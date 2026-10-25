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ناسا في سباق مع الزمن… هل يعود رواد الفضاء إلى القمر بحلول 2028؟
علوم وتكنولوجيا
2026-10-25 | 13:12
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ناسا في سباق مع الزمن… هل يعود رواد الفضاء إلى القمر بحلول 2028؟
كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن تفاصيل جديدة بشأن خطتها المتسارعة لاختبار مركبتي هبوط على سطح القمر تطوّرهما شركتا "بلو أوريجين" و"سبيس إكس"، بالتزامن مع تجهيز صاروخ الوكالة ومركبة "أوريون" الفضائية لمهمة تجريبية مرتقبة العام المقبل. وأكد مدير ناسا جاريد آيزكمان التزام الوكالة بإجراء الاختبار في مدار أرضي منخفض قبل تنفيذ مهمة مأهولة للهبوط على القمر عام 2028، مشددًا على ضرورة معالجة المشكلات التقنية وتسريع العمل من دون المساس بمعايير السلامة.
وتندرج المهمة، المعروفة باسم "أرتميس 3"، ضمن خطة لاختبار قدرة مركبتي الهبوط على الالتحام بمركبة "أوريون" وفك الالتحام معها في مدار الأرض، خلال مهمة يُتوقع أن تستمر نحو 14 يومًا وتتطلب إطلاق ثلاثة صواريخ ضخمة. وتطوّر "سبيس إكس" مركبة "ستارشيب" العملاقة، التي ستؤدي دور مركبة الهبوط والمرحلة العليا للصاروخ، فيما تعمل "بلو أوريجين" على تطوير مركبة "بلو مون مارك 2"، المصممة وفق مفهوم أقرب إلى مركبات الهبوط التقليدية. ولا تزال المركبتان بحاجة إلى سلسلة طويلة من الاختبارات، إذ لم تُستخدم أي منهما حتى الآن في رحلة مأهولة أو في الالتحام بمركبة تحمل رواد فضاء.
وتواجه الشركتان جدولًا زمنيًا ضيقًا لإنجاز الاختبارات المطلوبة. إذ يتعين على "سبيس إكس" إثبات قدرتها على نقل الوقود فائق البرودة بين مركبتين في المدار، وهي عملية أساسية لإيصال "ستارشيب" إلى القمر ولم تُنفّذ سابقًا في الفضاء. وتشير التقديرات إلى أنّ الهبوط قد يتطلب عدة عمليات إطلاق لإعادة التزود بالوقود، فيما تعمل "بلو أوريجين" على استكمال تجهيز مركبتها وإعادة صاروخ "نيو غلين" إلى الطيران، إلى جانب تنفيذ رحلة تجريبية لمركبة "بلو مون مارك 1".
وفي إطار التعديلات على برنامج "أرتميس"، تسعى ناسا أيضًا إلى تسريع تطوير صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" ومركبة "أوريون"، واعتماد تصميم أبسط وأخف وزنًا لبدلات السير على سطح القمر. ولم تحسم الوكالة بعد أيًّا من مركبتي "بلو أوريجين" و"سبيس إكس" ستستخدم في مهمة "أرتميس 4"، التي يُخطط حاليًا لإطلاقها في مطلع عام 2028، على أن تكون المركبة الجاهزة أولًا هي المرشحة للمهمة. ويأتي هذا التسريع في ظل المنافسة مع الصين، التي تسعى إلى إرسال روادها إلى سطح القمر بحلول عام 2030.
ورغم الضغوط الزمنية، أكدت ناسا أنّ تسريع البرنامج لن يعني تغيير إجراءات السلامة أو الرقابة الهندسية. وأقرّ مسؤولو الوكالة بأن تقليص المهل الزمنية يفرض تحديات كبيرة، لكنهم شددوا على إمكانية الجمع بين سرعة التنفيذ والدقة، شرط التركيز على الاختبارات الأساسية وضمان موثوقية الأنظمة قبل نقل رواد الفضاء إلى القمر.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
الزمن…
الفضاء
القمر
بحلول
2028؟
التالي
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