
2026-10-20 | 09:43
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هل تحرّكت الأرض من مكانها؟ دراسة ترصد 4 تحولات خلال 320 مليون سنة!
كشفت دراسة علمية جديدة أنّ القطبين الحقيقيين للأرض شهدا تغيّرات في موقعهما أربع مرات خلال الـ320 مليون سنة الماضية، في ظاهرة تُعرف باسم "التجوال القطبي الحقيقي"، والتي تشير إلى إعادة توجّه الأرض الصلبة بالنسبة إلى محور دورانها.
وأظهرت النتائج أنّ هذه الظاهرة قد تحدث بمعدلات متفاوتة، فيما تشير تقديرات الباحثين إلى أنها تحدث حالياً بمعدل يقارب 10 سنتيمترات سنوياً.
وبحسب
الدراسة
، اعتمد الباحثون نهجاً جديداً لتحديد هذه التحولات، مستفيدين من إعادة بناء مستويات البحار عبر العصور الجيولوجية، إلى جانب بيانات مغناطيسية قديمة تساعد في تتبّع التغيّرات التي طرأت على اتجاه الأرض. وتُعدّ هذه الظاهرة صعبة الرصد بالطرق التقليدية، ما يجعل النتائج الجديدة إضافة مهمة لفهم تاريخ كوكبنا.
وقاد البحث عالم الجيوفيزياء ريتشارد غوردون من جامعة رايس الأميركية، بالتعاون مع الباحث السابق لديه دانيال وودوورث. وأوضح الباحثان أنّ بياناتهما تشير إلى أنّ الأرض الصلبة أعادت توجّهها بالنسبة إلى محور دورانها قبل نحو 48 إلى 56 مليون سنة، وهو ما انعكس في السجلات المغناطيسية القديمة.
ووصف غوردون النتيجة بأنها اكتشاف مثير، مشيراً إلى أنّها تتحدى بعض الافتراضات السابقة بشأن استقرار اتجاه الأرض خلال ملايين السنين.
وحدّدت الدراسة أربع فترات بارزة يُعتقد أنّ التجوال القطبي الحقيقي حدث خلالها، وهي قبل نحو 20 إلى 30 مليون سنة، و90 إلى 100 مليون سنة، و140 إلى 150 مليون سنة، و190 إلى 200 مليون سنة.
ويرى الباحثون أنّ فهم هذه التحولات قد يساعد في تفسير التغيّرات التي شهدها كوكب الأرض عبر تاريخه، بما فيها التقلبات في مستويات البحار المرتبطة بتغيّر اتجاه الكتلة الصلبة للأرض بالنسبة إلى محور دورانها.
علوم وتكنولوجيا
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320 مليون سنة
علم الفلك
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علماء.
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