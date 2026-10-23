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أكبر تهديد لأمن الإنترنت ظلّ كامنًا 22 عامًا… والذكاء الاصطناعي حوّله إلى أزمة خلال يومين

علوم وتكنولوجيا
2026-10-23 | 12:32
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أكبر تهديد لأمن الإنترنت ظلّ كامنًا 22 عامًا… والذكاء الاصطناعي حوّله إلى أزمة خلال يومين
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أكبر تهديد لأمن الإنترنت ظلّ كامنًا 22 عامًا… والذكاء الاصطناعي حوّله إلى أزمة خلال يومين

في تموز 2004، حذّر الباحث الأمني ستيفان إيسر من ثغرة خطيرة في لغة البرمجة "PHP"، التي تشغّل نحو 70 بالمئة من مواقع الإنترنت، مشيرًا إلى أنها قد تتيح للمهاجمين سرقة كلمات المرور وقواعد البيانات، أو حتى السيطرة على مواقع إلكترونية بالكامل. لكن التحذير لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وظلّت المشكلة من دون معالجة شاملة طوال 22 عامًا، رغم اكتشاف ثغرات مرتبطة بها في عامي 2020 و2024. والسبب الأساسي هو أنّ استغلالها كان يتطلب عملًا برمجيًا معقدًا ومملًا يستنزف وقت الباحثين والمهاجمين على حد سواء، إلى أنّ تمكّن الذكاء الاصطناعي من تحويل هذه المهمة الشاقة إلى عملية استغرقت يومين فقط.

وفي الأول من آب، نجح باحثون في شركة "Calif" المتخصصة بأمن الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مبادرة "Patch the Planet" الأمنية التابعة لـ"OpenAI"، في استخدام نموذج لغوي كبير لاكتشاف طريقة لاستغلال الثغرات في PHP. وبعد أيام، اكتشفوا طرقًا إضافية، فيما توصلت شركة "Wiz" المدعومة من "غوغل" إلى ثغرات أخرى في البرنامج نفسه. وأُعلن عن النتائج بالتزامن مع إصدار تحديث أمني لمعالجة المشكلة. ووصف باحثون الثغرة بأنها واحدة من أخطر الثغرات في تاريخ البرمجيات، محذّرين من أنّ هذه الحادثة قد تكون بداية سلسلة من التهديدات الجديدة التي يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشافها واستغلالها بسرعة غير مسبوقة.

وتكمن خطورة الثغرة في الطريقة التي يعالج بها PHP الطلبات اللازمة لتشغيل المواقع الإلكترونية. فعندما يتعطل الخادم بسبب نفاد الذاكرة، قد تبقى بيانات قديمة يمكن استغلالها لتسريب معلومات حساسة أو تنفيذ تعليمات برمجية ضارة. وتمكّن الباحثون، باستخدام الذكاء الاصطناعي، من تجاوز القيود الأمنية التي كانت تجعل استغلال المشكلة بالغ الصعوبة، عبر أساليب تشمل استغلال الاختلاف في طريقة قياس الملفات المضغوطة وفك ضغطها، أو استخدام هياكل ملفات متداخلة ومعقدة تؤدي إلى استنزاف الذاكرة. ويحذّر الخبراء من أنّ انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للجمهور جعل اكتشاف الثغرات واستغلالها في متناول عدد أكبر من المهاجمين، حتى من دون امتلاك خبرة تقنية استثنائية.

ورغم إصدار التحديث الأمني، فإن الخطر لم ينتهِ بالضرورة، إذ لا تزال إصدارات قديمة من PHP مستخدمة على نطاق واسع، وقد لا يعالج التصحيح جميع المشكلات القائمة. ووفقًا لشركة "Cloudflare"، شهدت الساعات التي سبقت الإعلان عن الثغرة آلاف محاولات الاستغلال، عقب تسريب معلومات عنها قبل صدور التحديث. ويؤكد خبراء أنّ المهاجمين لا يحتاجون بالضرورة إلى اكتشاف الثغرة أولًا، بل يمكنهم استغلالها فور انكشاف تفاصيلها. كما أنّ الانتقال إلى لغة برمجة بديلة ليس حلًا سريعًا، لأنه قد يتطلب إعادة بناء التطبيقات الإلكترونية بالكامل، ما يجعل تحديث الأنظمة ومعالجة نقاط الضعف أكثر إلحاحًا.

ويرى مختصون أنّ هذه التطورات تفرض تغييرًا جذريًا في أساليب الأمن السيبراني، بحيث تتعامل الشركات مع كل عملية ونظام برمجي باعتباره مصدرًا محتملًا للخطر. فالثغرات التي بقيت غير مستغلة سنوات بسبب صعوبة التعامل معها قد تصبح اليوم سهلة الاستغلال بفضل الذكاء الاصطناعي، حتى إنّ تأخير التحديثات الأمنية لبضعة أيام قد يعرّض المؤسسات لهجمات خطيرة. ويحذّر الخبراء من أنّ الوقت الذي كان يحمي الأنظمة بصورة غير مباشرة، عبر جعل استغلال الثغرات مكلفًا ومعقدًا، لم يعد عامل أمان موثوقًا في عصر الذكاء الاصطناعي.
 

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